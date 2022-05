LFF DK atvainojas, bet neizskaidro 'saspringto Ukrainas situācijas' formulējumu

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komiteja (DK) pēc 2. maija tikšanās ar LFF vadību un skaidrojuma sniegšanas 29. aprīļa lēmumā minētā aicinājuma sakarā publiski skaidro iepriekš pausto, ziņots LFF mājaslapā.

Vēstīts, ka kopš piektdienas diskusijas raisījusi LFF DK publikācija, kurā tā Krievijas iebrukumu Ukrainā nodēvēja par "pastāvošo saspringto politisko un militāro situāciju Ukrainas valsts teritorijā". Ar attiecīgo lēmumu LFF DK aicināja klubus pievērst pastiprinātu uzmanību darbam ar līdzjutējiem, lai izvairītos no naida kurināšanas situācijām.

LFF prezidents Vadims Ļašenko publiski nosodīja šo lēmumu, aicinot komitejas vadītāju Jevgeniju Tverjanoviču-Bori sniegt savu skaidrojumu.

LFF DK otrdien publicējusi skaidrojumu par pieņemto lēmumu. Tiesa, tajā nav pieminēts veids, ar kādu komiteja raksturoja Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Savukārt LFF uzsver, ka, ņemot vērā šīs spēles incidentu, kā arī saņemto informāciju par problēmsituācijām arī citās spēlēs, 4. maijā LFF organizē tikšanos ar virslīgas un nākotnes līgas spēļu inspektoriem un delegātiem, lai atkārtoti skaidrotu rīcības mehānismus konkrētās situācijās ar mērķi aizsargāt spēļu integritāti, nodrošināt skatītāju drošību un dot iespēju paust ētikas normām atbilstošu atbalstu Ukrainas tautai, kas cieš no agresora Krievijas uzsāktās karadarbības.

Portāls "Delfi" pārpublicē LFF DK skaidrojumu pilnā tā garumā:

"Iepazīstoties ar BFC "Daugavpils" un FK "Metta" 24. aprīļa spēles protokolu, delegāta ziņojumu un videoierakstiem, LFF DK konstatēja, ka abu klubu līdzjutēji tribīnēs savā starpā uzvedās agresīvi, lietoja necenzētus vārdus, kā arī tika izteikti aicinājumi uz vardarbību, kas varēja pārvērsties par fiziskā spēka pielietošanu un sadursmi. LFF DK konstatēja, ka apsardzes darbinieki šajā situācijā savu darbu izpildīja pavirši. Saskaņā ar LFF Disciplināro reglamentu par šo pārkāpumu saimnieku klubam BFC "Daugavpils" tika piemērots naudas sods.

Ar neatļautu uzvedību no līdzjutēju puses LFF Disciplinārā reglamenta izpratnē cita starpā tiek saprasta citu personu fiziska aizskaršana, priekšmetu mešana un aizskarošu izteicienu lietošana. Futbols ir viens no populārākajiem sporta veidiem, kuru apmeklē liels bērnu skaits, tāpēc nav pieļaujams, ka bērni kļūst par līdzjutēju agresīvas uzvedības un cietsirdības lieciniekiem. Ņemot vērā LFF DK rīcībā esošo informāciju, abiem klubiem tika izteikts brīdinājums par kluba līdzjutēju uzvedību iepriekšminētajā spēlē.

Naida kurināšanas apstāklis LFF DK aicinājumā tika norādīts tā iemesla dēļ, ka pēc DK rīcībā esošās informācijas uz šo spēli BFC "Daugavpils" līdzjutēju darbību apturēšanai tika izsaukta Valsts policija. Pēc DK rīcībā esošās informācijas Valsts policija ir aizturējusi BFC "Daugavpils" līdzjutējus, pret kuriem, iespējams, tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 78. panta par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu. Tieši šādas mājinieku līdzjutēju uzvedības dēļ LFF DK uzskatīja par nepieciešamu savā lēmumā norādīt aicinājumu spēlēs atturēties no jebkādas vardarbības, agresijas, cietsirdības, tai skaitā no naida kurināšanas. Šajā sēdē netika izskatīts jautājums par baneru izvietošanu vai saukļu izteikšanu no tribīnēm, bet par klubu līdzjutēju ētikas normām neatbilstošu savstarpējo komunikāciju tribīnēs un sabiedriskās kārtības traucēšanu LFF rīkotajās sacensībās.

Savā lēmumā LFF DK vērsa uzmanību, ka gadījumā, ja LFF DK konstatēs līdzīga rakstura pārkāpumus, kādi bija novēroti no BFC "Daugavpils" līdzjutēju puses, tiks izskatīta iespēja piemērot kā sankciju spēles sarīkošanu bez skatītājiem.

LFF DK profesionālās darbības pamatprincipi ir objektivitāte, neatkarība, godīgums, taisnīgums, cilvēcīgums un cieņa. Pieņemot lēmumus, LFF DK vienmēr vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī LFF iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē LFF DK darbību, un rīkojās pēc labākās sirdsapziņas.

LFF DK izsaka savu atvainošanos futbola sabiedrības daļai, kurai LFF DK lēmums raisīja šaubas par LFF vai LFF DK nostāju karadarbības Ukrainā jautājumā."