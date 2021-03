Latvijas telpu futbola izlase EČ kvalifikācijas turnīra spēlē uzvar Šveici

Latvijas telpu futbola izlase piektdien 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra trešajā spēlē viesos ar rezultātu 4:2 (1:1) pārspēja Šveici.

Latvijas izlase svinēja savu pirmo uzvaru 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā.

Spēles sestajā minūtē latviešu vadībā izvirzīja Miks Babris, bet 14.minūtē Evangels Marcojannakis panāca 1:1 - rezultātu, ar kādu noslēdzās pirmais puslaiks.

Otrajā puslaikā, 29. un 33.minūtē, Latvijas izlasei ar tāliem sitieniem divus vārtus guva Germans Matjušenko, kurš panāca 3:1. Trīs minūtes pirms mača beigām Simons Gesi vienus vārtus atguva, bet Latvija pašaizliedzīgi aizsargājās un 69 sekundes pirms finālsvilpes Andrejs Baklanovs atjaunoja divu vārtu pārsvaru.

Grupas līdere ar sešiem punktiem divās spēlēs ir Spānija, bet tikpat punktus trīs dueļos iekrājusi arī Slovēnija. Latvijai ir trīs punkti, bet Šveicei - neviena.

Pēc atgriešanās Latvijā komanda gatavosies 9. marta spēlei Zemgales Olimpiskajā centrā pret Spāniju. Mačs, kas sāksies plkst.18, norisināsies bez līdzjutēju klātbūtnes.

Pirmajā spēlē Spānijā Latvijas izlase, spēlējot bez vairākiem regulārajiem valstsvienības pārstāvjiem, kapitulēja Eiropas vicečempionu priekšā, bet otrajā mačā februārī Jelgavā ar vienu vārtu starpību piekāpās slovēņiem.

Tikmēr Šveice pirms šodienas spēles bija aizvadījusi vienu maču, kurā ar 1:12 zaudēja Slovēnijai.

Abas komandas iepriekš savā starpā nebijatikušās.

Vislielākā pārstāvniecība izlasē - četri spēlētāji - ir no "Petrow", trīs telpu futbolisti ir no RABA, bet pa diviem pārstāvjiem ir no "Rēzekne" un "Nikars" klubiem. Tāpat izlases kandidātu pulkā ir arī divi leģionāri - Jānis Pastars un Andrejs Baklanovs ikdienā spēlē Polijā. Valstsvienībai šoreiz nākas iztikt bez ierastā komandas kapteiņa Maksima Seņa palīdzības.

Kā zināms, kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā Latvija sacenšas grupā ar Spāniju, Slovēniju un Šveici. Finālturnīrā iekļūs divas labākās komandas.

Latvijas telpu futbola izlases kandidāti Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm:

vārtsargi - Aigars Bondars ("Rēzekne"), Kaspars Nerets ("Petrow");

laukuma spēlētāji - Matīss Babris, Germans Matjušenko, Miks Babris (visi - "Petrow"), Aleksandrs Kuļešovs, Artojms Koļesņikovs, Vlads Rimkus (visi - RABA), Konstantīns Zabarovskis, Oskars Ikstens (abi - "Nikars"), Edgars Tarakanovs ("Rēzekne"), Rolands Putāns ("Jēkabpils Lūši"/"Ošukalns"), Jānis Pastars (Jelča-Laskovices "Acana Orzel", Polija), Andrejs Baklanovs (Pņevi "Red Dragons", Polija).