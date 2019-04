LFF kongresa centrālais notikums – Verpakovska un citu valdes locekļu atkāpšanās

Latvijas Futbola federācijas (LFF) ikgadējā kongresā piektdien centrālais notikums bija piecu valdes locekļu atkāpšanās no amata.

No LFF valdes locekļu amata atkāpās Māris Verpakovskis, Žoržs Tikmers, Juris Keišs, Vladimirs Žuks un Aleksandrs Starkovs. Verpakovskis pameta arī LFF viceprezidenta amatu.

Kongresā svarīgs jautājums bija arī par jauno statūtu apstiprināšanu, un to nolēma darīt 27. septembra ārkārtas valdes sēdē. LFF biedri arī apstiprināja gada pārskatu ar balsu vairākumu, kā arī nepieņēma 2018. gada finanšu pārskata revidenta iesniegumu, kurā "Latimira un partneri" nedeva atzinumu. Vēl arī LFF biedri pieņēma LFF prezidenta Kaspara Gorkša rosināto jautājumu par zvērināto revidentu turpmāk iecelt "Ernst & Young Baltic".

Portāls "Delfi" piedāvāja kongresa teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Latvijas Futbola federācijas kongress

Noslēgumā savu vārdu saka Kaspars Gorkšs, pateicoties visiem par izturību vairāk nekā 8 stundu garumā. Gorkšs atgādina, ka ir uzsākuši pārmaiņas un grib tās īstenot. Viņš uzskata, ka biedri ir devuši uzticību. Par tālāko saistībā ar valdi, LFF vadība informēs, tiklīdz būs oficiāli iesniegumi.

Pukinsks pateicas visiem par dalību kongresā, kas bija ilgstošākais LFF vēsturē.

Pukinsks tagad komentē par valdi - oficiāli iesniedzis tikai viens valdes loceklis. Tad, kad iesniegs vēl pārējie, tad rīkosies attiecīgi kā statūtos paredzēts.

Tomēr diskusijas noslēdz Ainārs Seļickis no futbola skolas Saldus.Viņš velta asu kritiku Mettas pārstavjiem, kuri paši grauj futbola tēlu. Viņš atgādina, ka Mettas treneri paši grūstās laukumā un nerāda to labāko piemēru. Seļickis pārmet Mettai, ka tā 13 gadu laikā nav izveidojusi savu stadionu, bet prasa to no LFF. Viņš aicina nemeklēt utis un nerakt jauno LFF vadību.

Mihelsons runas beigās arī vērš uzmanību uz 11 vilku imidžu, jo "kā var ienākt prātā futbolistam likt galvā beigta vilka galvu?"

Mihelsons ar pārdomu pilnu izteiksmi atgādina biedriem, ka šobrīd ir milzīga krīze un kas būs tālāk.Mihelsons vēršas pie Pukinska, kuram neesot labas pieredzes vadīšanā, jo LFF viņš ir jau 10 gadus, ir bijusi sava biedrība, bet neveiksmīga.

Ģirts Mihelsons par tēmu - LFF un biedri.Viņam liels pārsteigums par valdes locekļiem un kongresa balsojumu par ziņojumiem. Mihelsons atgādina, ka prezidents ir valdes loceklis. Ja valdes darbu nepieņem, tad logīski būtu, ka līdz ar valdi atbildību uzņemas arī prezidents.Tā ir reāla krīze un kā mēs turpmāk strādāsim - neslēpj Mihelsons. Viņš atgādina, ka valdei un prezidentam ar ģenerālsekretāru ir diezgan pretēji viedokļi.

Kļaviņš aicina arī viest skaidrību par valdi un tālāko darbību, jo šobrīd patiešām daudziem biedriem nav skaidrības par notiekošo.

Kļaviņš pieskaras arī revidenta jautājumam, aicinot LFF vadību publiskot dokumentus un sarakstes, lai zinātu, kam ir taisnība.

Kļaviņš pauž neizpratni, ka valdes ziņojums netika pieņemts, bet prezidenta un ģenerālsekretāra ziņojumi ar izteiktu vairākumu pieņemti. Viņš uzskata, ka šobrīd notiek kaut kāda spēlīšu spēlēšana un tuvākie mēneši to parādīs.

Krišjānis Kļaviņš kāpj tribīnē un neslēpj, ka bijis interesnats kongress un izsaka cerību, ka daudzās idejas tiks uzklausītas.

