Latvijas izlases trešais piegājiens Nāciju līgā. Kā gājis līdz šim?

Jūnijā Latvijas futbola izlase sāks UEFA Nāciju līgas 2022./2023. gada sezonu. Salīdzinoši jaunais turnīrs notiks tikai trešo reizi un pirms tā Latvijas Futbola federācija publicējusi aprakstu par sacensību niansēm un atsauc atmiņā, kā Latvijas valstsvienībai sekmējies šajās sacensībās līdz šim.

Atšķirībā no Eiropas čempionāta un Pasaules kausa kvalifikācijas, kur visu līmeņu komandas sacenšas viena pret otru, UEFA Nāciju līga piedāvā pavisam citus izaicinājumus – sacenšanos ar sev spēkos līdzvērtīgiem pretiniekiem. Visas 55 UEFA dalībvalstis sadalītas četros spēka līmeņos, balstoties iepriekšējo gadu rezultātos. A, B un C līgās spēlē pa 16 komandām, bet D līgā ir septiņas komandas. Nomināli spēcīgākās kontinenta komandas spēlē A līgā, taču komandu atrašanās kādā no līmeņiem ir saistīta ar divus gadus seniem mačiem. Pat labi vai slikti aizvadīts pagājušais gads neietekmēja komandu atrašanos UEFA Nāciju līgas konkrētā līmenī.

Kā zināms, Latvijas izlase šogad spēlēs D līgā grupā ar Moldovu, Lihtenšteinu un Andoru. Daiņa Kazakeviča vadītā komanda cer ar trešo piegājienu uzvarēt D līgas grupā un pakāpties uz C līgu, kur šosezon spēlēs tādas izlases kā Turcija, Grieķija, Ziemeļīrija, Bulgārija, Ziemeļmaķedonija, Slovākija.

Kopš 2016. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā piedalās pa 24 valstsvienībām. Daudzviet līdzjutēji un mediji diskutē, ka, iespējams, tas ir pārāk liels skaits komandu un ka finālturnīrā ir pārāk daudz "vāju" komandu. Lai gan Ziemeļmaķedonija finālturnīru debijā piedzīvoja trīs zaudējumus trīs mačos, it kā apstiprinot šo tēzi, tieši ziemeļmaķedonieši aizlika kāju Eiropas čempioniem itāļiem ceļā uz šī gada Pasaules kausu. Ej nu pasaki, ka tādas komandas nav spējīgas konkurēt ar lielvalstīm! Tiesa, toreiz Ziemeļmaķedonija spēlēja 16 komandu D līgā. Šobrīd D līgā ir tikai septiņas komandas.

Latvijs izlase Nāciju līgā

Turnīra pirmā sezona notika 2018. gada rudenī. Latvijas izlase no otrā groza tika ielozēta grupā ar Gruziju (1. grozs), Kazahstānu (3.) un Andoru (4.). Sešos mačos tika gūti divi vārti, kas ļāva nopelnīt četrus punktus un ierindoties 3. vietā grupas tabulā.

Divus gadus vēlāk rezultāts līdzīgs - 3. vieta grupā ar Fēru salām, Maltu un Andoru. Tikai punktu un gūto vārtu izteiksmē otrais piegājiens Nāciju līgā bija labāks, bet jāņem vērā, ka arī pretinieku sastāvs toreiz bija cits.

Lai gan līdzjutēju un mediju pārstāvju acīs UEFA Nāciju D līgas turnīrs var šķist kā viegls uzdevums mūsu valstsvienībai, fakti liecina par pretējo – 12 mačos ir tikai viena uzvara, un tā pati izcīnīta tikai 12. spēlē turnīrā, kad no tabulas viedokļa vairs neko neizšķirošā mačā viesos ar 5:0 sagrauta Andora.

Andora, Andora, Andora... vislielākās vilšanās pēdējos sešos gados Latvijas futbola sakarā laikam saistītas tieši ar mačiem pret šo komandu. Divas reizes spēlēts UEFA Nāciju līgā, divreiz turnīrs sākts ar spēli mājās pret Andoru, divreiz piedzīvota vilšanās 0:0. Un šogad, UEFA Nāciju līgas trešajā sezonā, jau atkal pirmā spēle ir mājās pret Andoru. Arī izbraukumā pret šo komandu spēlēts 0:0. Šis ir pēdējos gados ļoti labi iepazīts pretinieks, un savstarpējo spēļu vēsture ieguvusi tik īpašu statusu, ka par līdzšinējiem mačiem prasās parunāt atsevišķi, ko arī izdarīsim nedaudz vēlāk.

Jāpiebilst, ka pavisam kopumā ir 13 izlases, pret kurām Latvijas izlasei ir pozitīva bilance (vairāk par 50% no iespējamajiem punktiem), un to pulkā ir visas trīs Latvijas izlases pretinieces šajā gadā. Ar Andoru mūsu izlasei bilance ir 6-3-0 (uzvaras, neizšķirti, zaudējumi), ar Moldovu 2-0-1, bet ar Lihtenšteinu 7-1-1.

Ko gaidīt no kvalifikācijas cikla?

Ko gaidīt no kvalifikācijas cikla?