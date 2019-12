Latvijas futbola izlases izbraukuma formas dizainu izvēlēsies līdzjutēji

Latvijas Futbola federācija (LFF) aicina futbola cienītājus iesaistīties nacionālās vīriešu izlases izbraukuma formu dizaina izvēlē. Savu izvēli līdzjutēji var veikt līdz šī gada beigām, ziņo federācija.

Arī 2020. gadā Latvijas izlase spēlēs "adidas" zīmola ekipējumā, turpinot nu jau vairāk nekā desmit gadus ilgo produktīvo sadarbību ar vienu no vadošajiem sporta ekipējuma ražotājiem pasaulē.

"Īsteniem futbola faniem iecienītās komandas spēļu kreklu dizaina atklāšana vienmēr ir zīmīgs notikums," saka LFF mārketinga nodaļas vadītājs Renārs Krīgers. "It sevišķi, ja runa ir par nacionālo valstsvienību. Vēlamies šajā procesā iesaistīt arī mūsu komandas līdzjutējus, kas ir nozīmīga daļa no mūsu futbola saimes. Kas attiecas uz izlases mājas spēļu formu dizainu, to vēlamies vēl nedaudz paturēt noslēpumā, neatklājot vēl visas kārtis un paildzināt gaidīšanas prieku."

Balsot par vienu no trim variantiem iespējams līdz šī gada beigām. Nākamā gada 2. janvārī tiks paziņoti balsošanas rezultāti, kad varēs uzzināt, ar kāda dizaina formu Slavišas Stojanoviča vadītā komanda spēlēs 2020. gadā.

Viens no aptaujas dalībniekiem kā pirmais tiks pie oriģinālā krekla, ar kuru Latvijas futbola izlase spēlēs 2020. gadā.

Balsot par sev tīkamāko formas dizainu iespējams LFF mājas lapā lff.lv.