Latvijas futbola nedienas: aizdomīga spēle un agresoru himna tribīnēs

Latvijas futbola zemākajās līgās sestdien, 7. oktobrī, divi mači izpelnījās lielāku uzmanību, bet ne ar to labāko nozīmi – par vienu no mačiem šobrīd ir aizdomu ēna par godīgas spēles principa ievērošanu, bet citā duelī tribīnēs kāds līdzjutējs izpildīja agresorvalsts himnu.

Latvijas futbola čempionāta pirmajā jeb "Optibet" Nākotnes līgā sestdien FK "Dinamo Rīga" ar 3:4 (3:0) zaudēja "Tukums 2000-2/TSS" komandai, lai gan pēc pirmā puslaika bija drošā vadībā ar 3:0. "Dinamo Rīga" pirmā puslaika vidū 12 minūšu laikā guva trīs vārtus, bet situācija aizdomīgi krasi mainījās otrajā puslaikā. Četru minūšu laikā tukumnieki guva divus vārtus, bet mača izskaņā vēl divas reizes bumba ielidoja "Dinamo Rīga" vārtos divdomīgās situācijās.

Futbola entuziastu Rafala Kobzas un Krista Butāna uzturētais lietotnes "X" (iepriekš "Twitter") konts "BFlatviski" ievietojis video ar spēles pāris aizdomīgām epizodēm. Ierakstā norādīts, ka pirmajā puslaikā "Dinamo Rīga" izdarīja 10 sitienus pa vārtiem, bet pretinieki piecus. Spriežot pēc statistikas, otrajā puslaikā "Dinamo Rīga" nav centušies uzbrukt, paši nav situši pa vārtiem, ļāvuši pretiniekiem izdarīt 15 sitienus.

Match fixing at it's finest.

Today's Latvian second league game between Dinamo Riga and FK Tukums 2000 II ended 3:4.

Dinamo were up at the half 3:0. Look at the last two goals. #5 is a former U-19 international with over 40 games in Virslīga

Disgustingpic.twitter.com/84S7GtNhRQ