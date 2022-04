Latvijas U-17 futbola izlasei aprīlī notiks divas selekcijas nometnes

Atbilstoši Latvijas Futbola federācijas (LFF) Izlašu nodaļas 2022. gada kalendārajam pasākumu plānam laika periodā no 12. līdz 14. aprīlim un no 19. līdz 21. aprīlim vienkopus pulcēsies Latvijas U-17 (2006 dz.g.) izlases kandidāti, lai aizvadītu divas triju dienu selekcijas treniņnometnes Rīgā. Pirmā no tām notiek jau šonedēļ, ziņo LFF.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz pirmo no selekcijas nometnēm komandas galvenais treneris Jurģis Pučinsks uzaicinājis 34 spēlētājus. Visvairāk jauno futbolistu U-17 izlasei šajā vecumā sagatavoja "Riga FC" akadēmija, kas šajā nometnē būs pārstāvēta ar septiņiem futbolistiem. Par vienu mazāk ir no JDFS "Alberts" sistēmas, savukārt no FS "Metta" un BFC "Daugavpils" ir pa četriem futbolistiem.

Nometnes gaitā paredzētas divpusējas treniņspēles 13. aprīlī pulksten 17.30 Ķeizarmeža bāzē un dienu vēlāk pulksten 11.00 NSB "Arkādija", kā arī treniņš ar fiziskajiem testiem.

Kā zināms, iepriekšējā gadagājuma Latvijas U-17 izlase nupat piedalījās EČ kvalifikācijas Elites kārtā, bet 2006. gadā dzimušo zēnu komandai šoruden paredzētas kvalifikācijas spēles 2023. gada Eiropas čempionātam. Jauniešiem oktobrī būs jāsamēro spēki ar vienaudžiem no Slovākijas, Vācijas un Moldovas.