Dainis Gudermanis par LFF vienotību.Nevajag runāt par "grupējumiem", "opozicionāriem", jo tas šķeļ futbolu. Viņš arī velta kritiku vilku tēlam, kas nav pozitīvais tēls.

Šobrīd izveidojusies paradoksāla situācija. LFF statūtos nav teikts, vai valdes loceklis ir ar balss tiesībām vai bez tām. Šobrīd LFF valdē ir 5 balstiesīgie un viens bez balss tiesībām. Juridiski valde ir lemt tiesīga un var savākt kvoromu (minimālais skaits ir 6 un tieši tik daudz vēl publiski nav pateikuši par atkāpšanos), bet tā nekādi nevar savākt balstiesīgo biedru kvorumu.

Jānis Bakmanis, bijušais Staiceles bāzes vadītājs. Viņš runā par Staiceles bāzi un saka, ka vēl šorīt aicinājis Gorkšu mierīgi atrisināt izskanējušās problēmas. Tomēr atsaucību nav guvis uz šo aicinājumu.Bakmanis neslēpj, ka sakāpušas emocijas un "trauks" ir pilns. Viņš uzskata, ka Staiceli nevajag ar buldozeru visu nolīdzināt un tas neizdosies.

Pagaidām nav atkāpusies lielākā daļa valdes locekļu.Statūtos par to rakstīts - Ja valdē atbrīvojas kāda vieta vai mazāk par 50% vietu, valde attiecīgā valdes locekļa pienākumus pilda saviem spēkiemlīdz nākamajam kārtējam Kongresam, kurā uz atlikušo pilnvaru laiku tiek ievēlēts cits valdes loceklis.

Nauris Mackevičs atgādina, ka ar skandāliem visi sev - futbola sabiedrībai - bojājam dzīvi.

Aleksandrs Isakovs neatkāpjas no amata, bet lēmumu paziņos nākamajā valdes sēdē

Tagad uzstājas Vladimirs Šteinbergs, kurš pateicas tiem valdes locekļiem, kuri nolēmuši atkāpties.

Ja atkāpsies vēl viens valdes cilvēks, tad mēneša laikā LFF jāsasauc ārkārtas kongress, kā to paredz statūti (Ja valdē atbrīvojas vairāk nekā 50% vietu, LFF izpildinstitūcija vai Speciālā komiteja viena mēneša laikā sasauc ārkārtas Kongresu, lai uz atlikušo pilnvaru laiku ievēlētu citus valdes locekļus).

LFF valdes loceklis Aleksandrs Starkovs runā krieviski. Starkovs paziņo, ka aiziet no valdes, lai gan viņam nebija balss tiesības.

Šobrīd atkāpušies ir 4 cilvēki no deviņiem, tādējādi teorētiski LFF valde vēl ir darboties spējīga.

Jānis Mežeckis ir LFF valdes loceklis bez balss tiesībām. Bet viņš arī svinīgā atvadu uzrunā pateicas tiem, kuri sastrādājušies. Tomēr viņš nepaziņo tieši par aiziešanu - "kā vajadzēs, tā vajadzēs".

Vladimirs Žuks arī kāpj tribīnē un atkāpjas no valdes locekļa amata.

Juris Keišs arī atkāpjas no amata, ņemot vērā valdes ziņojuma apstiprināšanu.Keišs saka, ka visa valde nolemj atkāpties

Juris Keišs runā par Latvijas futbola prestižu. Vai uzrunas beigās atkāpsies?

Māris Verpakovskis atkāpjas no LFF valdes un viceprezidenta amata. To viņš iesniedzis rakstiski un aizgājis no kongresa.

Tikmers atkāpjas no LFF valdes locekļa amataTikmers norāda, ka LFF biedri neapstiprināja valdes ziņojumu un tā ir zīme. Viņš pirmdien iesniegs atlūgumu.

Tikmers uzrunā vēlas runāt par vērtībām. Latvijas futbols ir liela izaicinājuma priekšā, LFF nebaidās no izaicinājumiem un nebaidās no paveiktā inventarizācija. Tikmers cer, ka pēc jauno statūtu apstiprināšanas, LFF kļūs par līderi Latvijas sportā. Tikmers norāda, ka ir sakārtota organizācija, kurā ir laba finanšu plūsma, par ko citas sporta organizācijas var sapņot. Tikmers norāda, ka LFF visu laiku monitorē starptautiskās organizācijas, kas ļauj attīstīties un progresēt, jo FIFA un UEFA neļautu savādāk

Turpinājumā paredzētas debates. Pukinsks aicina biedrus pieteikties debatēm, šobrīd debatēm pieteikušies trīs valdes locekļi.Pirmais runās Žoržs Tikmers.

