LFF biedri atceļ Gorkšu no amata

Latvijas Futbola federācijas (LFF) biedri ceturtdien, 17. oktobrī, jau trešajā ārkārtas kongresā šajā gadā lēma par Kasparam Gorkšam atstādināšanu no LFF prezidenta amata.

Balsojumā par Gorkša atstādināšanu par balsoja 67 biedri, pret - 60 biedri, bet divi atturējās.

Septembrī 69 no federācijas 137 biedriem pieprasīja ārkārtas kongresu, kurā varētu Gorkšu atsaukt no amata. Gorkša opozīcija norādīja, ka federācijā nav skaidrības par infrastruktūras programmas realizēšanas plānu, kā arī organizācijas biedriem netiek sniegts solītais atbalsts infrastruktūras sakārtošanai. Tāpat LFF joprojām darbojās bez ģenerālsekretāra, nav sakārtota tiesnešu sistēma.

Šī nebija pirmā reize, kad vairāki LFF biedri izsaka neuzticību Gorkšam. Līdzīga vēstule, kuru parakstīja 21 biedrs, jau tika iesniegta 2019. gada 8. februārī, bet 28. februārī notikušajā ārkārtas kongresa balsojumā Gorkšs saglabāja LFF prezidenta amatu.

Līdz šim LFF vadījuši četri cilvēki. No 1990. līdz 1995. gadam organizācijas prezidents bija Vladimirs Ļeskovs, no 1995. līdz 1996. gadam organizāciju vadīja Modris Supe, kopš 1996. gada LFF prezidenta amatā bija Guntis Indriksons, atkāpjoties 2018. gadā, kad šajā amatā LFF biedri ievēlēja Gorkšu.

Tāpat notika balsojumos par LFF valdes locekļu Artura Gaidela, Vladimira Direktorenko, Aleksandra Isakova atcelšanu no amata. Visos trīs gadījumos netika savākts nepieciešamais balsu skaits, un visi trīs saglabāja savus amatus.

Visticamāk, tuvākos mēnešus LFF paliks bez prezidenta. Visticamāk, paraksta tiešibas tiks nodotas pirmajam viceprezidentam Artūram Zakreševskim. Šobrīd zināms, ka pirmdien ir valdes ārkārtas sēde, kurā tiks izlemts par LFF tālāko darbību.

Kā žurnālistiem sacīja Gorkšs, LFF līdz aprīļa vēlēšanām paliek bez prezidenta. Kā noritēs federācijas darbs, šobrīd ir liela neskaidrība...

Uzreiz pēc Gorkša atstādināšanas kongress tiek pasludināts par slēgtu

Balsošana ir noslēgusies. Tagad sāksies balsu skaitīšana

Tagad sāksies balsošana, kas ilgs vismaz kādu pusstundu, ja ne ilgāk.

Uzrunā Gorkšs atgādina par izvairīšanos no nodokļiem, kas shēmots LFF. Viņš arī gatavs “stāvēt pāri intrigām” un izvest “Latvijas futbolu no purva”. “Es esmu par tīru futbolu” - uzsver Gorkšs.

Gorkšs veic arī repliku Mihelsona virzienā, kurš šodien vairākkārt izcēlies ar nesavaldību. Mihelsons arī tagad veic replikas, uz ko Gorkšs atbild ar ironiju - "tad vismaz vienu es esmu izmainījis - tavu uzvedību".

Gorkšs saka, ka ir daudz piezīmju un ierosinājumu, un viņš cer, ka spēs šīs idejas realizēt arī pēc šodienas. Viņš aicina atrast to “mazo kopsaucēju”, kas virza uz priekšu, nevis attālināties vienam no otra. Gorkšs arī sauc vārdu “attīrīšanās”, kas nāk pēc stagnācijas, kas viņa uzskatā valdījis Latvijas futbolā. Viņa uzskatā šobrīd notiek klaja cīņa par ietekmi un naudu. Gorkšs atkal dēvē dažus par veco gvardi“, kas raujas pie varas. Gorkšs šos cilvēkus nesaista ar LFF biedriem, bet vērš uzmanību uz biedriem, kuriem iespējams vērst Latvijas futbola lietas par labu.

Gorkšs pirms balsojuma, kā to nosaka reglaments, saka uzrunu

Tagad tiek sākta balsošana par Gorkša atstādināšanu. Pirms tam tiek saskaitīti biedri, kas vēl palikuši kongresā.Kongresā ir 128 biedri, tātad balsojums var notikt.

Gaidels, Isakovs un Direktorenko saglabā amatus LFF valdē Par Direktorenko atstādināšanu: “par” 60, “pret” 54, atturējās – 14, viens biļetens nederīgs Par Gaidela atstādināšanu: “par” 44 balsis, “pret” 76, atturējās 7, divi biļeteni nederīgi Par Isakova atstādināšanu: “par” 51, “pret” 63, atturējās 13, divi biļeteni nederīgi

Balsu skaitīšana noslēgusies un tūlīt tiks paziņoti pirmās balsošanas rezultāti.

