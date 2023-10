Latvijas U-21 futbolistiem neizdodas izglābties pret grupas līderi Īriju

Latvijas U-21 vīriešu futbola izlase piektdien Jelgavā cieta zaudējumu 2025.gada Eiropas čempionāta spēlē.

Latvija ar 1:2 (0:1) zaudēja vienaudžiem no Īrijas.

Vārtus Latvijai guva Lūkass Vapne, bet īriem abus vārtus guva Ārmstrongs Okoflekss.

Rezultātu īri atklāja 15.minūtes beigās pēc brīvsitiena no laukuma kreisās puses. Pēc centrējuma mājinieku soda laukumā Mohameds Lavals ar galvu sita, bumbai atsitoties pret pārliktni un atlecot laukumā, kur to no vārtsarga laukuma vārtos raidīja Ārmstrongs Okoflekss.

Pēc līdzīga spēles sākuma puslaika vidū iniciatīvu pārņēma viesi, vārtsargam Jānim Bekam dažu minūšu laikā atvairot četrus īru spēlētāju sitienus.

Viesi turpināja dominēt, 57.minūtē savus otros vārtus gūstot Okofleksam. Viņš pa gaisu bumbu vārtos raidīja no Latvijas soda laukuma vidus.

Spēles kompensācijas laika otrajā minūtē vienus vārtus atguva Lūkass Vapne, kurš no soda laukuma bumbu, to izsitot aizsargam starp kājām, raidīja vārtu kreisajā stūrī.

Īrijas kontā ir deviņi punkti trijos mačos, divās spēlēs seši punkti ir Norvēģijai, četri - Itālijai, bet Latvija četrus punktus guvusi četrās cīņās. Turcija divās spēlēs un Sanmarīno trijās cīņās pie punktiem nav tikušas.

Nākamo maču Latvijas futbolisti 17.oktobrī turpat Jelgavā aizvadīs ar Turciju.

Līdzšinējās trīs turnīra spēlēs Latvijas izlase ar 2:0 uzvarēja Sanmarīno, spēlēja neizšķirti ar Itāliju 0:0 un ar 0:7 atzina Norvēģijas pārākumu.

Latvijas valstsvienības galvenais treneris Aleksandrs Basovs kandidātu lokā ir iekļāvis spēlētājus no desmit Latvijas klubiem, bet vienīgais ārzemēs spēlējošais futbolists ir vārtsargs Ņikira Parfjonovs.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem mačiem šoreiz kandidātu sarakstā nav iekļauts Klāvs Bethers, Oskars Vientiess, kurš pirmoreiz iekļauts pieaugušo izlases kandidātu sarakstā, Gļebs Žaleiko un Artūrs Ostapenko, kā arī savainotais Dario Šits. Pirmo reizi uz U-21 izlasi ir izsaukts Dāvis Mārcis Valmiers, Mārcis Peilāns un Arturs Krancmanis.

Katras no deviņām grupām uzvarētāji un trīs labākās otro vietu ieguvējas kvalificēsies finālturnīram, bet pārējās sešas otro vietu ieguvējas piedalīsies "play-off" kārtā.

Latvijas U-21 izlases kandidātu saraksts:

Vārtsargi: Jānis Beks ("Metta"), Sergejs Vilkovs (RFS), Ņikita Parfjonovs (Hlorakas "Akritas", Kipra);

Aizsargi: Jegors Novikovs ("Auda"), Aleksejs Kudeļkins ("Daugavpils"), Andris Deklavs, Ralfs Maslovs, Dāvis Mārcis Valmiers (visi - "Jelgava"), Rūdolfs Reingolcs ("Tukums 2000"/Telms"), Niks Sliede ("Valmiera"), Oļģerds Raščevskis (Salaspils "Super Nova");

Pussargi: Roberts Meļķis, Danila Patijčuks (abi - "Liepāja"), Mārcis Peilāns ("Jelgava"), Jevgenijs Miņins (Salaspils "Super Nova"), Kristofers Rēķis, Lūkass Vapne, Bruno Melnis (visi - "Metta"), Deniss Meļņiks ("Riga"), Kaspars Anmanis, Kristiāns Kaušelis (abi - "Tukums 2000"/"Telms");

Uzbrucēji: Valerijs Lizunovs ("Daugavpils"), Artjoms Puzirevskis ("Metta"), Arturs Krancmanis ("Tukums 2000"/"Telms").