Latvijas futbolisti nokaitētā atmosfērā Konjā saņem pērienu no Turcijas

Latvijas futbola izlase svētdien, 15. oktobrī, Konjas pilsētā 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas septītajā mačā ar 0:4 (0:0) zaudēja D grupas līderei Turcijai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turcijas izlases labā divus vārtus iesita Dženks Tosuns, bet pa reizei atzīmējās Junuss Akgins un Kerems Artirkoglu.

Turki ar šo uzvaru nodrošinājuši vietu Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Mačs pārpildītajā 42 000 skatītāju arēnā sākās ar ievērojamu Turcijas pārsvaru. Kaut arī tā krietni vairāk kontrolēja bumbu, pārāk bīstamu momentu nesekoja. Cīņas 22. minūtē mājinieki gan guva vārtus, kad no tuvas distances Robertu Ozolu pārspēja Akgins. Tiesa, tiesneši pēc videoatkārtojuma noskatīšanās vārtu guvumu neieskaitīja, jo tika fiksēta aizmugure. Turcija gan bija sajutusi vārtu garšu un turpmākajās minūtēs uz Latvijas vārtiem radīja milzu spiedienu. Viesi gan ar to tika galā, šur tur blakus stāvēja arī veiksme, un pirmais puslaiks noslēdzās ar 0:0.

Arī otrais puslaiks iesākās turku zīmē, un mājinieki 58. minūtē beidzot izvirzījās vadībā, turklāt guva skaistus vārtus – piespēle no laukuma kreisā flanga, un soda laukumā individuāli lieliski bumbu apstrādāja Akgins, kurš panāca 1:0. Turpinājumā spriedze auga un abu komandu startā izcēlās arī asumi. Cīņas izskaņā Latvija gan demonstrēja ļoti solīdu sniegumu un vairākkārt bīstami apdraudēja spēcīgās Turcijas vārtus. Pāris reizes bija jāglābj turku vārtsargam, turklāt 77. minūtē Jānis Ikaunieks pēc sitiena ar galvu trāpīja bumbu pa vārtu pārliktni.

Kaut gan Latvijai piederēja pārsvars, turki vienā no retajiem uzbrukumiem tomēr guva otros vārtus, kad lielisku piespēli uz tālo vārtu stabu saņēma Tosuns, kurš ar galvu 83. minūtē panāca 2:0. Šis bija pagrieziena punkts, jo Latvija savu spēli bija pazaudējusi – turki iesita vēl divus vārtus. Vispirms 87. minūtē latvieši iekrita uz pretuzbrukumu, un Kerems Artirkoglu to izmantoja, bet kompensācijas laikā ļoti rupji kļūdījās Daniels Balodis, kuram netālu no saviem vārtiem atņēma bumbu, kas ļāva Tosunam īsā laikā gūt savus otros vārtus mačā.

Otrā D grupas mačā Velsa mājās ar 2:1 (0:0) uzvarēja Horvātiju, kas tādējādi riskē ar netikšanu uz Eiropas čempionāta finālturnīru.

Turcija ar septiņās spēlēs nopelnītiem 16 punktiem ir pirmajā vietā grupā. Tai ar desmit punktiem sešos mačos seko Velsa un Horvātija, bet Armēnijai ir septiņi punkti. Savukārt Latvija ar vienu punktu septiņos mačos ir pēdējā vietā.

Latvija atlases ciklu noslēgs 18. novembrī mājās pret Horvātiju.

Portāls "Delfi" piedāvāja Turcijas un Latvijas cīņas teksta tiešraidi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma