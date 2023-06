Latvijas futbola klubos ieguldīs 1,35 miljonus eiro

Pēc apstiprinājuma un finansējuma saņemšanas no Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Latvijas Futbola federācija (LFF) sākusi UEFA solidaritātes maksājumu piešķiršanu klubiem saskaņā ar pārstrādāto un paplašināto sadales mehānismu. Kopējā pašmāju klubos šogad ieguldāmā summa ir 1,35 miljoni eiro, vēsta Latvijas Futbola federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis ir UEFA atbalsta instruments klubu jaunatnes sistēmu attīstībai. Radot īpašu mehānismu, kas sasaistīts ar klubu sportisko līmeni un atbilstību LFF izvirzītajiem jaunatnes sistēmas kritērijiem, visi šie līdzekļi nonāk klubu rīcībā un tiek ieguldīti to jaunatnes segmenta attīstībā.

Kā vēstīts iepriekš, LFF pēc darba grupas veiktajām konsultācijām ir pārstrādājusi sadales mehānismu un paplašinājusi sistēmā iekļauto klubu loku. Līdzās akadēmijām finansējums pienākas arī 1. līmeņa klubiem, turklāt garantētā daļa no finansējuma pienākas ne tikai Latvijas virslīgas klubiem, bet arī 1. līgas pārstāvjiem. Mainīgā daļa ir atkarīga no attiecīgā kluba jaunatnes sistēmas kritēriju izpildes jeb klubu akreditēšanas rezultātiem. Tāpat atsevišķa daļa no kopējā finansējuma tiek rezervēta klubu atbalstam, kuriem nav pārstāvniecības virslīgā vai 1. līgā, bet ir attiecīga jaunatnes sistēmas kritēriju izpilde.

No kopējā finansējuma saskaņā ar 2022. gada rezultātiem 75% pienākas virslīgas klubiem, bet 25% tiek piešķirti 1. līgas pārstāvjiem. Klubiem piešķirtās summas, ņemot vērā bāzes maksājumu un jaunatnes sistēmu izvērtēšanas rezultātus, virslīgā ir no 68 000 EUR līdz 119 000 EUR, bet 1. līgā – no 8000 EUR līdz 80 000 EUR.

"Jaunā finansējuma sadales sistēma ilgtermiņā sniegs lielāku tā ietekmi, jo līdzās vadošo akadēmiju papildu atbalstīšanai tiek stimulēti arī attiecīgo sportisko līmeni sasniegušie klubi. Ticam, ka īpaši svarīgi tas ir 1. līgas klubiem, lai tiem būtu lielākas iespējas strādāt pie savas ilgtermiņa konkurētspējas, ienākot virslīgā," pauž LFF ģenerālsekretārs Arturs Gaidels.