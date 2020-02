Latvijas U-19 futbolisti spēlē neizšķirti ar Slovākiju

Latvijas U-19 futbola izlase trešdien pārbaudes mačā Kiprā samēroja spēkus ar vienaudžiem no Slovākijas, kas, tāpat kā mūsu jaunieši, gatavojas Eiropas čempionāta kvalifikācijas elites kārtas mačiem martā. Spēle noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu 0:0 (0:0).

Sestdien jeb 8. februārī abas komandas turpat Kiprā aizvadīs vēl vienu savstarpējo maču.

Latvijas izlase spēli sāka šādā sastāvā: Koļesņiks - Fedorovičs, N. Uldriķis, Zelmanis, Iļjins - Ozoliņš, Magrins, Lagūns, Krjukovičs, Dusalijevs - Krollis.

Komanda pulcējās uz treniņnometni Rīgā, kur aizvadīja vienu treniņu, bet sestdien mūsu izlase izlidoja uz Larnaku, kur komfortablos klimatiskajos apstākļos un futbolam pateicīgā infrastruktūrā aizvada nedēļu ilgu treniņnometni.

Šajā sasaukumā uz izlasi uzaicināti spēlētāji no deviņiem klubiem. Vislielākā pārstāvniecība ir futbola klubam "Metta", no kā kandidātu sarakstā ir septiņi futbolisti. Četri pārstāvji ir no "BFC Daugavpils" akadēmijas, sastāvā iekļauti trīs futbola kluba "Liepāja" audzēkņi, bet pa diviem spēlētājiem izsaukti no Rīgas Futbola skolas, "SK Super Nova" un "Ventspils" vienības. Savukārt pa vienam spēlētājam ir no futbola kluba "Jelgava", "Riga FC" vienības un Itālijas komandas "Torino F.C." jauniešu akadēmijas.

Latvijas U-19 izlase rudenī dramatiskā scenārijā sekmīgi pārvarēja kvalifikācijas priekšsacīkšu kārtu. Četru komandu miniturnīrā, kas norisinājās Latvijā, jaunā maiņa cīnījās neizšķirti bez vārtu guvumiem ar Izraēlas izlasi, zaudēja Nīderlandei un sagrāva moldāvus. Ar iegūtu otro vietu grupā čehu trenera Jakuba Dovalila vadītā komanda izcīnīja ceļazīmi uz kvalifikācijas elites kārtu. Tajā mūsu komandai jācīnās par iekļūšanu finālturnīrā ar vienaudžiem no Anglijas, Ukrainas un Dānijas.