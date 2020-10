Latvijas U-17 futbola izlases uzbrucējs Šits pievienojas 'Parma' sistēmai

Latvijas U-17 futbola izlases uzbrucējs Dario Šits pievienojies Itālijas kluba "Parma" sistēmai, vēsta sportistu pārstāvošā aģentūra "Fisher Sport".

Pirms tam 16 gadus vecais Šits bija Latvijas kluba "Metta" paspārnē.

Kā aģentūrai LETA skaidroja "Metta" kluba līdzdibinātājs un ģenerālsekretārs Ģirts Mihelsons, Šitam bija amatiera līgums un viņš pārcēlies uz "Parma" jaunatnes akadēmiju, kur pārstāvēs U-18 komandu.

"Vēlu viņam tikai veiksmi un izturību. Varbūt viņš būs pirmais Latvijas spēlētājs, kurš kādā no jaunatnes akadēmijām izdzīvo un tajā pašā klubā kļūst par profesionāli. Tas ceļš nav vienkāršs, bet viņam jau no mazotnes bija vēlme pa to iet," skaidroja Mihelsons. "Jāsaka, ka kaut kādā veidā tas ir labi, ka Latvijas klubu sistēmas spēj sagatavot futbolistus A sērijas komandu jaunatnes akadēmiju līmenim atbilstošus spēlētājus."

2004. gadā dzimušais futbolists "Metta" akadēmijai pievienojās deviņu gadu vecumā, pārnākot no "JFC Skonto". "Metta" akadēmijā jaunais futbolists aizvadīja vairāk nekā septiņus gadus.

"Parma" pieaugušo komanda startē Itālijas augstākajā līgā, tāpat kā U-18 komanda. Savukārt "Parma" U-19 komanda piedalās "Primavera 2a" čempionātā.

"Metta" sastāvā Šits izcīnījis zeltu U-13 čempionātā, kā arī sudraba godalgas U-15 vecuma grupā. Šosezon jaunais futbolists pārstāvēja akadēmijas U-16 un U-18 komandas, kā arī "Metta"/"Latvijas Universitāte" vienību.

"Metta" U-16 rindās šosezon Šitam septiņi vārti tikpat spēlēs, U-18 komandā – trīs spēlēs divi vārti, bet "Metta"/"Latvijas Universitāte" rindās astoņās spēlēs vieni vārti.

"Pirmās sajūtas Itālijā ir ļoti pozitīvas, dzīvoju akadēmijā, kurā ir pieci dabīgās zāles laukumi, viens mākslīgā seguma laukums, divas sporta zāles un āra baseins. Šobrīd vienreiz nedēļā trenējos ar U-19, bet astoņas reizes – ar U-18 komandu. Vakar bija draudzības spēle pret "Modena", kurā arī guvu savus pirmos vārtus "Parma" sastāvā," "Metta" citē Šita teikto.

Kopš pagājušā gada 16 gadus vecais futbolists pārstāv arī Latvijas izlases – Latvijas U-16 valstsvienībā četrās spēlēs gūti četri vārti, bet Latvijas U-17 izlasē divās spēlēs gūti vieni vārti, palīdzot izcīnīt Baltijas kausu.

Šits pamatsastāvā devās abās spēlēs, kā arī Baltijas kausa izcīņas turnīrā bija Latvijas izlases kapteinis.