Jau kādu laiku notiek balsu skaitīšana par Direktorenko, Gaidela un Isakova amatiem. Pagājusi precīzi stunda kopš balsošanas sākšanas. Ja tiek ņemta vērā darba kārtībā paredzētais 30 minūšu pārtraukums pēc šīs balsošanas, tad ziņas par Kaspara Gorkša amatu varētu pienākt ap pulksten 19.

LFF valdes loceklis Jānis Engelis vērš uzmanību, ka jurists Kvēps, kurš skaidroja juridiskās nianses, nav ne biedra delegāts, viņam nav arī kādas vienošanās ar LFF par pārstāvniecību.Uz ko no zāles atskan replika, ka "viņš ir Gorkša privātais advokāts"

Par LFF valdes locekļu Artura Gaidela, Vadima Direktorenko un Aleksandra Isakova atsaukšanu no amata notiks aizklāta balsošana, biedriem saņemot biļetenus, kurā var veikt balsojumu par vai pret katru no trim locekļiem.

Tagad būs balsošana par valdes locekļu atcelšanu.

No klātesošajiem 130 biedriem par lēmuma atcelšanu nobalsoja 47, pret atcelšanu 61, atturējās 20, kas kopā ir 128 nodotās balsis. Balstoties uz rezultātiem, valdes lēmums par "8+3" modeli palicis spēkā.

Zālē ļoti liels apjukums par to, ko šobrīd nozīmē balsot "par". Šāds lēmums ir balsot par ieceltā leģionāru modeļa atcelšanu.

Pārejam uz balsošanu. Vispirms par astoto punktu - par LFF valdes 30.09.2019. sēdē pieņemtā lēmuma "Par 2020. gada līdz 2022. gadam spēlētāju limitu Virslīgas čempionātā 8+3, no kuriem vismaz trim spēlētājiem ir jābūt Federācijas sagatavotajiem spēlētājiem" atcelšanu. Tā būs atklātā balsošana, kura notiks, biedriem paceļot mandātus.

Laila Pudule, kas arī ir juriste, uzskata, ka viceprezidenti var uzņemties lemtspējību prezidenta prombūtnes vai nesasniedzamības gadījumā. Tiesa, statūtos ir norādīts, ka viceprezidentam ir tiesības sasaukt valdes sēdi, nevis pieņemt vienpersoniski lēmumus.

Ģirts Mihelsons jau pārgājis uz kliegšanu, dēvē Gorkšu par meli. Vairāki biedri no zāles viņu apsauc. Mihelsons atvainojas par savu uzvedību.

Kvēpa uzstāšanās saistīta ar replikām, kas bija neilgi pirms pārtraukuma. Tas saistīts ar dažādiem juridiskajiem scenārijiem. Kvēps atgādina, ka dienas kārtībā ir prezidenta atsaukšana, bet nav jauna vēlēšanas. Jurists arī uzsver, ka šobrīd vienīgā paraksta tiesīgā persona ir Gorkšs. Kvēps skaidro, ka LFF valde nevar iecelt jaunu ģenerālsekretāru, tādas tiesības ir tikai prezidentam.

Kvēpa uzrunu aktīvi traucē Mihelsons un Riherts, kas raisa sašutumu vairākiem sēdošajiem. Gorkšs vairākas reizes aizrāda abiem kungiem cienīt runājošo.

Mārtiņš Kvēps skaidro situāciju ar paraksta tiesībām un scenārijiem. Viņš vērš uzmanību, ka amatpersonas var atcelt tikai tajā gadījumā, kad ir pamatots iemesls atlaišanai. Kvēps uzsver – pamatots iemesls. Viņš skaidro, ka lēmumi var tikt apstrīdēti tiesā un tad LFF būtu jāskaidro atlaišanas iemesls, un jāpierāda, ka tas ir pamatots lēmums. Kvēps atgādina, ka iesniegumos ir tikai iemesls kongresa sasaukšanai, nevis pamatojumi.

Arīdzan Vadims Direktorenko – kā viens no valdes locekļiem, par kura atsaukšanu tiks balsots – tiek pie iespējas kāpt uz podesta. Viņš norāda, ka iepriekšējos kongresus, par kuru kavēšanu izteikušies jau vairāki, kavējis īstu iemeslu dēļ. Direktorenko izsaka šaubas par Snoudija pozīciju un paveikto darbu, kā arī uzsver, ka katru dienu strādā piecas līdz sešas stundas LFF labā. Ja tas biedriem neesot pietiekami, viņš darbu valdē noslēgtu ar augsti paceltu galvu.

Isakovs atbildot uz Jakubovska jautājumiem dod prettriecienu - "Jakubovska kungs, par ko jūs runājiet katru reizi, kad tiekaties ar Oļegu Gavrilovu?". Tas zālē izraisa smieklus

LFF valdes loceklis Aleksandrs Isakovs savā runā uzsver, ka Gorkšs ar citu jautājumu iekļaušanu cenšas novērst uzmanību no kongresa galvenā jautājuma – balsojums par Gorkša atstādināšanu. Tāpat viņš komentē 8+3 sistēmu, jo procesa laikā kādas vēstules ar rosinājumiem neesot novirzītas Klubu sacensību komitejai. “Apsveicu, tagad kongress mums būs katru mēnesi,” ironiski nosaka Isakovs.

