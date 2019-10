Latvijas Futbola federācijas ārkārtas kongress. Teksta tiešraide

Latvijas Futbola federācijas (LFF) biedri ceturtdien, 17. oktobrī, jau ceturto reizi šajā gadā pulcējas kopsapulcē, kurā viens no darba kārtības jautājumiem būs balsojums par neuzticības izteikšanu LFF prezidentam Kasparam Gorkšam.

Portāls "Delfi" visas dienas garumā sekos līdzi notikumiem LFF kongresā.

Latvijas Futbola federācijas ārkārtas kongress

Otrais uzstājas Vladimirs Asrijancs ("Sporta klubs Vēsma") pauž neizpratni, ka daži valdes locekļi reizēm atsakās sēdēs balsot par dažiem jautājumiem. Viņš arī teoretizē, ka varbūt vērts slēgt akadēmijas, ja virslīgā laukumā vienlaikus spēlēs astoņi leģionāri. Asrijancu uztrauc liels biedru skaits, kuri nelasot programmas. Viena kategorija balsojot par draugiem, otrā neko nesaprotot, trešā baidoties, bet ceturtā – kas ir mazākums – vēlas kaut ko mainīt.

Pirmais uzstājās Vladimirs Žuks:Uzzināju dauz ko jaunu. Runājot par atbildību mēs esam sēit un gatavi atbildēt. Bet jautājums ir cits. Jautājums par pusotr gadu, ko prezidents izdarījis pusotra gada laikā.Centīšos salikt visu par emocijām un faktiem.Pusotru gadu mēs cīnamies ar bijušo valdi , bijušo vadību un gatavojām przentācijas, cik viss bija slikti. Ok, varbūt tā bija. Tās ir emocijas.Tagad fakti. Bija kaut kas labs – paldies tev Kaspar, ka tie 2 miljoni parādījās budžetā. Bija, ka taisīsim evolūciju, nevis revolūciju. Bet tagad sanāk revolūcija.Par Staiceli – strādāja, saņemot dotāciju no LFF 35 000 eiro.Par stadionu – pazuduši 1,2 miljoni, kas skan labi. Bet bija projekts, tehnika jau bija uz vietas. Lielākā kļūda, ka nepieņēma lēmumu par kredīta piešķiršanu stadionam.Novēlu, lai mēs necīnītos ar savu ēnu.

Sasniegts septītais dienas kārtības punkts - biedru debates.

Gorkšs atbild, ka apgalvojumi par atalgojumu un aizvadītajām darba dienām nav patiesi. Snoudijs bijis piesaistīts, lai uzlabotu situāciju LFF, kur bijis nepieciešams šāds eksperts tiesnešu darba attīstībai.

Vadims Ļašenko vaicā par tiesnešu situāciju, kas bija viena no neapmierināto biedru vēstules jautājumiem. "Jūs teicāt, ka par to atbildīgs ir Vadims Direktorenko, kurš par to atlīdzību nesaņem. LFF strādā arī Alens Snoudijs, kura alga ir apmēram 50 tūkstoši eiro gadā. Viņš darbā atrodas trīs dienas mēnesī. Varat paskaidrot, kura cilvēka atbildība šī ir - Direktorenko vai Snoudija? Un, par ko viņš ir atbildīgs?"

Valdes loceklis Sergejs Kovaļovs atbild uz kritiku par ārzemju trenera iecelšanu. Viņš uzskata, ka galvenajam trenerim Slavišam Stojanovičam jāļauj noslēgt cikls. Taču Tukuma sporta skolas pārstāvis atzīst, ka valdes sēdēs Stojanovičs viņu nav pārliecinājis.

Gruškevics skaidro par aiziešanu no IZM - viņš saka, ka ar Mihelsonu tiksies citā vietā, jo ir izteikti apvainojumi.Turpinājumā Mihelsons neļauj izteikties Gruškevicam un rada haosu.Gruškevics skaidro savu aiziešanu no IZM. Viņš atkārto, ka iepirkumā radīti riski deviņu miljonu eiro apmērā. Tāpēc aizgājis prom. Vēlāk izrādījies, ka šis risks nav materializējies.

Mihelsons nosauc Gruškevicu par noziedznieku, lai gan Gruškevics ne reiz nav bijis tiesāts.

