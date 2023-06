Latvijas futbolisti dramatiskā cīņā sāpīgi piekāpjas Turcijai

Latvijas futbola izlase piektdien, 16. jūnijā, savā otrajā 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra mačā "Skonto" stadionā fantastiski atspēlējās pret Tuciju, bet kompensācijas laikā ar 2:3 piekāpās Turcijai.

Vārtus Latvijai guva Eduards Emsis un Kristers Tobers, bet Turcijas izlasē - Abdilkerims Bardakdži, Džengizs Inders un Irfans Kahvedži.

Pirmais bīstamais moments 12.minūtē izveidojās pie turku vārtiem, vairākiem Latvijas spēlētājiem apdraudot Turcijas vārtus, taču bumbai drūzmā aiz vārtu līnijas nenokļūstot.

Roberts Uldriķis bija pirmais pie vārtsarga atsistās bumbas, taču viņa sitiens tika bloķēts.

Viesi vārtus guva pēc nevajadzīga Uldriķa pārkāpuma laukuma vidū. Pēc brīvsitiena no Turcijas uzbrukuma labās puses uz vārtsarga laukuma kreiso pusi Merihs Demirals ar galvu pāradresēja bumbu vārtu priekšā, kur to debijā pieaugušo valstsvienībā vārtos raidīja Abdilkerims Bardakdži.

Zeki Čeliks 32.minūtē saņēma dzelteno kartīti par pārkāpumu pret Uldriķi, bet divas minūtes vēlāk Mārcis Ošs saņēma dzelteno kartīti, novēršot pretuzbrukumu.

39.minūtē turki guva vēl vienus vārtus, ar individuālo meistarību izceļoties Ferdi Kadiolu, taču pēc video atkārtojuma noskatīšanās viņš saņēma dzelteno kartīti, jo sava sologājiena sākumā bija pārkāpis noteikumus pret Robertu Savaļnieku.

Izlīdzinājumu Latvija panāca 51.minūtē, kad pretuzbrukumā labajā flangā Vladislavs Gutkovskis piesaistīja triju turku spēlētāju uzmanību, bet pēc viņa centrējuma pirmais pie bumbas bija Eduards Emsis, triecot to vārtos un gūstot savus otros vārtus izlasē.

61.minūtē prettriecienā vārtus guva Turcija. Laukuma vidū neveiksmīgi bumbu apstrādāja Uldriķis, to pārķēra Orkuns Kekči un ar tālu piespēli izvirzīja uzbrukuma smailē pa labo malu Džengizu Inderu, kurš apsteidza Danielu Balodi un raidīja bumbu vārtos.

72.minūtē vārtus guva Gutkovskis, taču viņš atradās aizmugurē.

83.minūtē Emsis par otru dzelteno kartīti mačā tika noraidīts no laukuma, tomēr mača kompensācijas laika ceturtajā minūtē Latvija pēc tālās piespēles izlīdzināja rezultātu. Raimonds Krollis uzvarēja gaisa divcīņu un ar galvu nometa bumbu pa sitienam Kristeram Toberam, kurš to raidīja vārtos.

Tomēr sestajā kompensācijas minūtē Turcija izrāva uzvaru. Barišs Jilmazs no laukuma gala līnijas no labās puses centrēja bumbu vārtsarga laukumā, vārtsargs Nils Toms Puriņš līdz bumbai aizsniedzās, taču tā nonāca pie Kahvedži, kurš raidīja to vārtos.

Atlases ciklu Latvija sāka ar zaudējumu 0:1 Velsai.

Turcija vispirms ar 2:1 viesos pieveica Armēniju, bet pēc tam mājās ar 0:2 piekāpās Horvātijai.

Citā grupas spēlē piektdien Velsa negaidīti savā laukumā ar 2:4 (1:2) zaudēja Armēnijai.

Uz Deniela Džeimsa gūtajiem vārtiem pirmajā puslaikā armēņi atbildēja ar Lukasa Zelarajana un Granta Leona Ranosa precīziem raidījumiem, bet 66.minūtē pēc Ranosa otrajiem vārtiem spēlē Armēnija panāca 3:1 pārsvaru.

72.minūtē Harijs Vilsons vienus vārtus atguva, bet trīs minūtes vēlāk Zelarajans fiksēja galīgo rezultātu 4:2.

78.minūtē Velsa pēc Kīfera Mūra pārkāpuma palika mazākumā.

Turcija trijās spēlēs ir tikusi pie sešiem punktiem, Velsa trijās un Horvātija divās spēlēs ir sakrājušas pa četriem punktiem, divās cīņās Armēnijai ir trīs punkti bet Latvija cietusi divus zaudējumus.

19.jūnijā Latvija izbraukumā spēlēs ar Armēniju.