Arturs Gaidels (valdes loceklis) izsakās, ka viņam nav paticis process, kurā Mareks Gruškevics iecelts par ģenerālsekretāru, kad valdes vairākums – tostarp Gaidels – nobalsoja pret viņu, bet Gorkšs viņu iecēla par vietas izpildītāju. Viņš izsaka kritiku arī par "Staiceles" centra vadītāja Jāņa Čaplisnka iecelšanas procesu. Gaidels uzsver, ka valde ne vienmēr saprotas. Gaidels arīdzan piesauc sevis veiktu pētījumu par 30 valstīm, kurās pārsvarā lēnām jau pāriet uz "8+3" līdzīgu leģionāru modeli. Tai skaitā nav vien valstis kā Kazahstāna, Krievija un Baltkrievija, apgalvo Gaidels. Retorika par to, ka šodien nevajadzētu balsot par šī lēmuma atcelšanu, izskan arī no Gaidela. Valdes loceklis piesauc nākotnē izveidojamu programmu jaunatnes attīstībai. Tajā tiktu izvēlēti 50 futbolisti, kuri pretendētu uz atbalstu 5000 eiro vērtībā.

LFF valdes locekle Anastasija Kučinska runā par 8+3 sistēmu. Viņa noliedz, ka būtu lobējusi kādu klubu, bet balsojusi pēc atbildīgās komitejas rosinājuma. Viņa pauž viedokli, ka konkurence ir attīstības dzinulis. Tiesa, pēc valdes sēdes Kučinska portālam “Delfi” nevēlējās sniegt savu skaidrojumu un to dara tikai tagad, kad jau pagājis kāds laiks.

Valdes loceklis Guntis Blumbergs daļēji atkārto Sergeja Usačova vārdus par leģionāru limitu, kā arī pa soļiem iziet cauri procesam, kas noticis līdz pieņemtajam "8+3" modelim. Viņu uztrauc darba kārtībā izvirzītais jautājums par šī noteikuma atcelšanu. Blumbergs atminējās sešu valdes locekļu atkāpšanos šī gada aprīļa kongresā, kuru viņš pats nav veicis, jo vēlējies strādāt kopā, kā arī 2004. gadu, kad Porto piedzīvojis Latvijas izlases spēli pret Vācijas valstsvienību.

Kongress atsāk savu darbu.

Ainars Seļickis no Saldus BJSS pirms kongresa izsūtījis visiem biedriem vēstuli ar savu vēstījumu. Viņš norāda uz opozīcijas darbību, turpinot “zāģēt”, bet nevis ejot palīgā Gorkšam. Viņš atgādina, ka šobrīd ir tikai viena parakstiesīga persona. No zāles atskan komentāri, bet vairāki biedri izskatās, ka nav lasījuši LFF statūtus, jo neorientējas notiekošajā.

Tagad LFF uz 15 minūtēm izsludināts pārtraukums.

Jānis Čaplinskis (LFF mācību un treniņu centrs "Staicele") teorizē par dažādu situāciju risināšanu. Viņš uzskata, ka nedrīkst aizmirst pagātni un dažādas kļūdas. Čaplinskis vairākkārt atkārto, ka "Staicele" centra sakārtošana nav tikai atkarīga no viņa.

Māris Peilāns no “Jelgavas” stāsta, ka skumji redzēt, ka futbola sabiedrība sašķēlusies. Viņš norāda, ka esot vīlies abās pusēs un aicina sākt strādāt futbola labā. Viņš norāda visiem biedriem, ka ir “futbola cirks, kurā paši esam klauni”. Peilāns aicina saliedēties.

Eduardu Boriseviču (Rīgas Futbola federācija) uztrauc, ka LFF necentās glābt telpu futbola klubu "Nikars", kas piedzīvojis pagrimumu. Viņš uzskata, ka Gorkšam palikuši ļoti maz atbalstītāj un netiek vienota futbola sabiedrība.

Māris Landmanis no “Leevon” uztraucies, tāpēc izvēlējies lasīt no lapas. Viņš norāda, ka visur ir dzinulis tikai uzvara, nevis doma par attīstību. Viņš norāda par 8+3 sistēmas slikto ietekmi uz Latvijas jaunatnes futbolu. Viņš akcentē, ka 8+3 sistēmā izslēgts ES futbolista statuss, jo vadošie klubi nevar atļaities labu Eiropas futbolistu. Savā runā viņš netieši norāda, ka daudzi LFF biedri īsti nav biedri, jo “sapulcējas sestdienā uzpēlēt futbolu vai pludmalē padzenāt bumbu”.

