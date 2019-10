Latvijas Futbola federācija (LFF) pagaidām vēl cenšas saprast, kādi zaudējumi radušies organizācijai dāvinājumu līgumu un citu aizdomīgu darījumu rezultātā, bet zaudējumi var būt diezgan ievērojami. Kā divdomīgi nosaka LFF vadība, federācijā bijuši diezgan daudz apdāvinātu cilvēku.

"Delfi" jau ziņoja, ka vairāku gadu garumā LFF maksājusi dažādas summas vairākiem uzņēmumiem, kuri saistīti ar pašiem LFF darbiniekiem. Tāpat vairāku gadu garumā piekopta prakse, lielas naudas summas izmaksāt kā dāvinājumus, līdz ar to nenomaksājot visus nepieciešamos nodokļus. Tieši daudzie dāvinājumi radījuši aizdomas Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kas tagad sācis detalizētāk pētīt LFF un ap LFF notiekošo.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka noslēgti vairāki desmiti, iespējams pat pāri simtam dāvinājuma līgumi, bet vismaz sešos gadījumos maksājumi veikti uzņēmumiem, kuru īpašnieki šobrīd ir vai bijuši ar LFF saistīti cilvēki. Šie aizdomīgie uzņēmumi saistīti ar bijušo LFF ģenerālsekretāru Edgaru Pukinsku, LFF komercdepartamenta vadītāju Maksimu Raspopovu, bijušo Latvijas futbola izlases menedžeri Robertu Mežecki, LFF valdes locekli Arturu Gaidelu, bijušo LFF grāmatvedi Gintu Feldmani un bijušo LFF valdes locekli Vladimiru Žuku.

Iespējams, ka dokumentu pārbaudē atklāsies vēl vairāki aizdomīgi līgumi, pieļauj pašreizējā LFF vadība. Kā norāda LFF prezidents Kaspars Gorkšs un LFF ģenerālsekretāra pienākumu izpildītājs Mareks Gruškevics, šobrīd visiem uzņēmumiem nosūtīti aicinājumi sniegt skaidrojumu par darījumiem ar LFF, pēc kā arī tiks domāts par nākamajiem soļiem.

"Šobrīd esam izsūtījuši pieprasījumus sniegt informāciju, kādi pakalpojumi sniegti, cik lielā apmērā un par kādiem pakalpojumiem. Jautājums, vai viņu kvalifikācija atbilst vispār šādu pakalpojumu sniegšanai," saka Gorkšs. "Te ir divi varianti. Uzņēmumi uzrāda pieņemšanas/ nodošanas aktus un mēs redzam, kādi pakalpojumi sniegti un vai tie atbilst kvalifikācijai. Vai arī mēs vēršamies tiesībsargājošās iestādēs jau par krāpšanu lielos apmēros."

LFF prezidents Kaspars Gorkšs otrdien sasauca ārkārtas valdes sēdi, tomēr tā bija tikai informatīva, nevis lemttiesīga, jo ieradās vien pieci dalībnieki – Gorkšs, Jānis Engelis, Sergejs Kovaļovs, Egons Brants un Arturs Zakreševskis. Vadims Direktorenko, Arturs Gaidels, Guntis Blumbergs, Aleksandrs Isakovs un Anastasija Kučinska klātienē neapmeklēja valdes sēdi, kurā bija iekļauti jautājumi par iespējamiem finanšu pārkāpumiem biedrības darbībā.

Viens no šiem valdes locekļiem – Gaidels – ir tieši saistīts ar iespējamiem pārkāpumiem. Portāls "Delfi" jau ziņoja, Gaidela sievai piedrošs uzņēmums "TG Sports Management" sniedzis pakalpojumus LFF. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka no 2015. gada aprīļa līdz pat 2018. gada aprīļa vidum LFF veikusi regulārus maksājumus SIA "TG Sports Management", kas reģistrēts kā mikrouzņēmums ar viena eiro pamatkapitālu. Gaidela sievas uzņēmums LFF sniedzis konsultācijas tā saucamajos godīguma jeb "integrity" jautājumos, par ko tobrīd LFF viens no atbildīgajiem bija pats Gaidels. Ne Gaidela sievai, ne šim uzņēmumam tobrīd nebija atbilstošas licences vai rekomendācijas šajā jautājumā.

Savukārt bijušais LFF valdes loceklis Vladimirs Žuks savulaik saņēmis dāvinājumu 5400 eiro apmērā, ko apstiprinājis bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis. 2017. gada februārī, komentējot Žuka dāvinājumu, Jānis Mežeckis portālam "Delfi" uzsvēra, ka "organizācija mēdz dāvināt naudu dažādos gadījumos, piemēram, kā pateicību cilvēkam par nostrādāto laiku, kad viņš aiziet no LFF".

Taču tagad atklātie fakti liecina, ka LFF dāvinājumi bijuši regulāri, turklāt VID radušās pamatotas aizdomas, ka šie dāvinājumi bijuši kā slēpts atalgojums, uzsver LFF pašreizējā vadība. Abi šie gadījumi ir tikai daļa no faktiem, kas radījušas bažas LFF vadībai. Portāls "Delfi" tuvākā laikā publicēs uzņēmumu sarakstu ar to īpašnieku vārdiem, par kuriem LFF radušās aizdomas par iespējamām finanšu mahinācijām.