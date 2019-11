LFF ģenerālsekretārs skaidro situāciju par Latvijas izlases galveno treneri Stojanoviču

Latvijas Futbola federācijas (LFF) ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks pēc pirmdien notikušās valdes sēdes žurnālistiem sacīja, ka jautājums par Latvijas izlases galvenā trenera Slavišas Stojanoviča iespējamo atstādināšanu neesot skatīts.

Stojanovičs bija ieradies LFF telpās, lai valdei prezentētu atskaiti par 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pēdējām divām spēlēm. Pats treneris pēc atskaites veikšanas nevēlējās portālam "Delfi" komentēt savu nākotni, aizbildinoties ar nodarbinātību.

LFF valdes locekļi Guntis Blumbergs un Jānis Engelis savu komentāru šajā jautājumā nevēlējās sniegt, bet komentāru sniegt par notikušo LFF valdē tika uzticēta ģenerālsekretāram Pukinskam, kurš nav balsstiesīga persona.

Kā skaidro Pukinsks, valde ar lēmumu uzdevusi LFF administrācijai izstrādāt konkrētu visu izlašu attīstības plānu nākamajiem trim gadiem. Pukinsks norāda, ka tajā gadījumā LFF būtu skaidrs redzējums, kā notiek darbs ilgtermiņā saistībā ar visām izlasēm. Tas sevī iekļautu stratēģisko attīstību, jauno spēlētāju iesaisti, filosofijas izstrādi, darbošanās principiem.

"Valde uzklausīja trenera atskaiti par aizvadīto ciklu, ko viņš iedalījas trīs daļās. Pirmajā viņš pastāstīja kā tīri praktiski ir bijis no pirmās dienas līdz šodienai. Otrajā sadaļā viņš sniedza analīzi par pašu, kā gājis un kādi bijuši rezultāti viņaprāt. Trešajā sadaļā bija viņa skats nākotnē," stāsta Pukinsks.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka valdes sēdē tomēr bijusi saruna par iespējamo izlases nākotni bez Stojanoviča. Valdes sēdes dalībnieki diskutējuši, cik dārga būtu Stojanoviča iespējamā atlaišana, kā arī par potenciālajiem aizvietotājiem. Kā viens no Stojanoviča aizstājējiem esot minēts Dainis Kazakevičs, kurš pašreiz ir Latvijas U-21 izlases galvenais treneris un LFF futbola departamenta vadītājs.

"Balsojums (par Stojanoviča atlaišanu) pat nebija apsvērts. Skaidrs, ka diskusijā par ilgtermiņu ir dialogs – ārzemju vai vietējais speciālists; rezultāti ir labi vai nav labi. Bija diskusija, ka trenerim ir doti tagad trīs gadi (Stojanoviča līguma termiņš), tāpēc varbūt šī gada rezultāti nav kritiski jāvērtē. No visiem apsketiem jautājums ir diskutēts, bet jautājums par Stojanoviča atstāšanu vai neatstāšanu nebija," apgalvo Pukinsks.

Tomēr Pukinsks nenoliedz, ka turpinājumā scenāriji varētu būt dažādi, bet no valdes viņš neesot saredzējis signālus, ka Stojanovičs varētu nepalikt izlases vadībā. "Bet jautājums arī nav slēgts. Stojanovičam ir līgums, bet ir uzdots veidot ilgtermiņa attīstības plānu. Bet tas neizslēdz iespēju, ka jebkurā nākamajā valdes sēdē var tikt skatīts (jautājums par Stojanoviču). Nevar tā kategoriski pateikt, ka nē. Tas nebūs uzticības balsojums, jo tad tas būtu tā, it kā būtu vīlušies cilvēkā, kurš pārkāpis kaut kādus principus. Varu teikt, ka skatīsimies to, kas ilgtermiņā ir labāk Latvijas izlasei, Latvijas futbolam. (Valdes sēdē) nebija skaidras atbildes, vai turpinām darboties, vai neturpinām darboties (kopā). Durvis ir vaļā. Es nevaru spekulēt."

Tagad LFF valde kopā sanāks 9. decembrī, kad viens no dienas kārtības punktiem atkal būs jautājums par Latvijas izlasi un ilgtermiņa stratēģiju.