Diskusijas par statūtiem noslēgušās un tad tiek atgādināts, ka 27. septembrī būs ārkārtas kongress, kurā balsos par statūtiem.

Tiek rosināts, ka jauniešu izlašu treneriem ir jābūt pašmāju. Ārzemju speciālists drīkstētu būt tikai nacionālajai izlasei.

Pēc pārtraukuma kongresu atstājuši ne tikai daudzi biedri, bet arī Māris Verpakovskis - viņš pēc pārtraukuma iedeva kaut kādu papīru Gorkšam un kopš tā brīža vairs nav redzams kongresā.

Krišjānis Kļaviņš rosina turpmāk LFF prezidentam nākt ar savu padomi un tad, kad ir neapmierinātība ar prezidentu, atkāpjas visa padome.

Vadims Ļašenko rosina izveidot telpu futbola komiteju.

Gan Dainis Gudermanis, gan Vladimirs Šteinbergs rosina, ka vajag būt infrastruktūras komitejai, kas jaunajos statūtos nav paredzēta.

Dainis Gudermanis rosina LFF valdē iekļaut LFF ģenerālsekretāru un visu četru departamentu vadītājus, lai nebūtu divu deprtamentu vadītāji.

Tiesnešu asociācijas pārstāvis Ralfs Dirnēns aicina Tiesnešu komitejā arī izvirzīt pātstāvjus LFF biedriem, tomēr Pukinsks norāda, ka to neļauj FIFA un UEFA rekomendācijas.

Starp Mihelsonu un Pukinsku notiek diskusija par vairākiem punktiem, kā tiek ievēlēti padomes locekļi un kā tiek izvirzīti kandidāti.

Mihelsons argumentē, ka nedrīkst būt piespiedu kārtā sieviete padomē, jo padomē jābūt kompetenetiem neatkarīgi no dzimuma.

Pēc Pukinska teiktā, LFF diskusijās par statūtiem piedalījušies aptuveni 40 biedri. Vēl vairāki esot bijuši iesūti no biedriem.

Pukinsks tagad rosina statūtu projekta apstiprināšanas grafiku.Kongresā notiek diskusijas, līdz maija beigām tiek apkopoti rosinājumi, tad seko reģionālās vizītes, bet 31. julijā gala versijas apstiprināšana ar biedriem. Augusta beigās ir jāsaņem no FIFA, UEFA un Uzņēmumu reģistra atzinums, bet 27. septembrī rīkot ārkārtas kongresu statūtu apstiprināšanai.

Savukārt patstāvīgās komitejas būs - elites futbola, finanšu, futbola veterānu, jaunatnes futbola, klubu sacensību, sieviešu futbola un tiesnešu.

LFF valdi vada ģenerālsekretārs un tajā ir vēl divi departamentu direktori. Pukinsks informē par neatkarīgajām komitejām - paredzētas Disciplinārlietu, Spēlētāju statusa un pāreju, Ētikas, Apelāciju, Klubu licencēšanas un Labas pārvaldības komitejas. Pēdējā komitejā ir arī vēlēšanu komisija.

Plānots, ka padomē locekļi mainīsies pakāpeniski - puse no locekļiem ik pēc diviem gadiem. Šobrīd jautājms - kuri pirmajā gadījumā tiks ievēlēti uz diviem gadiem, bet kuri uz diviem gadiem.

Pukinsks biedriem skaidro, kā tiek ievēlēta padome, valde, kā arī kā notiek balsojums - par kādiem jautājumiem pietiek ar 50%+1 balsīm, bet kuros gadījumos jābūt 2/3 atbalstam.

LFF padomē ir 11 locekļi - prezidents, divi viceprezidenti un 8 padomes locekļi, no kuriem viena ir sieviete.LFF valdē ir LFF ģenerālsekretārs un divi valdes locekļi.

LFF turpmāk plānota padome, kas pieņem stratēģiju, budžetu, apstiprina nacionālo izlašu trenerus - jautājumus, kas jārisina ārpus kongresa.

Pukinsks informēs par galvenajām statūtu izmaiņām un punktiem, pēc kā sekos diskusija.

