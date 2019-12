LFF krīze: ierobežota finansiālā rocība, atcelta labāko apbalvošanas ceremonija

Latvijas Futbola federācijai (LFF) papildus lielajiem strīdiem ir radušās finansiālās problēmas, intervijā LFF mājaslapā neslēpj organizācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

2018. gada aprīlī par LFF prezidentu ievēlēja Kasparu Gorkšu, kurš savu amatu zaudēja 2019. gada oktobra vidū. Šobrīd LFF vadītājs un vienīgais ar paraksta tiesībām ir ģenerālsekretārs Pukinsks, kurš gan vasarā paziņoja par aiziešano no organizācijas, lai vairāk laika varētu veltīt ģimenei.

Nākamnedēļ jau piekto reizi šogad notiks LFF kongress, kurā galvenais jautājums būs biedrības jauno statūtu apstiprināšana. Oktobrī sarunā ar portālu "Delfi" Pukinsks neslēpa, ka statūtu neapstiprināšanas gadījumā UEFA un FIFA varētu ieviest savu pārvaldību par Latvijas futbolā notiekošajiem procesiem, kamēr situācija nebūs stabilāka.

"Principā jau vairāku gada garumā federācijas saimniecībā ir bijušas problēmas, kas dominējušo politisko procesu fonā ir bijušas nenovērtētas un ielaistas. No tā cietusi mūsu reputācija un, kā redzams pašlaik - arī LFF finansiālā rīcībspēja. Kā LFF ģenerālsekretārs nevairos no atbildības, un tāpēc esmu šeit - lai situāciju mainītu, skatoties problēmām acīs, rīkojoties un izvirzot prioritātes," saka Pukinsks, kurš pats bijis viens no vadošajiem organizācijas darbiniekiem un bijis tieši atbildīgs par saimniecisko darbību minētajā laika posmā. "Latvijas futbolā dominējušie procesi, ārkārtas kongresi, varas maiņa un ķildas ir pamainījuši to, kā uz mums skatās mūsu starptautiskie partneri FIFA un UEFA. Un to viņiem nevar pārmest. Šo organizāciju acīs pašlaik esam nestabili un politisko cīņu ieskauti. Tādā situācijā gan FIFA, gan UEFA vēlas pārliecināties, ka esošajā situācijā LFF vadība aktīvi strādā pie situācijas stabilizēšanas un rada pēc iespējas rīcībspējīgāku vidi nākamā gada aprīlī paredzētajām LFF prezidenta un valdes vēlēšanām. Uz mums skatās piesardzīgi, un tas ietekmē gan mūsu pašreizējo, gan nākotnes finansiālo rocību."

Pukinsks norāda, ka UEFA un FIFA atbalsta LFF, tomēr no vadošajām organizācijām ir zināma piesardzība pret pašreizējo Latvijas futbola dzīvi, jo atklājušās vairākas nepatīkamas lietas par iepriekšējiem gadiem.

"Sniedzam apjomīgas finanšu atskaites par šīgada un iepriekšējo gadu darbībām un projektiem, par kuriem FIFA un UEFA līdz šim ir trūkusi pilnīga izpratne. Tāpat sadarbojamies ar abām organizācijām, lai īstenotu mūsu darbības auditu. Kamēr šis process notiek un kamēr tiek apzināta pilna saistīto darbību ķēde, kuras rezultātā šogad neesam apguvuši visu iepriekš paredzēto starptautisko finansējumu, darbojamies citos finansiālās kapacitātes apstākļos, nekā tas bija ierasts līdzšinējos gados. Šis nebūs ātrs un vienkāršs process, un tajā skaļāk par visu var runāt tikai mūsu darbi ceļā uz stabilizēšanos un uzticības atjaunošanu," atzīst Pukinsks.

LFF gan administrācijas, gan valdes līmenī diskutē par nākamā gada budžeta prioritātēm un veic aktuālo procesu izvērtējumu. Atsevišķas diskusijas tiek organizētas arī par tādiem projektiem kā Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programma, Infrastruktūras atbalsta programma, akadēmiju finansēšana un citiem.

