Latvijas futbola izlase nespēj pretoties Norvēģijas valstsvienībai

Latvijas futbola izlase sestdien "Daugavas" stadionā 2022. gada Pasaules kausa atlases turnīra spēlē piekāpās Norvēģijas valstsvienībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas valstsvienība viesiem piekāpās ar rezultātu 0:2 (0:1). Viesu labā spēles 20. minūtē vārtus guva jaunā futbola zvaigzne Ērlings Holanns, kurš realizēja 11 metru soda sitienu, bet otros vārtus guva Muhames Eljunussi.

Tādējādi latvieši pirmo G apakšgrupas spēļu riņķi noslēguši ar četriem punktiem piecās spēlēs, kas valstsvienībai ļauj ieņemt piekto vietu sešu komandu konkurencē. Norvēģija ar desmit punktiem piecos mačos izvirzījusies pirmajā vietā grupā, taču sestdien spēles vēl aizvada Nīderlande un Melnkalne, kā arī Turcijas un Gibraltāra izlases.

Latvijas izlase praktiski visu pirmo puslaiku aizstāvējās. Roberts Savaļnieks bloķēja vienu bīstamu Holanna sitienu, taču uzbrucējs vārtus guva ar 11 metru soda sitienu. To tiesneši piešķīra mazliet neizprotamā situācijā, kad neveikli nokrita Raivis Jurkovskis, kurš nogāza arī Kristianu Tūrstvedu.

Puslaika izskaņā Latvijas izlasei sanāca pirmie bīstamie uzbrukumi, kas sagādāja divus soda sitienus. Vienu no tiem prasmīgi izpildīja Jānis Ikaunieks, bet viņa sitienu vārta stūrī atvairīja Andrē Hansens. Mājiniekiem ļoti labi padevās arī otrā puslaika ievads. Vienā no epizodēm soda laukumā tika nogāzts Vladimirs Kamešs, taču tiesneša svilpe klusēja.

Tomēr apmēram no 60. minūtes atkal dominēja norvēģi. Ar netveramu sitienu no labas pozīcijas soda laukumā izcēlās Eljunussi, bet spēles kompensācijas laikā Džošua Kings gan trāpīja pa stabu, gan uzkāpa uz bumbas, kuru viņš varēja no pāris metriem nogādāt tukšos vārtos.

Otro spēļu riņķi Latvijas izlase uzsāks otrdien, kad viesosies pie Melnkalnes izlases.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.