Šobrīd Gorkšs ziņo, ka kongresa turpinājumā diskusija par statūtu projektu. Pagaidām nav zināms, kas noticis valdes sēdē.

Atsākas LFF kongress, LFF valde atgriežas.

Šobrīd LFF valde apspriežas bez ģenerālsekretāra un prezidenta aiz slēgtām durvīm.

Neoficiāla informācija - vairāki LFF valdes locekļi nolēmuši atkāpties. Šobrīd klātienē nav divi valdes locekļi.Visticamāk, ka pēc LFF biedru atnākšanas LFF valde nāks klajā ar kopēju paziņojumu.

LFF valde iznākusi no apspriešanās. Valdes locekļi izvairīgi un apgalvo, ka nekas nopietns neesot spriests.Pēc nelielas apspriedes LFF valde vēlreiz dodas uz kabinetu nr.109, lai apspriestos.Kongresa atsākšanās kavējas.

Pārtraukumā uz ārkārtas sapulci LU ēkā sasaukta LFF valde.

Gorkšs izsludina pārtraukumu līdz 17:30.

Mālmanis atbild uz dažādiem jautājumiem, kas skar ilgtermiņa budžetu. Tomēr nekā tāda, kas interesētu plašāku sabiedrību.

Uģis Mālmanis tagad prezentēs LFF ilgtermiņa budžeta projektu.

Tagad LFF prezidents Gorkšs rosina par zvērināto revidentu turpmāk iecelt "Ernst & Young Baltic". LFF biedri pieņem šo rosinājumu.

LFF biedri nolemj nepieņemt revidenta ziņojumu, kurš īsti pat nebija zinojums. Kādas būs sekas? To droši vien zināsim tuvākā laikā, kad kāds sniegs skaidrojumu. Jo kongresā izskanēja vairāki viedokļi.

Joprojām vairākas minūtes risinās diskusija, par ko būs balsojums. Izskan dažādas versijas, bet biedriem izskatās ir liela neskaidrība.

LFF finanšu konsultants Mālmanis atzīst, ka revidenta ziņojuma neesamība rada riskus sabiedriskā labuma statusam. Tomēr Sorainen pārstāvis to noraida.

Juridiski pirms balsojuma skaidro Sorainen pārstāvis:Ja ziņojums netiks apstirpināts, pasaules neapstiprināsies, jo esot gadījumi, kad uzņēmumi turpina strādāt. Un juridiski tam nebūs sekas.

LFF biedri apstiprina gada pārskatu ar balsu vairākumu.Tagad balsos par 2018. gada finanšu pārskata revidenta ziņojumu, kurš īsti vēl pat nav iesniegts. Balsos par iesniegumu, kurā Latimira un partneri nedod atzinumu.

Juris Keišs uz mikrofona skaļumu ieslēdz telefona zvanu no Latimiras kundzes, kura apstiprina, ka nekādus citus dokumentus nav iesniegusi.Pukinsks pēc tam replikā norāda, ka tagad var redzēt, no kurienes noplūst informācija.

Pukinsks norāda, ka ir divas lietas - gada pārskats un revidenta atzinums. Pukinsks aicina balsot par katru atsevišķi, kas raisa diskusijas.

Miks Vilkaplāters jautā, kādēļ finanšu jautājumos atbildība tiek novelta, lai gan statūtos teikts, ka atbild prezidents un ģenerālsekretārs.Pukinsks atbild, ka viņš nes atbildību un viņam nav problēmu uzņemties atbildību.

Kļaviņš jautā, cik izmaksā Sorainen algošana un kāpēc izvēlēta šī kompānija.To esot ieteicis Gorkšs, apgalvo Pukinsks. Viņš skaidro, ka šobrīd nav veikts neviens maksājums.Kļaviņš skaidro, ka šāda biroja algošana ir aptuveni 250 eiro stundā.

Dainis Gudermanis jautā, vai Latimira un partneri tiks virzīti turpmākai sadarbībai.Pukinsks atbild, ka nē.Pirms tam Pukinsks norādīja, ka LFF visus dokumentus iesniedza 24. aprīļa vakarā.

Raisās diksuija pēc tam, kad Sorainen pārstāvis norāda, ka Latimira un partneri ir izpildījuši prasības. Lai gan pirms tam teikts, ka bijuši pārkāpumi.Lai gan LFF ir tiesības prasīt kompensāciju, LFF vadība neatbild, vai to darīs.

