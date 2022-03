Latvijas futbolisti bīstami uzbrūk, bet nospēlē neizšķirti ar Kuveitu

Latvijas futbola izlase piektdien Maltā aizvadīja 2022. gada pirmo maču, pārbaudes spēlē spēkojoties neizšķirti ar Kuveitas valstsvienību.

Latvijas izlase pirmā nonāca zaudētājos, taču rezultātu izlīdzināja, nospēlējot neizšķirti 1:1 (0:1). Vienīgos vārtus Latvijas valstsvienības labā guva Roberts Savaļnieks.

Dainis Kazakevičs laukumā laida pietiekami optimālu sastāvu. Vērts izcelt, ka trešo spēli izlasē gan aizvadīja kreisās malas aizsargs Vladislavs Sorokins, bet otro reizi pamatsastāvā gāja Raimonds Krollis.

Latvijas valstsvienība pirmā sagrāba iniciatīvu, tomēr Kuveitas futbolisti drīz atbildēja ar bīstamiem pretuzbrukumiem. Vienā no tiem vārtus ar piespēli soda laukumā guva Moats Al Dafiri. Turklāt tūlīt pat Kataras izlase varēja arī panākt rezultātu 0:2, taču kļūdījās uzbrukuma izskaņā.

Savukārt latvieši savu pozicionālo pārsvaru izmantoja pasīvi. Vien puslaika beigās spiediens tika pārvērsts mērķtiecīgākā uzbrukšanā, bet izcilas vārtu gūšanas iespējas izpalika.

To gan nevar teikt par otrā puslaika ievadu. Četru minūšu laikā trīs momentus soda laukumā noorganizēja Raimonds Krollis, Renārs Varslavāns un Aleksejs Saveļjevs. Kas nesanāca viņiem, tas 55. minūtē padevās Savaļniekam. Labās malas aizsargs pēc ļoti spēcīga Kristera Tobera sitiena patiesībā bija acīmredzamā aizmugurē, taču tiesneši to neredzēja, Savaļniekam ar atkārtotu sitienu gūstot vārtus no dažu metru attāluma.

Kuveitas izlase pēc bezpalīdzīgā spēles nogriežņa mača tempu noslāpēja. Tuvojoties spēles izskaņai, neizpalika arī asumi un emocijas. Latvijas izlase retāk, bet turpināja tikt pie labiem sitieniem, taču rezultāts uz tablo tā arī nemainījās.

Otrdien, 29. martā Latvijas izlase Maltā tiksies ar Azerbaidžānas futbolistiem. Abas pārbaudes spēles paredzētas kā gatavošanās UEFA Nāciju līgas spēlēm jūnijā un oktobrī. Latvieši spēlēs vienā grupā ar Andoras un Lihtenšteinas izlasēm, kā arī Kazahstānas vai Moldovas futbolistiem.

