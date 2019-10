Lesteras 'City' gūst deviņus vārtus un svin rekordlielu izbraukuma uzvaru

Lesteras "City" komanda piektdien guva deviņus vārtus un laboja Anglijas futbola premjerlīgas lielākās izbraukuma spēļu uzvaras rekordu.

Lesteras "City" komanda piektdien guva deviņus vārtus un laboja Anglijas futbola premjerlīgas lielākās izbraukuma spēļu uzvaras rekordu.

Lesteras komanda desmitās kārtas spēlē viesos ar 9:0 (5:0) sagrāva "Southampton" komandu.

Līdz šim vislielākā izbraukuma uzvara piederēja Mančestras "United" komandai, kas 1999.gada 6.februāri viesos ar 8:1 sagrāva Notingemas "Forest".

Lesteras futbolisti piektdien atkārtoja arī visu laiku lielākās premjerlīgas uzvaras rekordu. Iepriekš tik spožu uzvaru svinējusi vien Mančestras "United", kas 1995.gada 4.martā ar 9:0 uzveica Ipsvičas "Town".

2016.gada premjerlīgas čempione "City" pirmos vārtus guva desmitajā minūtē, kad Benjamins Čilvels bija pirmais pie mājinieku vārtsarga atsistās bumbas un no tuvas distances raidīja to tīklā. Būtisks pavērsiens spēlē notika divas minūtes vēlāk, kad "Southampton" kreisās malas aizsargs Raiens Bertrands par rupju pārkāpumu saņēma sarkano kartīti un atstāja mājiniekus mazākumā.

Spēles 17.minūtē Juri Tīlmanss no aptuveni 12 metriem dubultoja viesu pārsvaru, bet divas minūtes vēlāk Ajoze Peress panāca jau 3:0. Piecas minūtes pirms puslaika beigām Peress pēc Čilvela piespēles no asa leņķa ieraidīja ceturto bumbu "Southampton" vārtos, bet spēles pirmās daļas beigās Džeimijs Vārdijs no aptuveni pieciem metriem nodrošināja graujošu 5:0.

Ar to gan Lesteras futbolisti neapstājās, un spēles 57.minūtē Peress izmantoja pretinieku neuzmanību aizsardzībā, nonākdams viens pret "Southampton" vārtsargu Engusu Ganu un nodrošinādams sev "hat-trick"- 6:0. Minūti vēlāk pretī vārtiem gaisā piespēli saņēma Vārdijs, kurš ar galvu raidīja bumbu mērķī. Piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Džeimss Medisons ar nekļūdīgu soda sitienu guva astotos vārtus "City" labā, bet kompensācijas laika ceturtajā minūtē Vārdijs ar precīzu "pendeli" noformēja sev "hat-trick".

Premjerlīgas kopvērtējuma tabulas līderpozīcijā ar 25 punktiem deviņās spēlēs ir "Liverpool", 20 punktus desmit cīņās guvusi Lesteras "City", 19 punkti deviņos mačos ir Mančestras "City", bet 17 punktus iekrājusi Londonas "Chelsea".