Latvijas futbola izlases treneris cikla noslēgumā neizsauc Rakelu un Karašausku

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Slaviša Stojanovičs uz noslēdzošajām 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla spēlēm nav izsaucis pēdējo gadu valstsvienības līderus Denisu Rakelu un Artūru Karašausku.

Kandidātu sarakstā uz gaidāmajām spēlēm pret Slovēniju un Austriju iekļauti 24 futbolisti. To vidū atrodami 16 spēlētāji no pieciem dažādiem "Optibet" Latvijas futbola virslīga klubiem, kā arī astoņi futbolisti no ārvalstu komandām Polijā, Šveicē, Ukrainā, Slovēnijā un Vācijā, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).

Salīdzinājumā ar pēdējo sasaukumu uz izlasi nav aicināts Kipras kluba "Pafos" uzbrucējs Artūrs Karašausks, pašmāju čempionvienības "Riga FC" uzbrucējs Deniss Rakels, kā arī "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienības pussargs Boriss Bogdaškins.

"Sagaidu divas grūtas spēles. Abas komandas cīnās par otro pozīciju grupā. Ceru, ka spēlētāji atbrauks motivēti, kādi viņi bija oktobrī. Virslīga lēnām noslēdzas, tāpēc arī spēlētājiem beidzas sezona. Šī iemesla dēļ ceru, ka nebūs traumas šajā nedēļas nogalē. Karašauska un Rakela izlasē nav vairāku iemeslu dēļ – problēmas klubā. Rakelam tika dota brīvas 14 dienas, taču viņš neaizvadīja pilnvērtīgus treniņus, kamēr Karaušauskam ir veselības problēmas – viņš jūt sāpes," preses konferencē teica Stojanovičs.

Karašausks oficiālās klubu spēlēs laukumā nav gājis kopš 15. jūnija, kad viņš pārstāvēja "Riga FC" komandu spēlē pret "Liepāja" vienību. 27 gadus vecais futbolists klubu vēlāk pameta, lai atgrieztos Kipras komandā "Pafos FC", kas Karašausku bija izīrējusi Latvijas čempionvienībai. Tomēr izlases galvenais treneris izsauca viņu uz iepriekšējām cikla spēlēm, dodot Karašauskam iespēju aizvadīt 18 minūtes spēlē pret Polijas valstsvienību.

Rakels pēdējās sešās "Riga FC" vienības spēlēs virslīgā aizvadījis kopā vien desmit minūtes, bet izlases rindās mačā pret Poliju nospēlēja 72 minūtes. Savukārt izlasē vienu spēli aizvadījušais Bogdaškins turpinājis regulāri pārstāvēt Valmieras komandu, kura sestdien vietējā čempionāta pēdējā spēļu kārtā cīnīsies par vietu virslīgas labāko trijniekā.

Latvijas izlase uz gada pēdējo treniņnometni pulcēsies svētdien, 10. novembrī. Savukārt uz Ļubļanu komanda dosies 13. novembra pusdienlaikā. Spēle starp Slovēnijas un Latvijas izlasēm 16. novembrī Ļubļanā esošajā "Stožice" stadionā norisināsies pulksten 19. Pirmajā savstarpējā mačā Latvija ar rezultātu 0:5 cieta sakāvi pret visiem no Slovēnijas.

Savukārt pēdējo mājas spēli Latvijas valstsvienība aizvadīs 19. novembrī "Daugavas" stadionā pret Austrijas valstsvienību. Šī spēle sāksies pulksten 21.45. Izbraukumā izlase ielaida vairākus komiskus vārtus, piedzīvojot zaudējumu ar rezultātu 0:6.

Pēc astoņām aizvadītām spēlēm Austrijas izlase ieņem otro vietu turnīra tabulā ar 16 punktiem, bet divi gūti punkti atlikušajās spēlēs pret Ziemeļmaķedoniju un Latviju tai nodrošinātu vietu finālturnīrā. Slovēnijas, Ziemeļmaķedonijas un Izraēlas izlases visas guvušas pa 11 punktiem un tās centīsies izcīnīt pa divām uzvarām, kā arī cerēs uz konkurentu neveiksmēm.

Pēdējo vietu G apakšgrupā ieņem Latvijas valstsvienība, kura nav guvusi ne punkta, izcēlusies ar diviem vārtiem, bet savos vārtos ielaidusi 27 bumbas. Savukārt vietu finālturnīrā vietu nodrošinājusi jau Polijas izlase, kura sakrājusi 19 punktus.

Latvijas nacionālās izlases kandidātu saraksts:

vārtsargi – Andris Vaņins ("Zurich", Šveice), Pāvels Šteinbors (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Ozols ("Riga");

aizsargi – Antonijs Černomordijs ("Riga"), Roberts Savaļnieks, Vitālijs Jagodinskis (abi – RFS), Kaspars Dubra ("Oleksandriya", Ukraina), Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Mārcis Ošs (Neišateles "Xamax", Šveice), Raivis Jurkovskis ("Liepāja"), Igors Tarasovs (Jūrmalas "Spartaks").

pussargi – Ritvars Rugins, Oļegs Laizāns, Vladimirs Kamešs (visi – "Riga"), Ēriks Punculs ("Valmiera Glass"/ViA), Kristers Tobers, Mārtiņš Ķigurs, Jānis Ikaunieks (visi – "Liepāja"), Andrejs Cigaņiks, Dāvis Ikaunieks (abi – RFS), Daniels Ontužāns (Minhenes "Bayern", Vācija);

uzbrucēji – Vladislavs Gutkovskis (Ņidzicas "Termalica", Polija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Vladislavs Fjodorovs ("Riga").