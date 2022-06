Latvijas telpu futbola izlasei vadīs treneris no Melnkalnes

Latvijas telpu futbola izlases galvenā trenera amatā apstiprināts 48 gadus vecais Melnkalnes speciālists Vasko Vujovičs, vēsta Latvijas Futbola federācija.

Līgums ar Vujoviču parakstīts pēc sistēmas 1+1 gads.

Jau vēstīts, ka Latvijas telpu futbola izlases galvenā trenera amatu pēc 18 gadu ilga darba pameta Artūrs Šketovs, par kura aizvietotāju sākotnēji tika izraudzīts speciālists no Portugāles Orlandu Duarte. Tomēr viņš pēc nesenās kļūšanas par Polijas čempionu pagarināja līgumu ar klubu, kas neļaus apvienot darbu ar valstsvienības vadīšanu. LFF sāka jaunu trenera meklēšanu un vienojās ar Vujoviču.

Karjeras laikā Vujovičs strādājis ar virkni Melnkalnes klubu un divreiz kļuvis par savas valsts čempionu (2009. un 2014. gadā). Smēlies pieredzi arī Grieķijas un Libānas augstāko līgu čempionātos, pēdējā 2016. gadā izcīnot zelta medaļas. No 2017. līdz 2022. gadam vadījis Somijas spēcīgāko klubu "Kampuksen Dynamo" no Jiveskiles, ar kuru četras reizes kļuvis par Somijas čempionu, četras reizes atzīts par čempionāta labāko treneri un regulāri piedalījies UEFA Čempionu līgas turnīrā. Paralēli stažējies Serbijas izlasē un vairākos klubos Spānijā.

"Šī ir jauna lappuse manā karjerā. Redzu, ka šī būs jauna lappuse arī Latvijas telpu futbolā. Ļoti augstu novērtēju šo piedāvājumu strādāt ar Latvijas telpu futbola izlasi un no sirds vēlos dot pienesumu Latvijas telpu futbolam, jo šeit ir labs potenciāls sasniegt labus rezultātus. Somijas telpu futbolā sasniedzu visu iespējamo, un ir nepieciešams jauns izaicinājums. Vēlos izteikt cieņu iepriekšējam Latvijas izlases trenerim Artūram Šketovam par paveikto. Līdz ar jaunās lappuses atvēršanu centīšos dot komandai jaunu filozofiju. Esmu pārliecināts, ka spēlētājiem tā patiks," pauda Latvijas valstsvienības galvenais treneris. "Man gribētos domāt, ka mana galvenā atpazīstamības zīme ir uzvarētāja mentalitāte. Uzskatu, ka to soli pa solim var iedot ikvienam Latvijas izlases spēlētājam, kā rezultātā izveidosim par līmeni labāku komandu caur kultūru, ētiku un manu filozofiju. Kādi tieši būs rezultāti, to, protams, rādīs laiks."

Melnkalnes speciālists karjeras laikā ieguvis plašu teorētisko un praktisko izglītību, ieskaitot telpu futbola trenera kvalifikāciju Melnkalnē, B-UEFA "Futsal" kategoriju un A-FIFA "Futsal" kategoriju.

"Vasko sen ir bijis mūsu redzeslokā kā labs telpu futbola treneris. Būdams Somijas čempions, aizvadīja spēles arī pret mūsu pašu FK "Raba". Arī šogad tika atzīts par Somijas labāko treneri, tāpat par viņa attieksmi un darba metodēm ir saņemtas labas atsauksmes no Somijas Futbola federācijas un citiem Eiropas telpu futbola kolēģiem. Mūsu tikšanās laikā, runājot par Latvijas telpu futbola attīstību, atradām daudz kopīgā un pārrunājām interesantas idejas, kuras varētu šeit ieviest. Trenerim ir plāns uz katru izlases sabraukumu pieaicināt arī kādu no Latvijas speciālistiem, tādā veidā veidojot rotāciju un dodot pieredzi mūsu treneriem. Jūtam, ka viņš ir sekojis arī Latvijas telpu futbola notikumiem un daudz ko par to zināja. Viņam šis būs jauns izaicinājums, jo pēc daudzajiem panākumiem Somijā bija pienācis laiks spert nākamo soli savā karjerā, un mēs šādu iespēju esam gatavi sniegt," komentēja Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Vadims Ļašenko.

Vujovičs gatavos komandu 2024. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīram, kurā valstsvienība iesaistīsies no kvalifikācijas pamatkārtas. Tajā 36 Eiropas vadošās izlases tiks sadalītas 12 apakšgrupās pa trim katrā, savā starpā izspēlējot divu apļu turnīru ar mājas un izbraukuma spēlēm. Izloze paredzēta 6. jūlijā, bet spēles ieplānotas līdz 2023. gada martam.