Jānis Taukačs, Sorainen pārstāvis, kurš bija iesaistīts LFF un "Latimira un partneri" notikumos.Viņš analīzējis LFF un "Latimira un partneri" līguma attiecības. Viņš uzskata, ka revidents ir nepamatoti izsniedzis atteikumu un nepamatoti nav sniedzis atkārtotu atzinumu, nav pildījis līgumu. Turklāt "Latimira un partneri" tiek vainota konfidencialitātes noteikumu pārkāpumos.

Pukinsks aicinājis Latimiras kundzi uz kongresu, tomēr viņa uz kongresu nav spējusi ierasties, jo ir darbi ārpus Rīgas. Latimira informē, ka 24. aprīļa vakarā ir saņemta visa nepieciešamā informācija un nedēļas laikā var sniegt atzinumu.

Pukinsks nolasa revidenta ziņojumu. Tajā teikts, ka "Latimira un partneri" neizsaka atzinumu par pievienotajiem gada pārskatiem.

Pukinsks skaidro ieņēmumu/izdevumu pozīcijas, un kādēļ radušies zaudējumi. Tur ietverti gan Staiceles bāzes vērtības zudums, gan futbola laukumu amortizācijas izdevumi.

LFF biedri balso par ģenerālsekretāra ziņojumu.Ar balsu vairākumu tas tiek asptiprināts, atškirībā no LFF valdes ziņojuma.Nākamais darba kārtības punkts - revidētā gada pārskata prezentācija.

Kļaviņš jautā, vai LFF strādājusi veiksmīgi - Pukinsks atkal neatbild tieši, bet detalizēti un "plūstoši". Pēc būtības strādā sekmīgi - noslēgumā saka Pukinsks.

Krišjānis Kļaviņš interesējas gan par finansēm, gan FIFA/UEFA finansējumu.Tāpat Kļaviņš velta replikas par statūtiem, kuri steidzami tika skatīti, bet šobrīd tiek noņemti no dienas kārtības.Pukinsks joprojām "peld" un juridiskā valodā atbild,kas, visticamāk, daudziem biedriem nav saprotams.

Kļaviņš interesējas, kā tika izvēlēts finanšu ārpakalpojuma sniedzējs.Pukinsks stāsta, ka Māra Skujiņa vadībā tas jautājums, bet finanšu jautājums ir konfidenciāla informācija.

Vladimirs Šteinbergs interesējas par situāciju ar FK Salaspils, kura tika vainota nelikumībās. Pukinsks atbild, ka notikušajā vainīgs Artūrs Saļņikovs, kurš neprecīzi reģistrējis spēlētājus, un viņam izteikts brīdinājums. Interesanti, ka Saļņikovs pēc rājiena saņemšanas šobrīd ir Sacensību daļas vadītājs...

Par algu jautājumu Pukinsks norāda,ka strādā datu regula, ko nedrīkst pārkāpj. Tiklīdz būs atzinums šajā jautājumā, tā LFF sniegs atbildi.Pukinsks par savu atalgojumu saka, ka viņam ir 2800 eiro.

Dainis Gudermanis interesējas par gramatvedības situāciju, jo šobrīd atstādinātas bez pierādījumiem. Savukārt Sipailo un citos gadījumos LFF atbilde bija, ka nevar atstādināt, kamēr nav pierādīta vaina.Pukinsks īsti neatbild, kādēļ tā noticis.

Vladimirs Šteinbergs interesējas, kādēļ nav vēl apstiprināts sacensību daļas vadītājs.Pukinsks atbild, ka šobrīd Artūrs Saļņikovs ir vietas izpildītājs, bet konkursā ir 10 kandidāti un pēc kandidātu izvērtēšanas tiks apstiprināts jaunais vadītājs.

Miks Vilkaplāters jautā - kādēļ palielinās mārketinga izdevumi, bet samazinās ieņēmumi?Pukinsks atbild, ka mārketinga akrtivitātes saistītas ar "Vilku projektu", kas spējis piesaistīt četrus jaunus sponsorus. Tomēr ieņēmumi samazinājušies, bet mārketinga aktivitātes palielinājušās.

Pukinsks noslēdz savu ziņojumu un tagad sekos jautājumi LFF ģenerālsekretāram.

