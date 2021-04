LFF apstiprina vēl vienas izmaiņas statūtos

Piektdien, 30. aprīlī, attālinātā formā norisinājās ikgadējais Latvijas Futbola federācijas (LFF) kongress, kurā apstiprinātas vairākas izmaiņas federācijas statūtos. Kongresā piedalījās 114 no 136 LFF biedriem, informē LFF.

LFF statūti pilnveidoti punktos, kas skar LFF biedru dalības noteikumus un prasības, ņemot vērā pašlaik notiekošo LFF biedru pārstrukturēšanas procesu. Pārejas periodā līdz 2022. gada maijam LFF uzdevums ir pārstrādāt un strukturēt LFF biedru piederību, kā arī noteikt to pārstāvju grupas, savukārt esošajiem LFF biedriem līdz šim termiņam jānodrošina atbilstība statūtos noteiktajām obligātajām biedra statusa prasībām. Līdz šim veiktās LFF biedru revīzijas rezultātā ar kongresa lēmumu LFF biedra statusu zaudēja Mērsraga novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība un Stopiņu novada pašvaldība, jo aktuālā LFF statūtu redakcija liedz pašvaldībai būt LFF biedra statusā.

LFF atzinīgi novērtē pašvaldību līdzdalību LFF darbībā un aktīvo līdzdarbošanos futbola attīstībā. LFF aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām dažādu projektu un programmu īstenošanā neatkarīgi no apstākļa, vai tās ir LFF biedri vai nav. Turklāt jau ir uzsākta jautājumu risināšana tajos gadījumos, kur zem pašvaldībām LFF ir reģistrēti spēlētāji. Iespēja piedalīties sacensībās bērniem un spēlētājiem nekādā veidā netiks liegta.

LFF biedru vairākums neatbalstīja atsevišķu LFF biedru priekšlikumu veikt grozījumos LFF statūtu 31. panta 3. daļā, kas nosaka LFF valdes ievēlēšanas procesu un noteikumus. Piedāvājums atteikties no regulējuma, ar kuru katrs biedrs katra LFF valdes amata vēlēšanām var izvirzīt tikai vienu kandidātu, iepriekš neguva atbalstu arī no LFF Vēlēšanu komitejas, kā arī UEFA un FIFA ekspertiem. Līdztekus tam ar kongresa balsojumu veikti uzlabojumi LFF statūtos iekļautajā LFF Vēlēšanu kodeksā, bet attiecībā uz pausto priekšlikumu LFF apņemas organizēt šim un ar to saistītajiem jautājumiem veltītu diskusiju.

LFF prezidents Vadims Ļašenko: "Man šis ir pirmais gads LFF prezidenta amatā, un domāju, ka tas pagāja produktīvi. Man ir patiess prieks, ka mēs visi kopā - LFF valdes locekļi, LFF darbinieki, LFF biedri, Latvijas futbola draugi un atbalstītāji - esam uzsākuši īstenot daudzus vērtīgus projektus un idejas. Esam daudz strādājuši visos 11 virzienos, kas ir iekļauti mūsu futbola attīstības programmā. Protams, ir diskusijas par bumbu izmēriem vai ārzemnieku jautājumu Virslīgā, taču tas ir darba process, kurā mēs meklējam labākos risinājumus. Man ir patiess prieks, ka ir izdevies saliedēt mūsu futbola sabiedrību. Vienīgi strādājot visiem kopā, mēs varēsim sekmīgi turpināt Latvijas futbola attīstību."

LFF biedrus kongresā ar vēstījumiem uzrunāja arī FIFA, UEFA, LOK un LSFP vadības pārstāvji, bet LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks sniedza ziņojumu par LFF darbu pārskata periodā.

"2020. gads ir bijis vienlaicīgi gan izaicinājumu gads, gan iespēju gads. Izaicinājumi jūtami vēl šodien un būtiski ietekmē ikkatra ikdienu, tostarp katra futbola kluba, katra spēlētāja, tiesneša, katra futbolā iesaistītā un katra futbola līdzjutēja ikdienu. Bet tas ir bijis arī iespēju gads, jo esam apguvuši jaunus veidus, kā vadīt savas organizācijas, kā paveikt būtisko, kā turpināt ražīgi darboties. Ne bez grūtībām, bet tomēr ar jaunu pieeju. Latvijā mūsu ir daudz, vairāk nekā 100 000 futbolā iesaistīto. Mēs esam ceļā pirmkārt uz stabilitāti, un tad uz izaugsmi. Vairāk nekā nekad mums ir vajadzīgs konstruktīvs dialogs, draudzīgs plecs un gudrs padoms, lai futbola potenciāls pāraugtu ilgtermiņa Latvijas ieguvumā," pauda LFF ģenerālsekretārs.

LFF biedri ar savu balsojumu apstiprināja LFF finanšu pārskatu un revidenta ziņojumu, kā arī federācijas 2021. gada budžeta projektu. Par neatkarīgo revidentu LFF 2021. gada finanšu pārskata vērtēšanai LFF biedri apstiprināja SIA "Ernst & Young Baltic".

LFF 2022. gada kongress paredzēts 29. aprīlī.