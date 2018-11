Latvijas futbola vārds izskan saistībā ar spēļu rezultātu sarunāšanas gadījumiem Kiprā

Latvijas futbola vārds atkal izskanējis saistībā ar spēļu rezultātu ietekmēšanu – šoreiz ar aizdomīgām pārbaudes spēlēm Kiprā, liecina publiskotais pētījums.

Rumānijā dzīvojošais britu žurnālists Maikls Bērds un rumāņu pētnieciskais žurnālists Kostins Stučans pēc bijušā futbolista Alina Stoičas atklāsmēm interneta žurnālā "The Black Sea" publicēja pētījumu "The Cypriot Deception" ("Kipras blēdība"), kurā starp spēļu rezultātu ietekmētājiem figurē Latvijas futbolists Kirils Grigorovs.

26 gadus vecais un 1,92 metrus slaidais futbolists šobrīd pārstāv Armēnijas otrās līgas klubu "Erewan", bet savulaik spēlējis gan "Gulbene 2005" un "FC Jūrmala", pār kurām bijusi aizdomu ēna saistībā ar spēļu rezultātu ietekmēšanu. "Jūrmalas" pēdējos gados viens no investoriem un īpašniekiem esot bijis grieķu futbola aģents Gavrils Papanastasats, kura vārds izskan arī šajā publiskotajā pētījumā.

Pētījumā konstatēts, ka 2016.-2018. gadā Kiprā notika vairākas pārbaudes spēles, kurās bijuši aizdomīgi gadījumi. Divi no šo spēļu tiesnešiem tagad atzinušies, ka nācies pieņemt dīvainus lēmumus, bet vispār kopš 2016. gada janvāra treniņspēles Kiprā tiesājuši vismaz astoņi "neīsti" soģi no Rumānijas, Kipras un Latvijas. Latviju "pārstāvējis" Grigorovs.

Viens no šiem "tiesnešiem" bija rumānis Alins Stoiča, kurš bijis arī "Gulbene 2005" sastāvā. Latvijā viņu spēlēt iekārtojis Papanastasats, kurš 2015. gada nogalē sazinājies ar Stoiču un jautājis, vai viņš var palīdzēt "kādam vīram no Ukrainas" ar tiesnešu atrašanu. Tad ar Stoiču sazinājies "Igors no Ukrainas", kurš meklējis tiesnešus pārbaudes spēlēm Kiprā.

Par tiesnešu sagādāšanu Stoičam piesolīti 1000 eiro, bet futbolistam pašam arī vajadzējis doties uz Kipru. Tā kā Stoiča bijis bez kluba, viņš tam piekritis. Ierodoties Kiprā, Stoiča saticis šo "Igoru", kas īstenībā bijis Grigorovs. Rumānis no Latvijas futbolista saņēmis solītos 1000 eiro. Stoičam vienlaikus izteikts piedāvājums tiesāt kā līnijtiesnesim, par ko pats saņemtu vēl 500 eiro. Tā kā Stoičam bija nepieciešama nauda tēva ārstēšanai, tad viņš piekritis.

Pēc spēles viņš gribējis doties prom, tomēr Grigorovs pārliecinājis Stoiču palikt, jo "vēl bijušas spēles". Lai gan Stoiča teicis, ka nav nekāds tiesnesis, Grigorovs sacījis, ka neko jau tur nevajag mācēt – "dažās spēlēs nevajag pacelt karodziņu, kad ir aizmugure, vai arī jāpaceļ karodziņš, kad nav aizmugure". Stoiča vienkārši aicināts "pievērt acis" uz dažiem notikumiem laukumā.

Stoiča jau pirmssākumos sapratis, ka spēles nav "tīras", tomēr naudas nepieciešamība spiedusi viņu visu ziemas periodu "nostrādāt" Kiprā. Kopumā Stoiča kā tiesnesis piedalījies vismaz 14 spēlēs. Septiņās spēlēs Stoiča bijis galvenais tiesnesis, vēl septiņās darbojies kā līnijtiesnesis, bet neatkarīgie eksperti un novērotāji daudzos šajos mačos tiesāšanu novērtējuši kā briesmīgu.

Vairākos mačos pats Grigorovs pildījis tiesneša vai tiesneša asistenta jeb līnijtiesneša funkcijas. Vienā no šādiem mačiem – 2016. gada 31. janvārī – Jekaterinburgas "Ural" ar 1:0 pieveica serbu komandu Belgradas "Rad". Spēles gaitā Grigorovs, būdams tiesneša asistents, neieskaitīja "Ural" savos vārtos iesisto "golu", fiksējot aizmuguri. Savukārt otrajā puslaikā "Ural" komandai par labu tika piešķirts ļoti apšaubāms 11 metru soda sitiens, kas ļāva komandai uzvarēt.

Spēles Kiprā pārsvarā rīkojusi kompānija "Androsports". Šogad šīs kompānijas pakalpojumus izmantojuši RFS un "Liepāja", bet savulaik Kiprā ar "Androsports" palīdzību mačus aizvadīja "Jelgava".

"The Cypriot Deception" pētījumā teikts, ka kopumā trīs gadu laikā Kiprā bijušas vismaz 32 "netīras" spēles. Spēļu rīkotāja "Androsports" ir cieši saistīta ar Ķīnas investoru, 36 gadus veco FIFA futbola aģentu Ēriku Mao. Pētījumā konstatēts, ka lielākā daļa šo "tiesnešu" savulaik spēlējuši klubos, ar kuriem cieša sadarbība ir Mao. Pēc pētījumu autoru teiktā, Mao caur savu kompāniju "Anping" ir investējis naudu dažādos zemāka līmeņa klubos Eiropā, bet viņam pietuvinātie cilvēki ir saistīti ar spēļu rezultātu ietekmēšanas skandāliem Latvijā, Īrijā, Čehijā un Rumānijā. Starptautiskā Sporta drošības centra (ICSS) izmeklēšanā "Anping" figurē kā viena no galvenajām aizdomīgajām kompānijām, kas saistīta ar vienu no pasaulē lielākajiem, Singapūrā bāzētajiem spēļu rezultātu ietekmēšanas sindikātiem.