Vadims Ļašenko (LTFA) norāda, ka pēc Gunta Indriksona stagnācijas gadiem bija gaidījis attīstību, taču tas nav noticis. Viņu neapmierina sašķeltā futbola sabiedrība un LFF nespēja sadarboties ar nevienu. Ļašenko uzskata, ka federācija nodarbojas ar populismu, kā arī novērš acis no balsojuma par Gorkšu, ieceļot darba kārtībā leģionāru jautājumu. Ja LFF tik svarīgi atbalstīt vietējos resursus, tad kāpēc gan valstsvienību un U-19 izlasi vada ārzemju treneris, jautā Ļašenko. Jāpiezīmē, ka pirms kādas stundas Ļašenko pats no publikas aizstāvēja ārzemnieku Orlando Duarti kā U-19 telpu futbola izlases galveno treneri.

Ģirts Mihelsons no futbola kluba “Metta” uzreiz kāpj tribīnē pēc sava cīņu biedra Riherta. Arī viņš savā uzrunā akcentē vārdu “komanda”, norādot, ka šobrīd LFF nav vienotas komandas. Mihelsons uzskata, ka uzreiz nākamajā dienā pēc Gorkša ievēlēšanas visi solījumi esot aizmirsti. Mihelsons klāsta, ka UEFA un FIFA pārstāvjiem tiekot stāstīts pavisam cits, ka LFF biedri “esot aunu bars”. Mihelsons, līdzīgi kā citi, runā arī par attieksmi, kas, viņaprāt, ir ļoti slikta. Mihelsons ir pirmais, kuram Gorkšs jau aizrādījis pat divreiz par reglamenta neievērošanu, bet Mihelsons to neņem vērā un turpina runāt.

Andris Riherts (futbola skola "Metta") uzskata, ka Gorkšs nav izrādījis atbildību, bet to nogrūdis uz Lienīti Cauni un citiem cilvēkiem. Riherts uzrunā Klibus – "Metta" klubā netiek melots vecākiem, ka bērni kļūs par profesionāliem futbolistiem, to arī nepieciešams atcerēties. "Metta" kluba galvenais treneris uzskata, ka "8+3" modelis ir tikai izkārtne, bet pārējās problēmas – kā sagatavot labus spēlētājus – tiek noklusētas. Riherts norāda uz komunikācijas trūkumu LFF, kurā neesot viņam pietiekami daudz "futbola cilvēks", kā arī cilvēki, kuri viņu sveicinātu. "Metta" treneri uztrauc komandas trūkums futbola sabiedrībā, kurā nevajadzētu būt opozīcijai. Šī nav politika, bet gan sports.

Žanis Ārmanis no Rēzeknes BJSS vēršas ar diviem jautājumiem. Šogad 3. martā viņiem radušās ķibeles ar mākslīgo laukumu, bet līdz šim brīdim nekas nav risināts. Otrs jautājums viņam ir par spēļu rezultātu ietekmēšanu. Viņš norāda, ka pagājušā gada 15. jūlijā rakstījis vēstuli par spiedienu un vienu atgadījumu, bet tas nav virzīts.

Valdis Klibus (“Garkalne") atzīmē, ka viņam patikusi Krišjāņa Kļaviņa runa. Viņš piekrīt, ka Gorkšs uzvarējis tikai ar vienas balss pārsvaru, bet viņam gan neizpratni rada opozīcijas slēpšanās. "Kur viņš ir?” vaicā Klibus. Jāpiezīmē, ka Ļašenko šobrīd zāli patiešām ir atstājis. Klibus arīdzan aizrāda biedriem par ņirgāšanos pret UEFA pārstāvjiem, kuri atveduši statūtus. Garkalnes pārstāvi uztrauc viņa audzēkņu mazās cerības tikt virslīgā pēc modeļa "8+3" pieņemšanas. Klibus norāda, ka tad vairs nav vajadzības ar milzu summām atbalstīt akadēmijas.

Krišjānis Kļaviņš no SK “Cēsis” ir viens no retajiem, kurš patiešām ir domājis par savu runu un runā bez minstināšanās. Viņš norāda, ka pusotra gada laikā Gorkšs nav publiskojis detalizētu budžetu, kas ir viens no klupšanas akmeņiem. “Īstu darbu ar rezultātiem mēs neredzam,” - saka Kļaviņš.Viņš atgādina, ka LFF valdē Gorkšam nav vairākuma un atbalsta, tāpēc cieš LFF un Latvijas futbols.Kļaviņš norāda, ka jauno futbolistu līmenis ir nepietiekams un jauno futbolistu kvalitātes ir katastrofālas. Kļaviņš uzskata, ka Gorkšs nemāk konkrēti atbildēt uz jautājumiem, jo atbldes esot vispārīgas. Viņš māca Gorkšu, ka vajadzējis opozicionāriem piedāvāt LFF ģenerālsekretāra amatu, lai nestabilo laivu nostabilizētu. Noslēgumā viņš pieskaras LFF jaunajiem statūtiem. Kļaviņš vērš uzmanību, ka Gorkšs strādāja pie statūtu izstrādes, bet 2 gadu laikā tas nav izdarīts un statūtu izstrāde uzticēta UEFA un FIFA cilvēkiem.

