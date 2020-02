LFF atceļ aizliegumu 'Mettai' reģistrēt jaunus spēlētājus

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komisija atcēlusi aizliegumu reģistrēt jaunus spēlētājus virslīgas klubam "Metta", vēsta LFF.

Pagājušā gada 16. decembra LFF Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu aizliegt FS "Metta" reģistrēt jaunus spēlētājus. Šāds soda mērs tika piespriests par to, ka klubs desmit mēnešu laikā neizmaksāja algu vienam no bijušajiem spēlētājiem. Vēlāk portālam "Delfi" kluba prezidents Ģirts Mihelsons norādīja, ka "tur ir kaut kāds pārpratums, no kā ir visas pārējās sekas."

27. februārī LFF Disciplinārlietu komisijas sēdes locekļi iepazinās ar saņemto dokumentāciju par 2019. gada 18. februāra LFF Spēlētāja statusa un pāreju komisijas lēmuma izpildi un vienbalsīgi nolēma atcelt aizliegumu "Mettai" reģistrēt jaunus spēlētājus.

Pēdējos septiņus gadus "Metta" sezonu ir noslēgusi turnīra tabulas pēdējā divniekā, tādējādi aizvadot pārspēles par palikšanu augstākajā līgā. Komanda ne reizi nav atkāpusies uz pirmo līgu.