Tomēr esošā Latvijas futbola krīze likusi LFF atcelt Gada laureātu balli, kurā allaž sumināti labākie Latvijas futbolā.

"Šis ir laiks, kurā LFF savus labos mērķus var apliecināt tikai ar darbiem, turklāt darbiem ir jābūt pirmajā vietā. Tas ir viens no apsvērumiem, kāpēc, piemēram, šogad esam atteikušies no sezonas noslēguma pasākumu organizēšanas gada laureātiem, tiesnešiem un jauniešiem. Līdz gada beigām, kā ierasts, ar pilnu atbildību organizēsim Latvijas futbola ģimenes balsojumu par mūsu futbola šīgada izcilniekiem dažādās kategorijās. Laureātu vārdus paziņosim janvārī un godam nopelnītās balvas gaviļniekiem noteikti pasniegsim, taču šoreiz – citā formātā. Pašreizējā situācijā svētku balles organizēšana būtu greznība, un greznība nav starp mūsu šābrīža prioritātēm," lēmumu pamato Pukinsks.

LFF ģenerālsekretārs uzsver, ka būtisks solis gan LFF, gan UEFA un FIFA skatījumā būs 12. decembrī ārkārtas kongresā paredzētais balsojums par jauno LFF statūtu apstiprināšanu. Statūtu apstiprināšana ir svarīga, lai nodemonstrētu Latvijas futbola saimes rīcībspēju un uz attīstību vērsto domāšanu, sarunās pauduši abu organizāciju pārstāvji. Līdztekus tam LFF vadība savu rīcībspēju apliecina ar tādiem pašlaik aktuāliem procesiem kā revidenta "Ernst & Young" audits par 2019. gadu, būtiskiem 2018. finanšu gada elementiem un iepriekš piekopto dāvinājumu sistēmu. To stiprina LFF valdes līmenī izveidotas attiecīgas komisijas, kas veic situācijas izvērtējumu un piedāvā nepieciešamos uzlabojumus LFF finanšu pārvaldības sistēmā, kas pēdējā gada laikā piedzīvojusi virkni vienu otru pārklājošu izmaiņu.

"Statūtu apstiprināšana iezīmēs nākamo posmu auglīgas sadarbības atjaunošanā ar UEFA un FIFA, jo uz tā bāzes varēsim virzīties tālāk ar starptautiskā finansējuma piesaisti un mūsu projektu aizstāvēšanu. Pašlaik veicam visu mūsu projektu un aktivitāšu izvērtējumu, kā arī atskaišu un finansiālo pamatojumu apkopošanu, un tā ir vēl viena rīcība, kuru mūsu starptautiskie partneri sagaida. Lai arī kopējā situācija, noslēdzot šo gadu un strādājot pie nākamā gada budžeta, ir sarežģīta, šādi paveiktie darbi un rīcība soli pa solim ievieš arvien lielāku skaidrību par esošo situāciju un nākotnes perspektīvām," skaidro Edgars Pukinsks.

Pukinsks neslēpj, ka finansiāla krīze – salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem – būs jūtama arī 2020. gadā, kad nāksies atteikties no vairākiem projektiem.

"Kā organizācija darām visu pašreizējos apstākļos iespējamo, lai LFF vairs neasociētos ar politisko cīņas lauku, bet gan atgrieztos pie galvenā – gādāšanas par futbola attīstību. Ejot soli pa solim uz priekšu, saredzam dažādas izaugsmes un finansējuma piesaistes iespējas, kuru virzienā strādāsim, taču nevaram tās uztvert kā garantiju. Tāpēc, plānojot nākamā gada LFF budžetu, prognozējamības nolūkos rēķināmies ar mūsu finansiālo spēju samazinājumu. Tas nesīs līdzi atteikšanos no dažādiem projektiem un iniciatīvām, kā arī darbu pie prioritāšu izvirzīšanas," piebilst Pukinsks.