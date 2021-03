Latvijas telpu futbola izlase EČ kvalifikācijā piedzīvo graujošu zaudējumu Spānijai

Latvijas telpu futbola izlase otrdien Jelgavā 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra ceturtajā spēlē piedzīvoja graujošu zaudējumu pret spēcīgo Spānijas valstsvienību.

Latvijas izlase Zemgales olimpiskajā centrā ar 1:12 (1:8) piekāpās Spānijai. Latvijas valstsvienībā vienīgos vārtus guva Germans Matjušenko.

Maču apņēmīgāk iesāka viesi, kuri jau pēc vienas spēlētas minūtes bija vadībā ar 2:0. Sesilio Moraless mača rezultātu atklāja 49.sekundē, bet septiņas sekundes vēlāk viņš guva otros vārtus. Otrajā minūtē 3:0 panāca Ortiss, bet nākamajās desmit minūtēs izdevās vārtus nosargāt neskartus. Moraless "hat-trick" sev noformēja spēles 13.minūtē, divas minūtes vēlāk 5:0 panāca Borja, bet pēc Bebes diviem precīziem sitieniem 16. un 17.minūtē rezultāts kļuva 0:7.

Divas minūtes līdz puslaika beigām Matjušenko pie kreisā vārtu staba saņēma piespēli un bumbu ieraidīja tukšos vārtos, panākdams 1:7, bet astoņas sekundes pirms svilpes astotos Spānijas izlases vārtus guva Rauls Gomess.

Devītos vārtus Latvijas izlase zaudēja spēles 26.minūtē, precīzi sitot Solano, bet piecas minūtes vēlāk divciparu skaitli uz rezultāta tablo panāca Rauls Kamposs. Lai arī rezultāts bija graujošs, Latvijas valstsvienība otrā puslaika otrajā pusē turpināja aktīvi spēlēt, laiku no laika mēģinot atrast robus spāņu aizsardzībā. Mājinieku pūliņi nevainagojās panākumiem, bet 37.minūtē vienpadsmitos vārtus Spānijas izlases labā guva Solano.

Punktu mačam pusotru minūti līdz finālsvilpei lika Polam, Spānijai izcīnot graujošu uzvaru ar rezultātu 12:1.

Pirmajā spēlē Spānijā Latvijas izlase, spēlējot bez vairākiem regulārajiem valstsvienības pārstāvjiem, kapitulēja Eiropas vicečempionu spāņu priekšā, bet otrajā mačā februārī Jelgavā ar vienu vārtu starpību piekāpās slovēņiem. Pagājušajā nedēļā Latvijas izlase viesos ar 4:2 pārspēja Šveici un izcīnīja pirmo panākumu kvalifikācijas turnīrā.

Tikmēr Spānija pēc 7:0 uzvaras pār Latviju nākamajos divos mačos ar 3:1 un 2:1 pārspēja Slovēniju.

Abas komandas iepriekš savā starpā tikās 2015.gadā Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā. Togad Spānija uzvarēja ar 7:0.

Vislielākā pārstāvniecība izlasē - četri spēlētāji - ir no "Petrow", trīs telpu futbolisti ir no RABA, bet pa diviem pārstāvjiem ir no "Rēzekne" un "Nikars" klubiem. Tāpat izlases kandidātu pulkā ir arī divi leģionāri - Jānis Pastars un Andrejs Baklanovs ikdienā spēlē Polijā. Valstsvienībai šoreiz nāksies iztikt bez ierastā komandas kapteiņa Maksima Seņa palīdzības.

Kā zināms, kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā Latvija sacenšas grupā ar Spāniju, Slovēniju un Šveici. Finālturnīrā iekļūs divas labākās komandas.

Grupas līdere ar 12 punktiem četrās spēlēs ir Spānija, Slovēnija četros mačos iekrājusi par trim punktiem mazāk, Latvija seko ar trim punktiem četrās spēlēs, bet Šveice divos dueļos ir bešā.

Latvijas telpu futbola izlases kandidāti Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm:

vārtsargi - Aigars Bondars ("Rēzekne"), Kaspars Nerets ("Petrow");

laukuma spēlētāji - Matīss Babris, Germans Matjušenko, Miks Babris (visi - "Petrow"), Aleksandrs Kuļešovs, Artojms Koļesņikovs, Vlads Rimkus (visi - RABA), Konstantīns Zabarovskis, Oskars Ikstens (abi - "Nikars"), Edgars Tarakanovs ("Rēzekne"), Rolands Putāns ("Jēkabpils Lūši"/"Ošukalns"), Jānis Pastars (Jelča-Laskovices "Acana Orzel", Polija), Andrejs Baklanovs (Pņevi "Red Dragons", Polija).