Boriss Morozovs (“Flaminko") nezina pie kā vērsties LFF dažādos sociālos jautājumos. Viņš uzskata, ka vairāki gados vecāki futbola sabiedrības cilvēki jūtas aizmirsti.

Latvijas Jaunatnes futbola līgas (LJFL) valdes priekšsēdētājs Dainis Gudermanis atgādina par savu ilgo darbu LFF un skaļā balsī nodeklamē viedokli par dažādiem jautājumiem – "Staiceles" bāzes neskaidro nākotni, angļu valodas izmantošanu pasākumu nosaukumos, LFF darbinieku nenākšanu ciemos pie biedriem, vienādības zīmi starp Gorkšu un LFF, federācijas sponsoru trūkumu un kļūdām LFF mājaslapā.

Nauris Mackevičs no BFC Daugavpils saka, ka būs tiešs savā runā. Viņš vērš uzmanību, ka Daugavpils bērnu futbols nav saņēmis finansējumu no LFF un nav projektu, par ko saņemt naudu. Vērš uzmanību, ka arī bērnu transporta kompensācijas šie bērni nav saņēmuši no LFF par iesniegtajiem čekiem. “Mēs kaut ko izdarām, atpakaļ neko nesaņemam” - saka Mackevičs. Viņš arī uzsver Staiceles nelietderību, tiesnešu samaksas problēmas. Īpaši Mackevičs dusmīgs par Alanu Snoudiju, kurš izskatās “pēc gopņika”.

Edgars Gauračs no Jūrmalas “Spartaks” savu uzrunu veic no lapas, pirms tam ilgi to trenējoties fonā sapulču zālē. Viņš norāda, ka Latvijas futbols ir bedrē, jo izlašu sniegums ir vājš. Viņš pieskaras leģionāru jautajumam un uzskata, ka jaunā sistēma palīdzēs Latvijas futbola attīstībai.

Pāvels Gognidze no "Riga United" sāk runu, pieminot, ka viņa vienībai, kuru pārsvarā pārstāv ārzemnieki, ir atbalstoša nostāja "8+3" leģionāru modeļa jautājumā. Šis noteikums gan ietekmē "Optibet" futbola virslīgu, bet "Riga United" spēlē Latvijas 2. līgas ziemeļu zonā. "Riga United" klubam ir neitrāla pozīcija Gorkša jautājumā. Viņš vaicā, vai kāds cits zālē gan ir gatavs uzņemties līderību? Roku zālē paceļ Vadims Ļašenko. Gognidze noslēgumā uzdod jautājumu angliski UEFA pārstāvim Oliveram Jangam par viņa izteikumiem. Jangs precizē, ka, vadību saglabājot iepriekšējai LFF vadībai, tiktu sasaukts īpašs audits. Viņš arī min, ka iespēja 14 biedriem sasaukt ārkārtas kongresu šķiet neproduktīva.

Aleksandrs Jakubovskis no FC “Lokomotiv Daugavpils” Futbola asociācijas. Viņš ilgi runā, bet neko īsti nepasaka. Tad norāda, ka Gorkšs nav radījis risinājumu kopējai futbola sabiedrības sadarbībai. Viņš vēršas pret Daugavpils pārstāvi un valdes locekli Isakovu, ar ko Jakubovskim ir personiskas nesaskaņas.

Juris Keišs no Rīgas Futbola federācijas (RFF) uzskata, ka Gorkša minētie LFF panākumi nav viņa nopelns. Latvijas Telpu futbola asociācija (LTFA) panākusi Eiropas čempionāta U-19 vecuma grupā organizēšanu Latvijā, nevis LFF. Keišs uzskata, ka lēmums pieņemt Slavišu Stojanoviču darbā arī bijis kļūdains. Viņaprāt, Gorkšs nav paveicis labu darbu.

Neviens kongress nav izticis bez Valtera Jekševica (Valtera talantu skola) uzstāšanās. Viņš savā uzstāšanās grib uzsvērt četras lietas. Viena no tām ir par leģionāriem, bet šajā jautājumā viņš uzsver, ka grib skaistu spēli, nevis tur strīdēties par kādām normām. Otro viņš uzsver, ka vienmēr atbalstīs prezidentu, lai kas būtu – Kaspars, Vadims, vai kāds cits. Tādējādi atbalstīs Kasparu, jo viņš ir pašreizējais prezidents. Runājot par izlasi, viņš uzsver, ka visa futbola sabiedrība par to ir atbildīga, jo ir treneri. Ceturto lietu viņš uzsver emocijas – Valtera uzskatā, ka daži biedri ir aizvainojušies par kādām darbībām, tāpēc ir šie emocionālie brīži kongresos.

