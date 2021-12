Latvijas U-17 futbolisti Eiropas čempionāta elites kārtā spēkosies ar Zviedriju, Dāniju un Šveici

Latvijas U-17 vīriešu futbola izlase 2022.gada Eiropas čempionāta elites kārtā spēkosies ar vienaudžiem no Zviedrijas, Dānijas un Šveices, noskaidrojās trešdien notikušajā izlozē.

Ar Zviedriju latvieši tikās arī kvalifikācijas kārtā, izšķirošajā mačā cīnoties neizšķirti 2:2.

Latvijas U-17 izlase šoruden sekmīgi pārvarēja kvalifikācijas pirmo stadiju un iekļuva kvalifikācijas elites kārtā, kurā piedalās tikai 32 labākās izlases Eiropā. Elites kārtas mači notiks 2022.gada martā, kad arī tiks noskaidrotas 15 izlases, kuras iekļūs finālturnīrā Izraēlā.

Izlozē Jurģa Pučinska vadītā komanda bija ceturtajā grozā.

Finālturnīram kvalificēsies astoņu grupu uzvarētāji, kā arī septiņas labākās otro vietu ieguvējas. Latvijas izlases grupas mini turnīra spēles notiks Dānijā 23., 26. un 29.martā.

Līdz šim Latvijas U-17 izlase Eiropas čempionātu finālturnīros vēl nav spēlējusi, bet elites kārtā Latvijas jauniešiem šī būs jau ceturtā dalības reize. Iepriekš pašmāju U-17 komandas elites kārtā spēlēja arī 2005., 2011. un 2014.gadā.

Tikmēr Latvijas U-19 valstsvienība 2023.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā tika ielozēta sestajā grupā kopā ar Lietuvu, Rumāniju un Austriju.

Kvalifikācijas kārtas spēles paredzēts aizvadīt nākamā gada vasarā un rudenī, sākot kvalifikācijas ceļu uz astoņu komandu finālturnīru, kas šoreiz notiks Maltā. Visas komandas tika sadalītas 13 grupās. Divas labākās komandas no katras grupas, kā arī viena labākā trešās vietas ieguvēja iekļūs kvalifikācijas stadijas elites kārtā.

Katrai grupai būs noteikta mini turnīra mājiniece. Mini turnīri var tikt aizvadīti kādā no šiem periodiem: no 30.maija līdz 14.jūnijam vai no 19. līdz 27.esptembrim.

Tikmēr Latvijas U-17 izlase 2023.gada meistarsacīkšu kvalifikācijā tika ielozēta vienā grupā ar Moldovu, Slovākiju un Vāciju.

Kvalifikācijas kārtas spēles paredzēts aizvadīt nākamā gada vasarā un rudenī, sākot kvalifikācijas ceļu uz 16 komandu finālturnīru, kas šoreiz notiks Ungārijā. Visas komandas tika sadalītas 13 grupās. Divas labākās komandas no katras grupas, kā arī četras labākās trešās vietas ieguvējas (ņemot vērā tikai rezultātus pret pirmajām divām vietām) iekļūs kvalifikācijas stadijas elites kārtā.

Līdz 14.janvārim tiks apstiprināts spēļu kalendārs un kvalifikācijas mini turnīra norises vieta.