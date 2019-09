Latvijas U-19 telpu futbolisti ar zaudējumu noslēdz dalību Eiropas čempionātā

Latvijas U-19 telpu futbola izlase Eiropas čempionātu noslēdz ar zaudējumu, turnīrā neizcīnot nevienu panākumu.

Latvija pēdējā grupu turnīra spēlē ar rezultātu 1:3 (0:1) piekāpās Polijas izlasei, kas iekļuva pusfinālā.

Latvijas izlases rindās vienīgos vārtus guva Kristiāns Grīslis.

Jau pirmajās divās minūtēs poļi ar aktīvu spēli nopelnīja divus stūra sitienu, kas gan palika neizmantoti. Lielākoties iniciatīva piederēja poļiem, kas līdz puslaika vidum jau vairākkārt mēģināja apdraudēt Latvijas izlases vārtu drošību. Latvieši gana bieži sitienu bloķēja, bet Pēteris Ivenkovs 12.minūtē tika pie brīvsitiena, kas gan palika nerealizēts. Tikmēr pretinieki turpināja spēlēt aktīvi, kas arī nesa augļus - ar precīzu sitienu mača 14.minūtē izcēlās Tomāšs Paloneks. Atlikušajā laikā poļiem bija vēl vairākas labas vārtu gūšanas iespējas, tomēr bloķētie sitieni un Renārs Šķesters-Kambals glāba komandu no zaudētiem vārtiem.



Otrais puslaika Latvijas izlasei iesākās pagalam neveiksmīgi, jo mača 22.minūtē otros vārtus Polijas labā guva Bartošs Boroviks, tomēr aptuveni piecas minūtes vēlāk Grīslis rezultātu samazināja līdz minimumam - 1:2. Prieki gan nebija ilgi, jo 32.minūtē 3:1 panāca Pjotrs Matras, bet jau pirms tam Latvijas izlase bija noņēmusi vārtsargu, lai mēģinātu panākt izlīdzinājumu mačā. Arī pēc trešajiem zaudētajiem vārtiem Latvijas izlase lielākoties turpināja spēlēt bez vārtsarga, tomēr bīstamas epizodes pie poļu vārtiem īsti neizdevās izveidot, čempionātu noslēdzot ar zaudējumu 1:3.

Iepriekš A apakšgrupā Portugāle ar 4:1 pārspēja Krieviju, bet B apakšgrupā pie uzvarām tika Spānija un Horvātija.

Ceturtdien pusfinālā tiksies Portugāle un Horvātija, bet otrā pārī spēlēs Spānija un Polija.

Pirmais Eiropas U-19 telpu futbola čempionāta finālturnīrs norisināsies līdz sestdienai, un tajā cīņā par kontinenta labākās komandas titulu "Arēnā Rīga" dosies astoņas valstsvienības, tostarp arī mājinieki kā finālturnīra saimnieki.

Eiropas čempionāta pusfinālam kvalificēsies katras grupas divas labākās izlases, kur uzvarētājas aizvadīs spēli pret otras grupas otrās vietas ieguvēju. Finālā, kas paredzēts 14.septembrī, tiksies abu pusfinālu uzvarētājas.

Vislielākā pārstāvniecība Artūra Šketova vadītajā Latvijas izlasē ir no "Rēzekne"/RFA komandas, kurā spēlē puse jeb septiņi valstsvienībā iekļautie telpu futbolisti. Pa diviem spēlētājiem ir no "Salaspils" un "Petrow" komandām, bet pa vienam - no "Nikars", "Talsi"/"Laidze" un "Riga" vienībām.

Pārbaudes spēļu cikla gaitā Latvijai izdevās gūt divas uzvaras arī pār tādām komandām, kas kvalificējās finālturnīram tradicionālā veidā. Kā zināms, Latvija turnīrā piedalās kā mājiniece un rīkotāja, nepiedaloties kvalifikācijas stadijā.

Šis ir pirmais UEFA finālturnīrs, kas tiek rīkots Latvijā. Un šī ir tikai otrā reize, kad kāda no Latvijas futbola, telpu vai pludmales futbola komandām piedalās Eiropas čempionāta finālturnīrā. Pirmā un līdz šim vienīgā tāda reize bija Latvijas futbola valstsvienības dalība 2004.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Latvijas U-19 telpu futbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

vārtsargi - Renārs Šķesters-Kambals ("Nikars"), Arturs Meikulāns ("Rēzekne"/RFA);

laukuma spēlētāji - Andrejs Iļjins, Edgars Tarakanovs, Grigorijs Cvetkovs, Ņikita Jelagovs, Žanuels Skopenko, Pēteris Ivenkovs (visi - "Rēzekne"/RFA), Toms Kristians Grīslis ("Talsi"/"Laidze"), Artjoms Kozlovskis, Makars Siņakovs (abi - "Salaspils"), Aivars Daņilovs, Ruslans Medvedins (abi - "Petrow"), Danils Maligins ("Riga").