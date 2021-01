Latvijas U-21 futbola izlase EČ kvalifikācijā ielozēta grupā ar Vāciju

Latvijas futbola izlase U-21 Eiropas čempionāta (EČ) atlasē tiksies ar Vāciju, Poliju, Izraēlu, Ungāriju un Sanmarīno.

Ceturtdien Nionā notikušajā izlozē no pirmā groza B grupā kopā ar Latviju tika ielozēta Vācija, no otrā - Polija, no trešā - Izraēla, no ceturtā - Ungārija un no piektā - Sanmarīno.

Latvija pirms izlozes bija ievietota piektajā grozā.

"Ļoti interesanta grupa, interesantas komandas, būs daudz labu spēļu. Mūsu uzdevums būs iegūt pēc iespējas augstāku vietu un izcīnīt iespējami vairāk punktu. Ar daudzām komandām man un puišiem jau ir spēļu pieredze no citu jaunatnes izlašu mačiem. Protams, ka grupas favorīti ir vācieši," sarunā ar Latvija Futbola federāciju pauda U-21 izlases galvenais treneris Aleksandrs Basovs.

Treneris arī nesteidza teikt, ka Ungārija un Sanmarīno šajā grupā būs pastarītes.

"Neteiktu, ka tieši šie ir mums ērtākie pretinieki no tiem groziem. Domāju, ka futbolā nav tādas lietas, kā ērti vai neērti pretinieki. Principā zinām, ka šo komandu sastāvos būs jauni, interesanti un perspektīvi puiši, daži no kuriem ik pa laikam rotēs no jaunatnes uz nacionālo izlasi," par gaidāmo kvalifikācijas turnīrā teica Basovs. "Tāpēc ir grūti šobrīd prognozēt, kura komanda būs spēcīgāka, kura mazāk spēcīga, taču skaidrs, ka Vācija būs grupas favorīte."

Basovs arī nebaidījās teikt, ka pret Poliju, Izraēlu un Ungāriju latviešiem būs visas iespējas atņemt punktus. Latvijas U-21 izlases uzdevums būs sabojāt noskaņojumu šīm komandām.

Kvalifikācijas turnīrā piedalīsies 53 vienības, kas salozētas deviņās grupās.

Katra ar katru komandas izspēlēs divas spēles - mājās un viesos. Deviņu grupu uzvarētājas un labākā otrās vietas ieņēmēja uzreiz kvalificēsies finālturnīram. Otro komandu konkurencē vērā netiks ņemtas spēles ar sesto vietu ieguvējām grupās.

Pārējās astoņas otro vietu ieguvējas tiks salozētas četros pāros, kuru uzvarētāji divu maču summā arī iekļūs kontinenta 16 labāko vienību sacensībās.

Latvijas U-21 izlase līdz šim EČ kvalifikācijas turnīros guvusi 97 vārtus un ir tuvu simts gūto vārtu robežai, vēsta Latvijas Futbola federācija.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas kārtu paredzēts aizvadīt no 2021.gada marta līdz 2022.gada jūnijam. Precīzs spēļu kalendārs kļūs zināms tuvākajā laikā.

No B grupas 2021.gada Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās Vācija un Ungārija.

Eiropas U-21 čempionāta finālturnīrs 2023.gadā notiks Gruzijā un Rumānijā.

Abas mājinieces automātiski kvalificējušās 16 komandu finālturnīram.

Sacensībās drīkst piedalīties spēlētāji, kas dzimuši pēc 2000.gada 1.janvāra.