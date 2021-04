LFF cer jūnijā atsākt zemāko līgu un jauniešu sacensības

Latvijas Futbola federācija (LFF) pie Covid-19 saslimšanas rādītāju samazināšanās un nostabilizēšanās cer uz zemāko līgu un jauniešu sacensību sākšanu jūnija mēnesī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidro LFF Sacensību nodaļas vadītājs Artūrs Saļņikovs, pašreizējie valstī fiksētie saslimšanas rādītāji un pārrunas ar iesaistītajām lēmējpusēm neliecina, ka zemāko līgu un jauniešu sacensības varēs sākties termiņos, kādi noteikti aktuālajos sacensību reglamentos.

"Galvenais atskaites punkts tajā, vai zemāko līgu un jauniešu sacensību norisei tiks dota zaļā gaisma, ir saslimšanas kumulatīvais rādītājs Latvijā. Tam ir jānokrītas līdz attiecīgiem rādītājiem, lai valstiskā līmenī varētu lemt par pilnvērtīga treniņprocesa norises atļaušanu spēlētājiem, kuri nepārstāv augstākās līgas komandas, un jauniešiem. No sacensību vadības viedokļa tieši pilnvērtīgu treniņu atsākšanās ir atskaites punkts, no kura varētu spriest par attiecīgo sacensību sākuma laiku, jo futbolistiem nepieciešams dot vismaz pāris nedēļas, lai sagatavotos čempionāta spēļu slodzēm," skaidro A. Saļņikovs. "Arī spēļu norises atļaušana valstiskā līmenī tiek sasaistīta ar saslimšanas kumulatīvā rādītāja tālāku samazināšos un nokrišanu līdz vēl zemākam līmenim. Pašlaik ir iespējams izteikt tikai aptuvenas prognozes, minējumus un cerības, jo viss ir atkarīgs no slimības kontroles un samazināšanas mehānismu tālākās darbības un rezultātiem. Minējuma un aktuālo cerību līmenī sacensību sākums varētu būt jūnijā. Situācija gan joprojām ir ļoti mainīga, tāpēc iespējami ir dažādi scenāriji."

Pašlaik pilnvērtīgu treniņu un sacensību norise ir iespējama tikai augstāko līgu futbolistiem – "Optibet" Virslīgas, "Optibet" telpu futbola Virslīgas un Sieviešu futbola līgas komandām. Pārējās sacensības, kas gaida savu iespēju atklāt sezonu, ir Latvijas jaunatnes čempionāts, "Optibet" Nākotnes līga, Latvijas 2. un 3. līgas sacensības, Virslīgas dublieru čempionāts, Sieviešu futbola 1. līga, kausa izcīņas un citi turnīri.

"Līdzšinējās sezonas spēlēs augstākajās līgās redzam, ka komandas un spēlētāji ar LFF organizēto sacensību sanitārā protokola ievērošanas noteikumiem tiek galā labi. Tas līdz šim ļāvis izvairīties no saslimšanas uzplaiksnījumiem. Visu spēļu norisē iesaistīto personu modrībai un atbildības līmenim jāsaglabājas nemainīgi augstam, lai arī turpmāk tendence būtu tāda pati un Latvijas futbola vide turpinātu sevi apliecināt kā spēlētājiem drošu," piebilst LFF Sacensību nodaļas vadītājs.