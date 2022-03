Latvijas U-17 futbolistiem EČ atlases elites kārtā minimāls zaudējums šveiciešiem

Latvijas U-17 vīriešu futbola izlase trešdien piedzīvoja zaudējumu 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas elites kārtas pirmajā spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas jaunie futbolisti Dānijā notiekošā turnīra mačā ar rezultātu 0:1 (0:0) zaudēja vienaudžiem no Šveices. Vienīgie vārti tika gūti spēles 68.minūtē, kad ātrā pretuzbrukumā Maliks Deme pēc ielaušanās soda laukumā izpildīja spēcīgu sitienu, bumbai nonākot tīklā.

Pretinieki izpildīja septiņus sitienus vārtu rāmī un vienreiz trāpīja pa vārtu stabu, bet latviešiem bija trīs sitieni pa vārtiem.

Mača ievadā aktīvāk uzbruka Latvijas izlase, kas pēc stūra sitiena izspēles nebija tālu no vārtu guvuma, tomēr bīstamāko momentu izveidoja Šveice – vārtos glāba Dāvis Viljams Veisbuks. Vairākas reizes šveicieši Latvijas izlases soda laukumā bīstami ielauzās, izmantojot labo spārnu, un pēc vienas no šādām epizodēm puslaiku vidū mūsu komandai talkā nāca vārtu stabs. Puslaika otrā puse aizritēja ar Šveices izlases pārsvaru, tomēr Latvijas komanda visas briesmas pie saviem vārtiem likvidēja, turklāt pēdējās minūtēs pēc bīstama centrējuma bija tuvu rezultāta atklāšanai.

Otrajā puslaikā abas komandas daudz spēlēja ar tālajām piespēlēm, iesaistoties regulārās cīņas epizodēs par bumbu. Abas komandas savās darbībās bija piesardzīgas, tomēr neviena no tām nevairījās no iespēju meklēšanas uzbrukumā. Latvijas izlasei labas izdevības pavērās pēc standartsituāciju izspēles, kamēr šveicieši netika tālāk par vārtu apdraudēšanu no tālienes.

Situācija mainījās 68. minūtē, kad pēc ilgstoša Latvijas izlases uzbrukuma pretiniekiem pavērās pretuzbrukuma iespēja – meistarīgi nospēlēja Maliks Dreme, apspēlējot pretiniekus un spēcīgi raidot bumbu Latvijas vienības vārtos. Drīz pēc tam Šveice bija tuvu vēl vieniem gūtiem vārtiem, taču pretinieka sitiens no tuvas distances nebija precīzs. Atlikušajās minūtēs Latvijas izlase, laukumā nākot svaigiem spēkiem, aktīvi centās atspēlēties. Labākā iespēja komandai pavērās pēdējās sekundēs, kad izmisīgā cīņā pie vārtiem pietrūka pavisam maz, lai izlīdzinātu rezultātu.

Turnīra turpinājumā Latvijas izlasei 26.martā sekos mačs pret Dāniju, bet 29.martā paredzēta spēkošanās ar Zviedriju. Elites kārtā astoņu grupu uzvarētājas, kā arī septiņas labākās otro vietu ieguvējas nopelnīs ceļazīmi uz finālturnīru, kas maijā un jūnijā notiks Izraēlā.

Galvenais treneris Jurģis Pučinsks izlasē iekļāvis 21 spēlētāju no deviņiem pašmāju klubiem, kā arī klubiem Itālijā un Vācijā.

Šī ir tikai ceturtā reize vēsturē, kad Latvijas U-17 izlase iekļuvusi Eiropas čempionāta kvalifikācijas elites kārtā. Tas pats izdevās arī 2005., 2011. un 2014.gadā. Pirmajā atlases kārtā 2005.gadā dzimušo puišu Latvijas izlase rudenī, spēlējot grupā ar Zviedriju, Čehiju un Lietuvu, ieguva četrus punktus un izcīnīja otro vietu.

Latvijas U-17 futbola izlases sastāvs dalībai Eiropas čempionāta kvalifikācijas elites kārtā:

Vārtsargi: Dāvis Veisbuks (Jūrmalas "Spartaks"), Leonards Čevers ("Tukums 2000"), Ruslans Šemetovs ("Riga");

Aizsargi: Milāns Tihonovičs ("Daugavpils"), Mārtiņš Lormanis ("Pisa", Itālija), Roberts Laurovs, Alans Kangars (abi - "Metta"), Ivans Patrikejevs, Artjoms Vissarionovs (abi - "Riga"), Dzintars Mārtiņš Kaupe ("Dinamo Rīga"), Reinis Krieviņš (Babītes SK);

Pussargi: Kevins Cēsnieks, Artūrs Janovskis (abi - "Jelgava"), Ēriks Boroduška, Daniils Putrāns (abi - "Riga"), Linards Liepiņš ("Metta"), Efraims Valutadatils (Babītes SK);

Uzbrucēji: Kristaps Grabovskis ("Leipzig", Vācija), Haralds Silagailis ("Riga"), Roberts Adītājs (JDFS Alberts), Aleksejs Petrovs ("Metta").