Latvijas Futbola federācijas (LFF) ārkārtas kongresā pagājušajā nedēļā ar īpašu nesavaldību izcēlās Latvijā populārās bērnu futbola skolas "Metta" vadītājs Ģirts Mihelsons, kuram par savu rīcību, iespējams, tagad nāksies atbildēt jau citās instancēs.

LFF ārkārtas kongresā 17. oktobrī biedri no prezidenta amata atstādināja Kasparu Gorkšu, bet kongress izcēlās ar līdz šim neredzētu kārtības neievērošanu. "Metta" vadītājs Mihelsons un virslīgas kluba "Metta" galvenais treneris Andris Riherts vairākas reizes no vietas, neprasot vārdu, veltīja dažādas replikas un kliedza no savām vietām. No Mihelsona puses skaļi izskanēja arī necenzēta leksika.

Kongresa gaitā tribīnē kāpa arī tobrīd LFF ģenerālsekretāra pienākumu izpildītājs un administratīvā departamenta vadītājs Mareks Gruškevics, kuru vairākkārt ar skaļām frāzēm pārtrauca gan Mihelsons, gan Riherts. Vienā no replikām Mihelsons nosauca Gruškevicu par noziedznieku, uz ko LFF pārstāvis norādīja, ka ar "Mihelsona kungu mēs droši vien tiksimies citās telpās".

Tagad Gruškevics portālam "Delfi" neslēpa, ka, iespējams, par šo darbību Mihelsonam būs jāatbild.