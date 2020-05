LFF aicina noteikt datumu virslīgas čempionāta atsākšanai; sanitārās prasības vēl nav apstiprinātas

Latvijas Futbola federācija (LFF) vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) ar aicinājumu noteikt konkrētu datumu, kad varētu atsākties Latvijas virslīgas čempionāts futbolā. Tiesa, LFF savā paziņojumā arī norāda, ka LFF organizēto sacensību sanitārā protokola projekts vēl nav apstiprināts un norit tā saskaņošana.

LFF savā lūgumā IZM aicina izvērtēt iespēju pēc iespējas drīzāk virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, nosakot, ka ne vēlāk kā no 15. jūnija ir atļautas Latvijas futbola augstākā līmeņa jeb virslīgas čempionāta sacensības.

LFF norāda, ka pēc iespējas drīzāks valstisks signāls par to, no kura datuma rēķināties ar sacensību atsākšanu ierobežotam dalībnieku skaitam, ir būtisks no organizatoriskā un drošības viedokļa, jo pozitīva lēmuma gadījumā LFF un biedrībai "Latvijas Futbola Virslīga" jāveic virkne sagatavošanās darbu čempionāta uzsākšanai. Tāpat šāds signāls ļautu ar lielāku skaidrību par kalendārajām aprisēm gatavoties arī pārējo Latvijas futbola sacensību uzsākšanai, arī šajā jautājumā izvēršot sadarbību starp LFF, IZM un citām institūcijām.

Lai turpinātu darbu pie veicamajiem pasākumiem futbola sezonas uzsākšanai, LFF sadarbojas ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), ar kuru pārrunāts izstrādātais LFF organizēto sacensību sanitārā protokola projekts. Tā saskaņošana atbildīgajās institūcijās turpinās.

Sanitārais protokols izstrādāts, ņemot vērā gan citu valstu futbola federāciju piemērus, tajā skaitā kaimiņvalsts Igaunijas piemēru, gan ņemot vērā arī Latvijas futbola specifiku un līdzšinējās organizatoriskās prasības. Visi sacensību dalībnieki ar sanitāro protokolu tiks iepazīstināti pēc protokola galējās redakcijas apstiprināšanas no visām iesaistītajām pusēm.

"Vēlamies pateikties IZM par līdzšinējo produktīvo sadarbību, kā rezultātā tika pieņemts Ministru kabineta lēmums no 1. jūnija atļaut kontakta treniņus Latvijas virslīgas futbolistiem. Mūsu ieskatā minētais lēmums ir neapšaubāmi svarīgs solis pilnvērtīgai futbola sezonas uzsākšanai. Ceram pakāpeniski un pārdomāti, ņemot vērā visus attiecīgo nozaru profesionāļu ieteikumus un vērtējumus, gan sagatavoties virslīgas čempionātam, lai tā būtu visiem spēlēs iesaistītajiem maksimāli droša vide, gan tuvināt pārējo futbola sacensību sākšanos," pauž LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.