Pukinsks atkal skaidro LFF struktūru un nodaļu sadalījumu, to darbības principus. Ar līdzīgu prezentāciju viņš uzstājās pirms diviem mēnešiem ārkārtas kongresā.

Pukinsks skaidro, ka juridiski neko tas nenozīmē. Bet iespējams rosināt valdes atcelšanu un ārkārtas kongresu.Tagad Pukinsks uzstājas ar savu ziņojumu.

Kongress gan tiek turpināts, bet netiek pateikts, ko nozīmē, ka valdes ziņojums nav apstiprināts.

Notiek balsojums valdes ziņojuma apstiprināšanu.Ziņojums nav apstiprināts, jo par bija tikai 47 balsis, vajadzēja - 48.

Engels aicina biedriem balsot pret valdi un atstādināt LFF valdi.

Jānis Engels no Super Nova jautā par virslīgu, vai tas ir normāli, ka pārspēlēs 1. līgas komandai būs 3 leģionāri, bet virslīgas klubs varēs spēlēt ar 5 leģionāriem? Tāpat sanāk, ka no virslīgas neviens nekrīt ārā uz 1. līgu.Isakovs to apstiprina un saka, ka tā ir.

Zakreševskis atvainojas, ka palaiduši garām momentu, ka šīs nominācijas likvidētas, un nākamgad būs šīs balvas. Zakreševkis gan nepasaka, kādēļ komisija nevirzīja šo balvu un kurš likvidēja šīs balvas.

Vai sāksies "jautrība"? Tagad mikrofonu pieprasa Dainis Gudermanis, kurš pirms gada atkāpās no amata.Viņš skaidro par braucienu uz Kazahstānu, ko, ja būtu loceklis, izmantoto un brauktu, jo valde strādā bez atalgojuma.Gudermanis jautā Zakreševskim, kādēļ vairs nav Jura Docenko vārdā nosauktā balva? Kādēļ vairs nav balva Genādija Šitika balva? Kāpēc nav Ilmāra Liepiņa balva labākajam jaunajam futbolistam?

Kļaviņš prasa, vai valdei nevajadzētu atkāpties, jo statūti netiek virzīti apstiprināšanai un nav revidenta ziņojuma?Verpakovskis - ja kongress lems, tad atkāpšosIsakovs piebalso. Arī Zakreševkis.Žuks saka, ka šodien tas var notikt.Keišs skaidro, ka bija vienīgais pret statūtu virzīšanu. Par demisiju - ja kongress pieprasīs, tad atkāpsies.Tikmers - ja kongress uzskatīs, tad atkāpsies.

Kļaviņš interesējas par LFF valdes sēdi Almatī, kurā netika pieņemts neviens lēmums. Valdes loceklis Isakovs tikai atbild un nekonkrēti.

Krišjānis Kļaviņš jautā Isakovam (sacensību daļas atbildīgais valdes loceklis), kādēļ virslīgā mākslīgi tika saglabāta vieta Valmieras komandai turklāt sezonas beigās, nevis sezonas gaitā. Tāpat jautā par 1. līgas B grupas izveidi - vai tā izveidot, lai saņemtu papildus finansējumu no FIFA un UEFA?Isakovs ļoti lauzītā latviešu valodā skaidro izveidot sistēmu.

Eduards Borisevičs (Rīgas Futbola federācija) uzdod jautājumu par komiteju darbību - vai tās funkcionē?Pukinsks atbild, ka komitejas ir darbīgas tad, kad kādi jaut'jumi tiek virzīti uz LFF valdes sēdi.

"LDZ Cargo"/DFA komandas pārstāvis Aleksandrs Jakubovskis interesējas, kādēļ 2017. gadā komandai pēc uzvaras 2. līgā netika ļauts startēt 1. līgā. Viņš grib zināt, kurš uzņemsies atbildību par šo faktu.LFF valdes loceklis Isakovs atbild, ka LDz Cargo neatbildēja uz diviem svarīgiem jautājumiem, tāpēc nevarēja ļaut startēt 1. līgā.

Mežeckim tiek uzdots jautājums par 2018. gada budžeta deficītu, jo apstiprināšanas brīdī viņš bija LFF ģenerālsekretārs. Mežeckis skaidro, ka visu laiku bija zināms, ka budzēts būs ar deficītu.

