Latvijas U-21 futbolisti pārsteidz ar uzvaru pret Turciju

Latvijas U-21 futbola izlase otrdien Jelgavā 2025.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla spēlē ar rezultātu 2:1 (1:1) uzvarēja vienaudžus no Turcijas.

Latvijas izlases labā vārtus guva Lūkass Vapne un Bruno Melnis.

Pēc uzvaras Latvijas futbolisti pakāpās uz otro vietu apakšgrupā, taču tuvākajām sāncensēm ir vairākas spēles rezervē.

Pirmie vārtus guva turki spēles 14.minūtē, kad pēc stūra sitiena bumba no tālā staba tika pāradresēta uz vārtu priekšu, no kurienes precīzs bija Erendžans Jardimdži. Latvijas futbolisti rezultātu izlīdzināja 25.minūtē, ar teicamu soda sitienu no distances bumbu tīklā raidot Vapnem.