Kļaviņš turpina uzdot jautājumu, vai Gorkšs varēs sastrādāties ar valdi, ja viņam ir mazākums un tādēļ tiek bloķēti vairāki jautājumi?

Krišjānim Kļaviņam divi jautājumi1. Par Latvijas futbola izlasi un treneri2. Par 2018. gada vēlēšanu kampaņu, kad Gorkšs slavējis Edgaru Pukinsku. Bet tagad jūs Pukinsku dēvējat bez maz par noziedznieku? Jums pašam nav nekādas atbildības par lēmumiem?Gorkšs atbild ar pretjautājumu - vai tev dzīvē visi pieņemtie lēmumi ir bijuši pareizi? Es neslēpšos no atbildības. Atbildība ir atskaišu pieprasīšana.

Vadims Ļašenko vēlas noskaidrot, kādēļ LFF valdes locekļi saņēmuši ceļa kompensāciju no LFF darbinieku privātajiem kontiem. Interesanti, ka jautājumu viņš nolasa no telefona.Gorkšs atbild, ka to lēmumu pieņēmis Finanšu departaments un tas bijis vienreizējs gadījums, kas bijis pārsteigums.

Pirmo reizi pie mikrofona ticis Andris Riherts no "Metta", kurš ilgi stāsta visādas aizdomas, bet jautājums seko tikai beigās:Kā jūtas prezidents, kad 69 biedri uzrakstījuši iesniegumu par prezidenta atlaišanu...

Gorkšs norāda, ka lēmums par SIA "Futbola Aģentūra" un SIA "Latvijas Futbola aģentūra" likvidāciju pieņemts bez LFF valdes piekrišanas

Lietvedība ar milzīgiem zobiem un robiem - Gorkšs skaidro biedriem par notikušo (precīzāk, nenotikušo) dokumentu uzskaiti, kāda valdījusi LFF līdz 2018. gadam.

Raisās diskusija par izskanējušajiem faktiem par naudas iespējamo izsaimniekošanu. Gorkšs skaidro, ka nav visa pilna aina par dāvinājuma līgumiem un naudas pārskaitījumiem, bet, ja pierādīsies, tad LFF vērsīsies pie tiesībsargājošām iestādēm par naudas izkrāpšanu lielos apmēros.

Ieradušies arī divi kavētāji. Klātesošo biedru skaits jau sasniedzis 131 no 137 biedriem.

Caune norāda uz LFF meitas uzņēmumiem. Vienai no šīm organizācijām plānots norakstīt apmēram 500 000 eiro. Pēc naudas iepludināšanas šajos uzņēmumos šos SIA ir lemts likvidēt. Nauda ir aizplūdusi nezināmā virzienā...Visticamāk, runa ir par SIA "Futbola aģentūra" un SIA "Latvijas Futbola Aģentūra". Abās organizācijaš diezgan aktīvi ar naudas līdzekļiem darbojās bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un Vladimirs Žuks, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošie dokumenti.

"CBB Konsultāciju birojs" pārstāve Lienīte Caune informē biedrus par konstatētajiem dāvinājumiem un mistiskajiem līgumiem, par ko portāls "Delfi" informēja lasītājus vakar.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lff-finansu-izzinasanas-process-federacija-ir-tik-daudz-apdavinatu-cilveku.d?id=51551749

Gruškevics pauž, ka vēlas mainīt ierasto kārtību kongresos, ziņojot plašāk par LFF naudas tēriņiem. Šāds izteikums gan mudina atskatīties uz dažādo informāciju, ko, piemēram, Edgars Pukinsks sniedza aprīļa kongresā:https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lff-kongresa-centralais-notikums-verpakovska-un-citu-valdes-loceklu-atkapsanas.d?id=51029301

Vārds dots LFF ģenerālsekretāram Marekam Gruškevicam, kura iecelšanu nupat aizstāvēja Kaspars Gorkšs. Gruškevics uzrunu uzsāk, pievēršoties uzmanībai, ko VID vērsusi LFF darbībās. Ģenerālsekretāra prezentācijā tiek klāstīts, kā LFF apgūst finansējumu, skaidrotas dažādas UEFA un FIFA atbalsta programmas.