Mettas pārstāvis Miks Vilkaplāters aicina visai valdei atbildēt par 2018. gada budžetu, kurā bija liels deficīts.Vilkaplāters to aicina atbildēt Pukinskam, kurš gan nav valdes loceklis. Pukinsks skaidro, ka detalizēti nevar atbildēt pa pozīcijām, jo tam ir jāsagatvojas.

Vadims Ļašenko jautā gan par Gorkša tikšanos ar Gavrilovu, gan par iespējamo parakstu viltošanu.Gorkšs neislīgst diskusijā ar Ļašenko un apstiprina, ka par to ir informētas atbildīgās personas jeb Integrity oficieri.

Gorkša ziņojums apstiprināts ar balsu vairākumu.Tagad sekos jautājumi valdes locekļiem, jo valdes ziņojums biedriem izsutīts jau iepriekš.

Runājot par darbinieku skaitu un atalgojumu, Gorkšs saka, ka vairāk izstāstīs Pukinsks.

Runājot par Staiceles bāzi, Gorkšs skaidro, ka kamēr nav pierādīta vaina, tikmēr nevar kādu atstādināt vai sodīt.

SK "Cēsis" pārstāvis Krišjānis Kļaviņš interesējas, kā tika iztērēti līdzekļi Daugavas stadionā un kas veica darbus.Pukinsks skaidro, ka ir izvēlēti un bijuši darba veicēji, bet iesaiste bijusi arī no LNK Group pārstāvjiem.

Gorkšam tiek uzdots jautājums, kādēļ Andrejs Sipailo, pret kuru ir uzsākta izmeklēšana par dokumentu viltošanu, vēl strādā LFF. Gorkšs atbild, ka, akmēr nav nekādas apsūdzības, cilvēku nevar uzskatīt par vainīgu.

Jautājums par infrastruktūras apkopi - Gorkšs skaidro, ka līgums ir ar vācu kompāniju Politan.

Gorkšam tiek uzdots jautājums par "grupējumiem, kas traucē darbu", kas minēts sākotnējā prezidenta uzrunā. Gorkšs nevēlas ieslīgt šajā tēmā un izvairās no atbildes.

Mettas preses sekretārs Miks Vilkaplāters jautā par LFF darbinieku un vadības atalgojumu, un tā publiskošanu.

Mihelsons jautā par finanšu piesaisti, uz ko Gorkšs atbild, ka gada laikā ir jauni atbalstītāji un sponsori.Mihelsons interesējas, kāds progress ir pēc līguma noslēgšanas ar Rīgas Domi. Gorkšs skaidro, ka RD ir partneris infrastruktūras attīstībā, tomēr konkrētu atbildi nesniedz.Mihelsons komentē, ka Rīgā esošajos laukumos tiek paaugstināta maksa, kas neatbilst labas partnerības principam.

Gorkšs uzrunu beidzis. Tagad viņam biedri var uzdot jautājumus.Pirmais jautājumu uzdod "Metta" dibinātājs Ģirts Mihelsons, kurš saka, ka gada laikā nav progresa. Mihelsonu interesē 443 000 eiro novirzīšana futbola akadēmijām un 1. līmeņa klubu finansējums?Pukinsks atbild par finansējumu, uz ko repliku veic Mihelsons, kurš norāda, ka lielākā daļa no šī finansējuma ir virslīgas klubu pienesums.

Gorkšs uzrunā norāda uz tiesnešu segmentu, aizvadīto futbola spēļu skaitu visos līmeņos, iesistīto skaitu, utt.

Gorkšs uzsver, ka virsmērķis futbola izlases saskarā ir kvalificēšanas Euro 2024 un Pasaules kausam 2026. Gorkšs norāda, ka no malas tas skan utopiski, bet vajag būt augstiem mērķiem.

Gorkšs skaidro, kā tiek lietots finansējums un kā tas nonāk pie biedriem, kuri tādējādi var domāt par savu klubu attīstību. Tāpat uzsvars uz infrastruktūras attīstību.Gorkšs informē, ka Daugavas stadiona plānots ieguldīt vēl 500000 eiro papildus tam, kas tur jau ieguldīts. Tādējādi Daugavas stadionā no LFF puses būs ieguldīts gandrīz 1 miljons eiro.

Gorkšs uzsver, ka ir vajadzīgs izmaiņas un viņam pašam ir vīzija. Viņš aicina biedrus arvien aktīvāk iesaistīties LFF darbā, bet jau ir progress, ko apliecina diskusijas par LFF statūtiem. Gorkšs savā uzrunā piemin arī Delfi žurnālistu Uldi Strautmani, kurš “ir gluži kā valdes loceklis, jo pie viņa informācija nonāk ātrāk, nekā līdz biedriem”.

