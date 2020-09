Latvijas izlases futbolistes sāk gatavoties mačiem pret Ungāriju un Islandi

Latvijas sieviešu futbola izlase uzsākusi gatavošanos Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačiem, informē Latvijas Futbola federācija.

Šī gada 17. septembrī mūsu labākās futbolistes sacentīsies izbraukumā ar spēcīgo Islandes valstsvienību, savukārt 22. septembrī Latvija aizvadīs savu pēdējo mājas spēli šajā kvalifikācijas ciklā, "Daugavas" stadionā Liepājā uzņemot Ungāriju.

Komandas galvenais treneris Didzis Matīss šoreiz uz valstsvienību uzaicinājis 18 spēlētājas no deviņiem dažādiem klubiem. Vislielākā pārstāvniecība ir no Rīgas Futbola skolas. No šī kluba izlasē ir piecas futbolistes. Pa trim ir no SK "Super Nova" un Islandes kluba IBV "Vestmannaeyjar". Tāpat šoreiz izlases rīcībā būs arī Vācijas Bundeslīgas kluba SV "Meppen Frauen" pussardze Sandra Voitāne.

Komanda pulcēsies šo svētdien, 13. septembrī, Rīgā. Trešdien, 16. septembrī, komanda ar līgumreisu dosies uz Islandi. Atpakaļ Latvijā izlase atgriezīsies 18. septembrī. Mačam ar Ungāriju Didža Matīsa vadītā komanda gatavosies Liepājā.