Sergejs Usačovs no futbola kluba "Ventspils" pauž viedokli par viesspēlētāju limita jautājumu. Viņš uzsver, ka LFF valdes sēdē jau pieņemts jautājums par "8+3" modeli. Usačovs nesaprot, kāpēc tagad par to vēlreiz jābalso. Usačovs arī citē "Ventspils" prezidenta Adlana Šišhanova nostāju, ka viņš vairs neatbalsta Gorkšu kā prezidentu.

Raimonds Grants no RFS uzskata, ka viss ir politiski apspēlēts un psiholiģiski gājieni, lai novērstu uzmanību no galvenā – prezidenta uzticības balsošanas.Viņš uzdod vienu konkrētu jautājumu – kas ir izdarīts no solītā? Tāpat tiek kritizēts par LFF un virslīgas attiecībām. Viņš arī asi vēršas pret dienas kārtības jautājumu -ar leģionāru limitu. Uzskata, ka tas ir populistisks gājiens.

Dmitrijs Zabarovskis no futbola kluba "Nikars" uz skatuves kāpj, lai runātu par telpu futbola problēmām. Zabarovskis – ar Vadima Ļašenko palīdzību no zāles – atgādina par viņu ierosinājumu Latvijas U-19 telpu futbola izlasei virzīt Orlando Duarti, titulētu treneri, kurš savulaik arī trenējis "Nikars" vienību. Kaspars Gorkšs, kā arī Dainis Kazakevičs no zāles, skaidro, ka trenerus darbā ieceļ treneru padome un sporta direktors. Gorkša skatījums bijis, ka amats jādod labākajam vietējam trenerim. Par tādu tika izvēlēts Artūrs Šketovs. Kazakevičs gan norāda, ka viņš pieņem tikai galējo lēmumu, un nebūtu bijis pret ārzemju treneri, bet iespējamo treneru sarakstu neveido.

Leonīds Fjodorovs no “Academ FC” runā par atbildību, bet savā runā piemin vilkus un valstsvienību. Viņš balsojis ne par Gorkšu iepriekšējās vēlēšanās, un to neslēpj. Tāpat norāda, ka sūtījis vēstuli, bet Gorkšs neesot saņēmis. Dusmīgs, ka Gorkšs nav virzījis problēmu uz priekšu, bet nepiemin, par kādu problēmu bijusi runa. Viņš aicina domāt par mazajiem klubiem, kuriem ir grūti izdzīvot.Viņa uzskatā Gorkšs futbola sabiedrību neapvieno, jo visi dara pa stūriem un katrs pa savam, nevis vienoti. Asi vēršas par dažu biedru vēlmi atstādināt trīs valdes locekļus, kurus vēl nesen ievēlēja (ievēlēja gan tikai Arturu Gaidelu no šiem trim – redakcijas piebilde)..

Otrais uzstājas Vladimirs Asrijancs ("Sporta klubs Vēsma") pauž neizpratni, ka daži valdes locekļi reizēm atsakās sēdēs balsot par dažiem jautājumiem. Viņš arī teoretizē, ka varbūt vērts slēgt akadēmijas, ja virslīgā laukumā vienlaikus spēlēs astoņi leģionāri. Asrijancu uztrauc liels biedru skaits, kuri nelasot programmas. Viena kategorija balsojot par draugiem, otrā neko nesaprotot, trešā baidoties, bet ceturtā – kas ir mazākums – vēlas kaut ko mainīt.

Pirmais uzstājās Vladimirs Žuks:Uzzināju dauz ko jaunu. Runājot par atbildību mēs esam sēit un gatavi atbildēt. Bet jautājums ir cits. Jautājums par pusotr gadu, ko prezidents izdarījis pusotra gada laikā.Centīšos salikt visu par emocijām un faktiem.Pusotru gadu mēs cīnamies ar bijušo valdi , bijušo vadību un gatavojām przentācijas, cik viss bija slikti. Ok, varbūt tā bija. Tās ir emocijas.Tagad fakti. Bija kaut kas labs – paldies tev Kaspar, ka tie 2 miljoni parādījās budžetā. Bija, ka taisīsim evolūciju, nevis revolūciju. Bet tagad sanāk revolūcija.Par Staiceli – strādāja, saņemot dotāciju no LFF 35 000 eiro.Par stadionu – pazuduši 1,2 miljoni, kas skan labi. Bet bija projekts, tehnika jau bija uz vietas. Lielākā kļūda, ka nepieņēma lēmumu par kredīta piešķiršanu stadionam.Novēlu, lai mēs necīnītos ar savu ēnu.

Sasniegts septītais dienas kārtības punkts - biedru debates.

Gorkšs atbild, ka apgalvojumi par atalgojumu un aizvadītajām darba dienām nav patiesi. Snoudijs bijis piesaistīts, lai uzlabotu situāciju LFF, kur bijis nepieciešams šāds eksperts tiesnešu darba attīstībai.

