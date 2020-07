Latvijas U-17 futbola izlases treniņnometnē lielākā pārstāvniecība Daugavpilij

Latvijas U-17 izlase jūlijā aizvadīs divas selekcijas nometnes, gatavojoties septembrī gaidāmajam Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīram. Jurģis Pučinsks aicinājis izlases kandidātus uz treniņnometnēm laika posmā no 21. līdz 23. jūlija, kā arī no 28. līdz 30. jūlijam, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).

Treniņnometne notiks Jelgavā, visiem treniņiem aizritot FK "Jelgava" kluba bāzē, bet savstarpējai spēlei nometnes pēdējā dienā notiekot Zemgales Olimpiskā centra stadionā.

Otrdienās jeb nometņu pirmajās dienās izlases kandidāti aizvadīs pa vienam treniņam, trešdienās – pa diviem, bet ceturtdienās būs savstarpējās spēles, kurās treneru korpuss varēs novērtēt spēlētājus individuāli un komandas darbībās.

Jūlija pirmajā treniņnometnē Jurģis Pučinsks ar palīgiem uzaicinājis 25 spēlētājus no deviņiem pašmāju klubiem. Vislielākā pārstāvniecība ir no BFC "Daugavpils", FK "Liepāja", FS "Metta" un "Riga" FC jaunatnes akadēmijām – no šiem klubiem treniņnometnē būs pa četriem futbolistiem. Kandidātu saraksts jūlija otrajai treniņnometnei tiks paziņots vēlāk.

Latvijas U-17 izlases nometnes dalībnieki 21. līdz 23. jūlijā:

Vārtsargi – Klāvs Lauva (FK "Liepāja"), Konstantīns Maculevičs ("Rīgas FS");

Aizsargi – Tomass Rudzītis, Markuss Haritonovs, Rinalds Aizups (visi – BFC "Daugavpils"), Markuss Grimze, Jēkabs Māris Šusts (abi – FS "Metta"), Maksims Semeško (FA "Ventspils"), Edvards Eduards Ošis, Kristaps Jansons (abi – FK "Tukums 2000"), Zakars Tatevosjans, Deniss Silajevs-Kožurovs (abi – "Riga" FC);

Pussargi – Kārlis Rūja, Dāvis Vējkrīgers (AFA "Olaine"), Markuss Ķēde-Ķēdža, Kārlis Mikuļskis (abi – FK "Liepāja"), Dans Sirbu ("Riga" FC), Kārlis Neimanis, Noa Meroža (abi – FS "Metta") Aivars Vīksna ("Rīgas FS"), Gļebs Mihaļcovs (BFC "Daugavpils"), Rainers Buks (FC "Lokomotiv Daugavpils");

Uzbrucēji – Kristians Godiņš ("Rīgas FS"), Sergejs Nagornijs (FK "Liepāja"), Danila Fokins ("Riga" FC).

Latvijas U-17 izlases personāls

Jurģis Pučinsks – galvenais treneris, Vitālijs Astafjevs – trenera asistents, Andrejs Piedels – vārtsargu treneris, Māris Smirnovs – fiziskās sagatavotības treneris, Anatolijs Makejevs – ārsts, Sergejs Pečņikovs – fizioterapeits, Aivars Vaivods – menedžeris