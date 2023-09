Latvijas dāmu futbola izlase UEFA Nāciju līgu sāk ar rūgtu zaudējumu

Latvijas sieviešu futbola izlase piektdien sāka dalību jaunā turnīrā - UEFA Nāciju līgā sievietēm, pirmajā mačā savu skatītāju priekšā ar 0:1 piekāpjoties Maltai.

Nākamā spēle Latvijas komandai ir otrdien, 26. septembrī, izbraukumā pret Andoru.

Latvijas izlases rīcībā gan bija arī iepriekšējā komandas kapteine Sandra Voitāne, bet valstsvienības galvenais treneris Romāns Kvačovs šoreiz uzticējās citām spēlētājām, sūtot laukumā pieredzējušo spēlētāju otrajā puslaikā.

Maltas izlases sastāvā ir vairākas futbolistes no Itālijas augstākās līgas klubiem, turklāt grupu izlozē komanda bija izsēta pirmajā grozā kā favorīte. Tomēr spēles sākums neliecināja par vieskomandas pārākumu, un pirmais patiešām bīstamais moments izveidojās tieši pie Maltas izlases vārtiem, kad Karlīna Miksone atspēlēja bumbu uz soda laukuma vidu Viktorijai Zaičikovai, taču Islandē spēlējošās pussardzes sitienu no vārtiem "noslaucīja" pretinieču aizsardze. Pirmajā puslaikā vēl viena iespēja izcelties bija Zaičikovai, pretinieku vārtsardzes modrību pārbaudīja arī pati Miksone.

Pirmajā puslaikā Latvijai bija nedaudz vairāk sitienu uz vārtiem, taču kopumā laukumā bija vērojama divu spēkos līdzvērtīgu pretinieku spēle. Otrajā puslaikā 57. minūtē Latvija teicami izspēlēja bumbu uz Olgu Ševcovu, bet viņas sitiens no teicamas pozīcijas nebija precīzs - vārtu pārliktnis glāba maltietes no vārtu zaudējuma. Pēc tam Latvijai bija vēl vairākas labas iespējas gūt vārtus, bet pirmā bumba vārtos ielidoja 83. minūtē Latvijas cietoksnī, kad pēc augsta centrējuma Latvijas izlases soda laukumā lielā burzmā acīgākas bija maltietes. Precīzāk - Heilija Bugedža, kura savā karjerā paguvusi pierakstīties arī ar spēlēm sieviešu futbolā spēcīgajā un prestižajā ASV līgā.

Šis kvalifikācijas cikls iezīmē jaunu kārtību Eiropas čempionātu kvalifikācijā. Izmaiņas izspēles sistēmā izstrādātas ar mērķi palielināt sportiski nozīmīgu spēļu īpatsvaru, dodot komandām iespēju gan spēkoties ar sava līmeņa pretiniecēm, gan tiekties uz augstāku konkurenci. Papildus tam visām dalībniecēm tiek sniegta iespēja kvalificēties finālturnīram.

Visas 51 Eiropas sieviešu futbola izlases jaunajā sacensību formātā sadalītas atbilstoši spēku samēriem A (16 komandas), B (16 komandas) un C (19 komandas) līgā. Atbilstoši Latvijas izlases reitingam mūsu valstsvienība bija C līgas 3. grozā līdzās Lietuvai, Kazahstānai, Bulgārijai un Kiprai. Mūsu izlase varēja izlozes rezultātā nokļūt kādā no četrām četru komandu grupām vai vienīgajā trīs komandu grupā.

Latvija izlozes rezultātā nonāca grupā ar Maltu, Moldovu un Andoru. Šīs četras komandas savā starpā aizvadīs divu apļu turnīru, tiekoties katra ar katru pa reizei mājās un viesos. Grupas uzvarētāja iegūs tiesības Eiropas čempionāta kvalifikācijas posmā spēkoties B līgā, bet trīs labākās no piecās C līgas grupu otro pozīciju ieguvējām par šādu iespēju piedalīsies "play-off" spēlēs, kas notiks 2024. gada 21. un 28. februārī.