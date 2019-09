Latvijas U-19 telpu futbola izlase ar 'sauso' zaudējumu sāk mājās notiekošo Eiropas čempionātu

Latvijas U-19 vīriešu telpu futbola izlase svētdien ar zaudējumu sāka "Arēnā Rīga" notiekošo Eiropas čempionāta finālturnīru.

Latvijas jaunie futbolisti A apakšgrupas pirmajā cīņā ar 0:6 (0:2) piekāpās vienaudžiem no Portugāles.

Mājinieki spēles pirmajās desmit minūtēs centās izdarīti spiedienu uz pretinieku vārtiem, bet 12.minūtē pretinieki atklāja cīņas rezultātu, Andrejam Iļjinam ieraidot bumbu savos vārtos. Četras minūtes vēlāk Nevešs panāca jau 2:0 portugāļu labā.

Latvieši izrādīja sīvu pretestību, vārtos labi strādājot Renāram Šķesteram-Kambalam, taču pretiniekus pārspēt neizdevās. Tiesa, otrā puslaika pirmajā pusē pretinieki guva vēl trīs vārtus. Vispirms ar raidījumu tukšos vārtos 3:0 panāca Seliu Koke, nedaudz vēlāk Ruī Moreira, bet puslaika vidū jau piekto bumbu Latvijas vārtos ieraidīja Nevešs.

Nepilnas četras minūtes pirms mača beigās Dani pēc latviešu apspēlēšanas panāca sešu vārtu pārsvaru. Mājinieki atlikušajā laikā centās gūt goda vārtus, taču nesekmīgi.

Pirms tam šajā apakšgrupā Polija ar 3:2 (2:1) negaidīti pārspēja Krieviju.

Savukārt B apakšgrupā Ukraina ar 7:0 (3:0) pārspēja Nīderlandi, bet Spānija ar 3:0 (1:0) uzveica Horvātiju.

Pirmdien Latvijas izlase aizvadīs spēli pret Krievijas vienaudžiem, bet trešdien jāspēlē pret Poliju.

Pirmais Eiropas U-19 telpu futbola čempionāta finālturnīrs norisināsies līdz sestdienai, un tajā cīņā par kontinenta labākās komandas titulu "Arēnā Rīga" dosies astoņas valstsvienības, tostarp arī mājinieki kā finālturnīra saimnieki.

Eiropas čempionāta pusfinālam kvalificēsies katras grupas divas labākās izlases, kur uzvarētājas aizvadīs spēli pret otras grupas otrās vietas ieguvēju. Finālā, kas paredzēts 14.septembrī, tiksies abu pusfinālu uzvarētājas.

Vislielākā pārstāvniecība Latvijas izlasē ir no "Rēzekne"/RFA komandas, kurā spēlē puse jeb septiņi valstsvienībā iekļautie telpu futbolisti. Pa diviem spēlētājiem ir no "Salaspils" un "Petrow" komandām, bet pa vienam - no "Nikars", "Talsi"/"Laidze" un "Riga" vienībām.

Pārbaudes spēļu cikla gaitā Latvijai izdevās gūt divas uzvaras arī pār tādām komandām, kas kvalificējās finālturnīram tradicionālā veidā. Kā zināms, Latvija turnīrā piedalās kā mājiniece un rīkotāja, nepiedaloties kvalifikācijas stadijā.

Šis ir pirmais UEFA finālturnīrs, kas tiek rīkots Latvijā. Un šī ir tikai otrā reize, kad kāda no Latvijas futbola, telpu vai pludmales futbola komandām piedalās Eiropas čempionāta finālturnīrā. Pirmā un līdz šim vienīgā tāda reize bija Latvijas futbola valstsvienības dalība 2004.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Latvijas U-19 telpu futbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

vārtsargi - Renārs Šķesters-Kambals ("Nikars"), Arturs Meikulāns ("Rēzekne"/RFA);

laukuma spēlētāji - Andrejs Iļjins, Edgars Tarakanovs, Grigorijs Cvetkovs, Ņikita Jelagovs, Žanuels Skopenko, Pēteris Ivenkovs (visi - "Rēzekne"/RFA), Toms Kristians Grīslis ("Talsi"/"Laidze"), Artjoms Kozlovskis, Makars Siņakovs (abi - "Salaspils"), Aivars Daņilovs, Ruslans Medvedins (abi - "Petrow"), Danils Maligins ("Riga").