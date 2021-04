Latvijas telpu futbola izlase EČ kvalifikācijas turnīra izšķirošajā spēlē piekāpjas Slovēnijai

Latvijas telpu futbola izlase pirmdien izšķirošajā 2022.gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas turnīra spēlē zaudēja Slovēnijai, nespējot kvalificēties finālturnīram.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vārtus Latvijas izlasē divus vārtus guva Germans Matjušenko, bet vēl reizi precīzi sita Jānis Pastars.

Jau spēles 33.sekundē slovēņus pretuzbrukumā pārsteidza Matjušenko, ātri vadībā izvirzot Latvijas izlasi. Pēc nedaudz vairāk nekā minūtes Kristjans Čujecs panāca neizšķirtu, bet īsi pēc tam bumba Latvijas izlases vārtos lidoja pēc kontakta ar Miku Babri. Piektajā minūtē Matjušenko guva savus un arī Latvijas valstsvienības otros vārtus, panākdams neizšķirtu 2:2.Pēc sešām spēlētām minūtēm laukumu pameta Andrejs Baklanovs, kurš laukuma centrā sadūrās ar Slovēnijas izlases spēlētāju, kā rezultātā traumēja potīti. Vēlāk noskaidrojās, ka viņš spēlē nevarēs atgriezties, tāpēc Baklanova vietu ieņēma Matīss Babris. Tieši Babris puslaika vidū divreiz palīdzēja izveidot ātros pretuzbrukumus, bet rezultāts palika nemainīgs.Laba vārtu gūšanas iespēja Latvijai bija desmitajā minūtē, kad Jānis Pastars izpildīja standartsituāciju, taču vārtsargs palika nepārspēts. Nepilnas piecas minūtes vēlāk Čujecs sita pa viesu vārtiem, bet Pastars aizskāra bumbu, tai atduroties pret vārtu stabu. Slovēnijas izlase pārsvaru atguva nepilnas trīs minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Pēc ātras saspēles bumbu ar vienu pieskārienu vārtos raidīja Deniss Totoškovičs. 24 sekundes līdz puslaika beigām no tuvas distances 4:2 nokārtoja Matejs Fideršeks.Otro puslaiku ar bīstamu sitienu vārtu rāmī sāka Latvijas izlase, Mikam Babrim nespējot samazināt pretinieku pārsvaru. Puslaika otrajā minūtē Čujecs ieguva bumbu iepretim Latvijas izlases vārtiem un no aptuveni sešiem metriem bija nekļūdīgs - 2:5. Turpmākās minūtes aizritēja Slovēnijas zīmē, bet arī Latvijas izlase laiku no laika spēja aizskriet pretuzbrukumā. Slovēņi vēl pirms otrā puslaika vidus nolēma palēlināt spēles tempu, bet viesi sāka izmantot "lidojošo vārtsargu". Mača 30.minūtē Latvijas izlasei izdevās piespiest slovēņus kļūdīties, kā rezultātā Jānis Pastars pārtvēra bumbu un sitienu vārtu apakšējā kreisajā stūrī panāca 3:5.Trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Pastars standartsituāciju izspēlēja ar tiešo sitienu, bet vārtsarga atlēkušo bumbu viņa komandas biedri vārtos neiesita. Latvijas izlasei šī spēle bija jāuzvar ar jebkādu rezultātu, bet ne 1:0. Tieši ar šādu rezultātu noslēdzās abu komandu iepriekšējā savstarpējā spēle.Slovēņi iepriekšējā kvalifikācijas turnīra spēlē ar 11:1 sagrāva Šveici, bet Latvijas izlase Šveici pagājušajā nedēļā pārspēja ar 4:1. Iepriekš Slovēnija ar spēcīgo Spāniju spēkojās līdzīgi, piedzīvojot zaudējumu ar 1:2, kamēr Latvijas valstsvienība pēdējā mačā ar spāņiem kapitulēja ar 1:12.Pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra iepriekš abas izlases savā starpā tikās 2011.gadā, kad ar 4:3 uzvarēja Slovēnija.Kvalifikācijas turnīra pēdējā jeb sestajā spēlē Latvijas izlasei darba dēļ nevarēja palīdzēt kapteinis Maksims Seņs.Pirmdien šajā pašā grupā pēdējo jeb sesto spēli aizvadīs arī Spānija un Šveice.Grupas līdere ar 15 punktiem piecās spēlēs ir Spānija, ar 12 punktiem sešos mačos seko slovēņi, Latvija iekrāja sešus punktus, bet Šveice piecos dueļos ir bešā.Uz izlasi izsauktie 15 spēlētāji pārstāv trīs vietējos klubus un divas Polijas komandas.Finālturnīrā iekļūs astoņu apakšgrupu uzvarētājas un sešas labākās no otro pozīciju ieguvējām, kamēr pārējās divas otro pozīciju ieguvējas atlikušo ceļazīmi sadalīs "play-off" kārtā.Finālturnīrs 2022.gada janvārī un februārī paredzēts Nīderlandē. Latvijas telpu futbola izlase kontinenta finālturnīrā līdz šim vēl nav spēlējusi.Latvijas telpu futbola izlases kandidāti Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm:vārtsargi - Aigars Bondars ("Rēzekne"), Kaspars Nerets ("Petrow"/"Jelgava");laukuma spēlētāji - Matīss Babris, Germans Matjušenko, Miks Babris, Maksims Seņs (visi - "Petrow"/"Jelgava'), Aleksandrs Kuļešovs, Artojms Koļesņikovs, Vlads Rimkus, Romāns Rožkovskis, Artūrs Strazdiņš (visi - RABA), Ričards Raščevskis, Edgars Tarakanovs (abi - "Rēzekne"), Jānis Pastars (Jelča-Laskovices "Acana Orzel", Polija), Andrejs Baklanovs (Pņevi "Red Dragons", Polija).