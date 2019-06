Latvijas U-19 futbolisti pieveic igauņus un nodrošina uzvaru Baltijas kausā

Latvijas U-19 vīriešu futbola izlase svētdien Veru triumfēja Baltijas kausa izcīņā, šajā vecuma grupā nosargājot pērn gūto trofeju.

Latvijas jaunie futbolisti ar 3:0 (1:0) pārspēja turnīra saimnieci Igauniju.

Pirmos vārtus spēles 31.minūtē Niks Dusalijevs, kura no tālienes raidītā bumbu pēc rikošeta ar augstu loku ielidoja tīklā. Mača turpinājumā Latvijai izdevās noturēt minimālu vadību, turklāt pēdējās minūtēs divreiz izcēlās Raimonds Krollis. Vispirms "Metta" uzbrucējs 88.minūtē sita precīzi no soda laukuma robežas, bet trīs minūtes vēlāk viņš atzīmējās ar raidījumu no tuvas distances.

Jau ziņots, ka ceturtdien latvieši ar 5:1, sagrāva Lietuvu, četrus vārtus gūstot Krollim, bet piektdien nospēlēja bezvārtu neizšķirti 0:0 ar Somiju. Tādējādi Jakuba Dovalila vadītā komanda turnīrā iekrāja septiņus punktus, kas bija tikpat cik Somijai, taču latviešiem bija labākā gūto un zaudēto vārtu attiecība, kas ļāva iegūt Baltijas kausa trofeju.

Pērn Latvijas U-19 izlase Lietuvā notikušajā Baltijas kausa izcīņā uzvarēja visās trīs spēlēs - 4:0 pret Igauniju, 3:0 pret Lietuvu un 1:0 pret Somiju, bet vēl pirms gada komandai kopvērtējumā bija trešā vieta.

Latvijas U-19 vīriešu futbola izlases sastāvs Baltijas kausa izcīņā:

Vārtsargi: Ivans Dubodelovs ("Daugavpils"), Ignatijs Koļesņiks ("Ventspils"), Sergejs Vilkovs (RFS);

Aizsargi: Gabriels Kirkils, Daniels Fedorovičs (abi - "Metta"), Dmitrijs Rakuls, Kirils Iļjins (abi - "Daugavpils"), Kristers Daniels Lībeks ("Liepāja"), Deniss Žuravļovs, Roberts Zelmanis (abi - RFS);

Pussargi: Normunds Uldriķis, Jēkabs Lagūns, Rihards Ozoliņš, Aleksejs Krjukovičs (visi - "Metta") Deniss Meļņiks (RFS), Edgars Ivanovs, Roberts Magrins (abi - "Daugavpils"), Aleksejs Buksovs ("Super Nova) Deniss Stradiņš (Jūrmalas "Spartaks"), Maksims Sidorovs ("Liepāja"), Niks Dusalijevs ("Ventspils");

Uzbrucēji: Raimonds Krollis ("Metta"), Gļebs Cvetkovs ("Ascoli", Itālija).