Tagad ziņojumu par veikto darbu sniegs LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

Četri biedri tiek izslēgti ar vienotu balsojumu, bet par Daugavpils BJSS ir atsevišķs balsojums. Tajā biedri lemj atstāt Daugavpils BJSS biedru sarakstā.Tādējādi šobrīd LFF biedru statuss ir 137 biedriem, bet kongresā piedalās 93biedri.

Šteinbergs aicina neatbalstīt Daugavpils BJSS izslēgšanu, kamēr nav juridiski sakārtota situācija Daugavpils Futbola skolā, kas vēl nav nokārtojis biedra statusu.

Daugavpils BJSS pārstāv Vladimirs Šteinbergs, par ko jau sen tika runāts - vēl nesen viņš bija Rīgas Futbola skolas darbinieks, bet tagad viņš "aizbīdīts" uz Daugavpili.

Tagad LFF kongress lems par piecu biedru izslēgšanu. LFF valde rosina izslēgt "Optimists-R", "SK Progress" un A.Kulakova futbola akadēmijas centru, bet divi citi biedri "Futbola parks" un Daugavpils BJSS paši vēlas pārtraukt dalību. Tomēr Daugavpils pilsētas dome aicina Daugavpils BJSS šobrīd vēl neizslēgt, kamēr ir neskaidrība šajā jautājumā.

Darba kārtība ir apstiprināta, tādējādi statūtu apstiprināšana netiks virzīta.

Tagad ziņojums par darba kārtības apstiprināšanu.Par to informē LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks. Viņš uzskata, ka nevajag statūtu versiju apstiprināt, bet tikai diskutēt.

LFF biedri apstiprina balsu skaitītāju sastāvu, kuri turpmāk kongresa gaitā būs atbildīgie par balsu skaitīšanu.

Olivers Jungs pauž atbalstu LFF jaunās vadības uzsāktajai darbībai un slavē LFF paveikto futbola attīstībā.Tāpat uzslavas LFF velta UEFA pārstāvis.

Viedokli pirms LFF kongresa paudis bijušais žurnālists Askolds Uldriķis, kurš viesu statusā vēlējās būt kongresā.

LFF biedriem un futbola sabiedrībai uzrunu saka FIFA pārstāvis Olivers Jungs.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/fifa-suta-uz-rigu-finansu-ekspertu-parbaudit-lff-kontus.d?id=51004109

Pirms darba kārtības apstiprināšanas tiek ieturēts klusuma brīdis, lai pieminētu mūžībā aizgājušos futbola sabiedrības cilvēkus. Starp viņiem arī mūsu kolēģis, sporta žurnālists Valters Nikans.

Pagaidām pilnā sastāvā nav LFF valde, bet no 136 biedriem ieradušie 92. Kongress ir leģitīms un var risināties.Līdz šim bija 136 biedri, bet pēdējā valdē 5 biedri tiek virzīti uz izslēgšanu.

Ar nelielu nokavēšanos sākas LFF kongress.

Vēl trešdien LFF valde apstiprināja LFF statūtu projektu, ko virzīt apstiprināšanai kongresā. Tomēr vakar klajā nāca LFF paziņojums, ka balsojums par statūtiem nebūs. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/haoss-latvijas-futbola-dienu-pirms-kongresa-atsauc-jauno-statutu-apstiprinasanu.d?id=51027493

Pirms kongresa savu viedokli paudis bijušais LFF prezidents Guntis Indriksons. Viņš uzskata, ka Gorkšam un visai LFF vadībai vajadzētu atkāpties. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/indriksons-gorksam-pukinskam-un-valdei-vajadzetu-atkapties.d?id=51028875

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā jau pēc dažām minūtēm sāksies Latvijas Futbola federācijas (LFF) ikgadējais kongress. Tas būs jau otrais kongress dažu mēnešu laikā, jo februāra beigās ārkārtas kongresā tika lemts par LFF prezidenta Kaspara Gorkšu palikšanu amatā. Gorkšs pozīcijas saglabāja, bet tagad situācija ir mainijusies. Pēdējās dienās situācija ir kļuvusi samērā saspīlēta un klīst dažādas runas futbola aprindās. Kā būs, to uzzināsim tuvāko stundu laikā.