Vadims Ļašenko vaicā par tiesnešu situāciju, kas bija viena no neapmierināto biedru vēstules jautājumiem. "Jūs teicāt, ka par to atbildīgs ir Vadims Direktorenko, kurš par to atlīdzību nesaņem. LFF strādā arī Alens Snoudijs, kura alga ir apmēram 50 tūkstoši eiro gadā. Viņš darbā atrodas trīs dienas mēnesī. Varat paskaidrot, kura cilvēka atbildība šī ir - Direktorenko vai Snoudija? Un, par ko viņš ir atbildīgs?"

Valdes loceklis Sergejs Kovaļovs atbild uz kritiku par ārzemju trenera iecelšanu. Viņš uzskata, ka galvenajam trenerim Slavišam Stojanovičam jāļauj noslēgt cikls. Taču Tukuma sporta skolas pārstāvis atzīst, ka valdes sēdēs Stojanovičs viņu nav pārliecinājis.

Gruškevics skaidro par aiziešanu no IZM - viņš saka, ka ar Mihelsonu tiksies citā vietā, jo ir izteikti apvainojumi.Turpinājumā Mihelsons neļauj izteikties Gruškevicam un rada haosu.Gruškevics skaidro savu aiziešanu no IZM. Viņš atkārto, ka iepirkumā radīti riski deviņu miljonu eiro apmērā. Tāpēc aizgājis prom. Vēlāk izrādījies, ka šis risks nav materializējies.

Mihelsons nosauc Gruškevicu par noziedznieku, lai gan Gruškevics ne reiz nav bijis tiesāts.

Kļaviņš turpina uzdot jautājumu, vai Gorkšs varēs sastrādāties ar valdi, ja viņam ir mazākums un tādēļ tiek bloķēti vairāki jautājumi?

Krišjānim Kļaviņam divi jautājumi1. Par Latvijas futbola izlasi un treneri2. Par 2018. gada vēlēšanu kampaņu, kad Gorkšs slavējis Edgaru Pukinsku. Bet tagad jūs Pukinsku dēvējat bez maz par noziedznieku? Jums pašam nav nekādas atbildības par lēmumiem?Gorkšs atbild ar pretjautājumu - vai tev dzīvē visi pieņemtie lēmumi ir bijuši pareizi? Es neslēpšos no atbildības. Atbildība ir atskaišu pieprasīšana.

Vadims Ļašenko vēlas noskaidrot, kādēļ LFF valdes locekļi saņēmuši ceļa kompensāciju no LFF darbinieku privātajiem kontiem. Interesanti, ka jautājumu viņš nolasa no telefona.Gorkšs atbild, ka to lēmumu pieņēmis Finanšu departaments un tas bijis vienreizējs gadījums, kas bijis pārsteigums.

Pirmo reizi pie mikrofona ticis Andris Riherts no "Metta", kurš ilgi stāsta visādas aizdomas, bet jautājums seko tikai beigās:Kā jūtas prezidents, kad 69 biedri uzrakstījuši iesniegumu par prezidenta atlaišanu...

Gorkšs norāda, ka lēmums par SIA "Futbola Aģentūra" un SIA "Latvijas Futbola aģentūra" likvidāciju pieņemts bez LFF valdes piekrišanas

Lietvedība ar milzīgiem zobiem un robiem - Gorkšs skaidro biedriem par notikušo (precīzāk, nenotikušo) dokumentu uzskaiti, kāda valdījusi LFF līdz 2018. gadam.

Raisās diskusija par izskanējušajiem faktiem par naudas iespējamo izsaimniekošanu. Gorkšs skaidro, ka nav visa pilna aina par dāvinājuma līgumiem un naudas pārskaitījumiem, bet, ja pierādīsies, tad LFF vērsīsies pie tiesībsargājošām iestādēm par naudas izkrāpšanu lielos apmēros.

Ieradušies arī divi kavētāji. Klātesošo biedru skaits jau sasniedzis 131 no 137 biedriem.

Caune norāda uz LFF meitas uzņēmumiem. Vienai no šīm organizācijām plānots norakstīt apmēram 500 000 eiro. Pēc naudas iepludināšanas šajos uzņēmumos šos SIA ir lemts likvidēt. Nauda ir aizplūdusi nezināmā virzienā...Visticamāk, runa ir par SIA "Futbola aģentūra" un SIA "Latvijas Futbola Aģentūra". Abās organizācijaš diezgan aktīvi ar naudas līdzekļiem darbojās bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un Vladimirs Žuks, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošie dokumenti.

"CBB Konsultāciju birojs" pārstāve Lienīte Caune informē biedrus par konstatētajiem dāvinājumiem un mistiskajiem līgumiem, par ko portāls "Delfi" informēja lasītājus vakar.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lff-finansu-izzinasanas-process-federacija-ir-tik-daudz-apdavinatu-cilveku.d?id=51551749

Gruškevics pauž, ka vēlas mainīt ierasto kārtību kongresos, ziņojot plašāk par LFF naudas tēriņiem. Šāds izteikums gan mudina atskatīties uz dažādo informāciju, ko, piemēram, Edgars Pukinsks sniedza aprīļa kongresā:https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lff-kongresa-centralais-notikums-verpakovska-un-citu-valdes-loceklu-atkapsanas.d?id=51029301

Vārds dots LFF ģenerālsekretāram Marekam Gruškevicam, kura iecelšanu nupat aizstāvēja Kaspars Gorkšs. Gruškevics uzrunu uzsāk, pievēršoties uzmanībai, ko VID vērsusi LFF darbībās. Ģenerālsekretāra prezentācijā tiek klāstīts, kā LFF apgūst finansējumu, skaidrotas dažādas UEFA un FIFA atbalsta programmas.

