Latvijas-Igaunijas pludmales futbola līgā medaļas izcīna vien kaimiņvalsts klubi

Sestdien, 15.augustā, Pērnavas pludmalē tika aizvadītas Latvijas–Igaunijas pludmales futbola līgas noslēdzošās 13. un 14. kārtas spēles. Divas uzvaras divos mačos izcīnīja "BSC LAT" komanda, taču ar to nepietika, lai izcīnītu kādu no medaļu komplektiem. Turnīra pirmajā gadā visu pjedestālu ieņēma Igaunijas vienības, ziņo Rīgas Futbola federācija (RFF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms pēdējām divām spēļu kārtām no Latvijas komandām labākās izredzes bija "BFS Ropaži" komandai, kas tobrīd ieņēma ceturto vietu, tikai par punktu atpaliekot no trešās, bet par četriem punktiem – no otrās pozīcijas. Taču ropažnieki piedzīvoja divus pārliecinošus zaudējumus – 3:12 pret čempioniem SK "Augur Enemat" un 1:7 pret galvenajiem konkurentiem "Nõmme BSC"/"Olybet" – un bija spiesti atkāpties uz piekto vietu.

Ropažu komandu apsteidza un Latvijas čempionu kausu ieguva "BSC LAT", kas ar 5:2 pārspēja "BSC Türi", bet ar 3:2 sīvā cīņā uzveica citu Latvijas vienību FK "Beitar"/"Kauguri". Jūrmalas komanda priekšpēdējā kārtā ar 4:5 atzina "BSC Üksjalgvärav Elementmaster" pārākumu, kas gan neliedza saglabāt sesto vietu.

Par Latvijas–Igaunijas līgas labāko snaiperi kļuva čempionu pārstāvis Sanders Lepiks, kurš pretinieku vārtsargus pārspēja 20 reizes. Par vienu precīzu sitienu mazāk bija viņa komandas biedram Rauno Nommiko, bet par diviem – labākajiem no Latvijas futbolistiem Aleksandram Novožilovam ("BSC LAT").

Savukārt par pludmales futbola līgas labāko vārtsargu tika atzīts Markuss Luks, bet par labāko spēlētāju – Kristians Marmors (abi – SK "Augur Enemat").

Par Latvijas pludmales futbola čempioniem, kā jau minēts iepriekš, tika kronēti "BSC LAT" vīri, bet individuālās balvas ieguva:

labākais vārtu guvējs: Aleksandrs Novožilovs ("BSC LAT"),

labākais vārtsargs: Aivis Poklikajevs ("BFS Ropaži"),

simpātiju balva: Igors Labuts ("BFS Ropaži"),

labākais spēlētājs: Aleksandrs Novožilovs ("BSC LAT"),

labākais treneris: Andrejs Baumanis ("BSC LAT"),

par ieguldījumu sporta veida attīstībā: Andrejs Bernatovičs (FK "Beitar"/"Kauguri").

2020. gada Latvijas-Igaunijas pludmales futbola čempionātu no Latvijas puses pēc vienošanās ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) organizē un vada Futbola Turnīru asociācija.