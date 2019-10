LFF ārkārtas kongresā tiek saglabāts plāns palielināt leģionāru limitu virslīgā

Latvijas Futbola federācijas (LFF) ceturtdien notiekošajā ārkārtas kongresā netika savākts pietiekami daudz balsu, lai atceltu LFF valdes sēdē pieņemto lēmumu palielināt Latvijas futbola virslīgas spēlēs vienlaikus laukumā pieļaujamo viesspēlētāju skaitu.

2019. gada 30. septembrī LFF valdes sēdē tika pieņemts lēmums Latvijas futbola virslīgā pāriet uz sistēmu "8+3" jeb nepieciešamību laukumā turēt tikai trīs asociācijā sagatavotos spēlētājus.

Līdzšinējie noteikumi paredzēja, ka Latvijas futbola virslīgas spēlēs laukumā jābūt vismaz sešiem asociācijā sagatavotiem spēlētājiem, kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz trīs pilnas sezonas (no pirmās oficiālās spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36 mēnešus.

Ārkārtas kongresam tika virzīts jautājums LFF biedriem balsot par šo noteikumu maiņas atcelšanu. Šī balsojuma iekļaušana darba kārtībā sagādāja vairāku biedru pretenzijas par nepieciešamību apstrīdēt jau valdes pieņemtus noteikumus.

No klātesošajiem 130 biedriem par lēmuma atcelšanu nobalsoja 47, pret atcelšanu – 61, bet atturējās 20 biedri, kopā tiekot nodotām 128 no klātesošo 130 biedru balsīm.

Balstoties uz rezultātiem, valdes lēmums par "8+3" modeli palicis spēkā. Lēmuma atcelšanai bija nepieciešamas 66 balsis jeb 50 procentu no balsīm plus viena.

Kongress turpinās, biedriem balsojot par LFF valdes locekļu Artura Gaidela, Vadima Direktorenko un Aleksandra Isakova atsaukšanu no amata, bet pēc tam sekos balsojums par LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no amata.