Gorkšs uzstāšanās ievadā atgādina par katra valdes locekļa pienākumiem un to, ka biedri ievēl katru no šiem cilvēkiem. Prezidents arī pieskaras likuma ievērošanas jautājumam, nodēvējot iepriekš darīto par "nodokļu optimizācijas shēmu".Uzrunā tiek uzsvērtas lietas, ko LFF paveikusi pirmo reizi. Sarīkotais Eiropas čempionāts telpu futbolā U-19 vecuma grupā, "UEFA Grow" pasākums, uz kuru Latvijā ieradās visu 55 federāciju pārstāvji, divas UEFA piešķirtās balvas par mārketinga projektiem, utt. Uzskaitīti tiek padsmit sasniegumi.

Kaspars Gorkšs sāk Latvijas Futbola federācijas prezidenta ziņojumu ar trim "labvakar".

Par darba kārtības apstiprināšanu nobalsojuši 80, pret 34, septiņi atturas.

Ūdens jau tiek malkots.

Mihelsons norāda uz futbola kluba "Ventspils" veiktajiem iebildumiem par pēc kongresa sasaukšanas veiktajām izmaiņām darba kārtībā.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/neskaidriba-par-lff-arkartas-kongresa-ieklautajiem-papildus-jautajumiem.d?id=51553089

Kad Kaspars Gorkšs cenšas apstiprināt dienas kārtību, rodas krietni vairāk iebildumi. Juris Keišs un Ģirts Mihelsons tieši ceļas, lai izteiktos.

Aļesja Hodakovska, Deniss Bezuščonoks, Aleksandrs Anufrijevs, Kristers Putniņš iecelti par balsu skaitītājiem. Verners Akimovs un Valdis Vizulis par balsu skaitīšanas uzraugiem. Tikai Vadims Ļašenko paceļ mandātu, lai iebilstu pret šo izvēli.

FIFA Attīstības programmu menedžeris Olivers Jangs runa kalpo kā atgādinājums par LFF vēlmi mainīt savus statūtus.

UEFA Nacionālo asociāciju nodaļas vadītājs Tjerī Favrs – kurš labsirdīgi pasmējās par to, ka Gorkšs viņu nodēvējis par FIFA darbinieku un "pārcēlis" viņu uz šo organizāciju – sola nerunāt ilgi, jo LFF biedri guvuši jau plašu pieredzi kongresos. Viņš arī bilst, ka varbūt Latvijas izlasei nav labi rezultāti laukumā, bet kongresos esam ļoti pieredzējuši. Letrī gan norāda, ka UEFA uztrauc situācija Latvijā un organizācija veiks auditu, lai gūtu nodrošinājumu par maksājumiem un projektu īstenošanu.

No 137 biedriem ieradušies 129. Diezgan liela aktivitāte. Opozicionāriem bija jācer vismaz uz 91 biedru jeb divām trešdaļām biedru, kas nepieciešamas, lai varētu atsaukt Kasparu Gorkšu no amata.

Krēsli atrasti, Kaspars Gorkšs sācis uzrunu, kongress ar mazu nokavēšanos sācies.

Vēl pēdējie biedri meklē krēslus. Telpas nav tik plašas, cik pierastā vide Latvijas Universitātē.

Pēdējo nedēļu laikā futbola sabiedrību skāruši dažādi notikumi. Otrdien tika aizvadīta LFF valdes sēde par iespējamiem finanšu pārkāpumiem biedrības darbībā. Federācijā vairāku gadu garumā piekopta prakse, lielas naudas summas izmaksāt kā dāvinājumus, līdz ar to nenomaksājot visus nepieciešamos nodokļus.

Biedriem gan būs arī jālemj par 30. septembra LFF valdes sēdē pieņemto lēmumu no 2020. gada Latvijas futbola virslīgas sezonas pāriet uz noteikumiem, kuri pieļauj astoņu viesspēlētāju atrašanos laukumā vienlaikus. Tāpat tiks lemts par LFF valdes loceķlu Artura Gaidela, Vadima Direktorenko un Aleksandra Isakova atsaukšanu no amata.

"Daugavas" stadiona telpās pulksten 11 plānots sākties Latvijas Futbola federācijas (LFF) ārkārtas kongresam. Šī būs jau ceturtā biedru kopsapulce šogad. Lai gan dienas kārtībā paredzēti 14 punkti, par galveno no tiem uzskatāms priekšpēdējais – LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšana no amata.