Gorkšs uzstāšanās ievadā atgādina par katra valdes locekļa pienākumiem un to, ka biedri ievēl katru no šiem cilvēkiem. Prezidents arī pieskaras likuma ievērošanas jautājumam, nodēvējot iepriekš darīto par "nodokļu optimizācijas shēmu".Uzrunā tiek uzsvērtas lietas, ko LFF paveikusi pirmo reizi. Sarīkotais Eiropas čempionāts telpu futbolā U-19 vecuma grupā, "UEFA Grow" pasākums, uz kuru Latvijā ieradās visu 55 federāciju pārstāvji, divas UEFA piešķirtās balvas par mārketinga projektiem, utt. Uzskaitīti tiek padsmit sasniegumi.

Kaspars Gorkšs sāk Latvijas Futbola federācijas prezidenta ziņojumu ar trim "labvakar".

Par darba kārtības apstiprināšanu nobalsojuši 80, pret 34, septiņi atturas.

Mihelsons norāda uz futbola kluba "Ventspils" veiktajiem iebildumiem par pēc kongresa sasaukšanas veiktajām izmaiņām darba kārtībā.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/neskaidriba-par-lff-arkartas-kongresa-ieklautajiem-papildus-jautajumiem.d?id=51553089

Kad Kaspars Gorkšs cenšas apstiprināt dienas kārtību, rodas krietni vairāk iebildumi. Juris Keišs un Ģirts Mihelsons tieši ceļas, lai izteiktos.

Aļesja Hodakovska, Deniss Bezuščonoks, Aleksandrs Anufrijevs, Kristers Putniņš iecelti par balsu skaitītājiem. Verners Akimovs un Valdis Vizulis par balsu skaitīšanas uzraugiem. Tikai Vadims Ļašenko paceļ mandātu, lai iebilstu pret šo izvēli.

FIFA Attīstības programmu menedžeris Olivers Jangs runa kalpo kā atgādinājums par LFF vēlmi mainīt savus statūtus.

UEFA Nacionālo asociāciju nodaļas vadītājs Tjerī Favrs – kurš labsirdīgi pasmējās par to, ka Gorkšs viņu nodēvējis par FIFA darbinieku un "pārcēlis" viņu uz šo organizāciju – sola nerunāt ilgi, jo LFF biedri guvuši jau plašu pieredzi kongresos. Viņš arī bilst, ka varbūt Latvijas izlasei nav labi rezultāti laukumā, bet kongresos esam ļoti pieredzējuši. Letrī gan norāda, ka UEFA uztrauc situācija Latvijā un organizācija veiks auditu, lai gūtu nodrošinājumu par maksājumiem un projektu īstenošanu.

No 137 biedriem ieradušies 129. Diezgan liela aktivitāte. Opozicionāriem bija jācer vismaz uz 91 biedru jeb divām trešdaļām biedru, kas nepieciešamas, lai varētu atsaukt Kasparu Gorkšu no amata.

Krēsli atrasti, Kaspars Gorkšs sācis uzrunu, kongress ar mazu nokavēšanos sācies.

Vēl pēdējie biedri meklē krēslus. Telpas nav tik plašas, cik pierastā vide Latvijas Universitātē.

Pēdējo nedēļu laikā futbola sabiedrību skāruši dažādi notikumi. Otrdien tika aizvadīta LFF valdes sēde par iespējamiem finanšu pārkāpumiem biedrības darbībā. Federācijā vairāku gadu garumā piekopta prakse, lielas naudas summas izmaksāt kā dāvinājumus, līdz ar to nenomaksājot visus nepieciešamos nodokļus.

Biedriem gan būs arī jālemj par 30. septembra LFF valdes sēdē pieņemto lēmumu no 2020. gada Latvijas futbola virslīgas sezonas pāriet uz noteikumiem, kuri pieļauj astoņu viesspēlētāju atrašanos laukumā vienlaikus. Tāpat tiks lemts par LFF valdes loceķlu Artura Gaidela, Vadima Direktorenko un Aleksandra Isakova atsaukšanu no amata.

"Daugavas" stadiona telpās pulksten 11 plānots sākties Latvijas Futbola federācijas (LFF) ārkārtas kongresam. Šī būs jau ceturtā biedru kopsapulce šogad. Lai gan dienas kārtībā paredzēti 14 punkti, par galveno no tiem uzskatāms priekšpēdējais – LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšana no amata.