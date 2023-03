Latvijas Futbola federācija organizē starptautisku konferenci 'Sieviete sportā'

Latvijas Futbola federācija (LFF) ar mērķi stiprināt sieviešu lomu sportā, diskutēt par sieviešu sporta iespējām un palielināt pašvaldību iesaisti sieviešu sporta attīstībā organizē starptautisku konferenci "Sieviete sportā", kas risināsies 13. aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē, Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konferencē aplūkotās tēmas un tajā izklāstītā starptautiskā pieredze ļaus izprast, ar kādiem izaicinājumiem sieviete sportā saskaras un kā šāda profesionālā darbība korelē ar dažādiem psiholoģiskiem un praktiskiem faktoriem. Tāpat tiks diskutēts par līderības jautājumiem sportā un mūsdienu sievietes iespējām sportā attīstīt daudzpusīgu karjeru gan laukumā, gan ārpus tā. Paneļdiskusijā tiks aplūkota citu federāciju pieredze, mainot sabiedrības stereotipus par sievietēm profesionālajā sportā un piesaistot vairāk sievietes sportam, kā arī par sieviešu sporta tēla un biznesa interešu mijiedarbību.

Konferences formātā iekļautas prezentācijas un paneļdiskusijas, kurās piedalīsies profesionālas sportistes no dažādiem sporta veidiem, sportistes vadošos amatos, sportistes – mātes, psihologi un starptautiski eksperti. To vidū bijusī futboliste un pašlaik Francijas Futbola federācijas ģenerālsekretāre Lora Žorža (Laura Georges), UEFA tehniskā eksperte, bijusī Skotijas un Somijas futbola izlašu galvenā trenere Anna Signeula (Anna Signeul) no Zviedrijas un UEFA vecākā sieviešu futbola attīstības speciāliste ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi Eiropas futbolā Emma Saiksa (Emma Sykes) no Lielbritānijas.

Tāpat konferences dalībnieku un runātāju vidū būs asociētā profesore un Latvijas Universitātes pētniece Marita Zitmane, bijusī Vācijas izlases futboliste un UEFA vēstnese Žozefīne Heninga (Josephine Henning), bijusī Latvijas izlases hokejiste Laila Dekmeijere-Trigubova, Latvijas Volejbola federācijas valdes locekle Aleksandra Misirova, Latvijas Handbola federācijas ģenerālsekretāre Līga Bīriņa, Latvijas Sieviešu basketbola līgas direktore Līga Goldmane, bijusī Latvijas izlases basketboliste Anete Jēkabsone-Žogota un citi.

Konference ilgs no plkst. 10.00 līdz 16.30, kad turpat paredzēta jaunajai Sieviešu futbola līgas sezonai veltīta preses konference.

Dalībai konferencē īpaši aicinātas sporta federāciju, sporta politikas iestāžu un sporta pārvaldes organizāciju amatpersonas, dažādu sporta veidu sportistes un klubu pārstāvji, biznesa organizācijas.