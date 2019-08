LFF: Latvijas futbola dzīve nav paralizēta vai būtiski apgrūtināta

Latvijas Futbola federācijas (LFF) darbs nav paralizēts vai būtiski apgrūtināts, bet LFF valde zināmā mērā ir līdzatbildīga pašreizējā situācijā, paziņojumā masu medijiem norāda Latvijas vadošā futbola organizācija.

Portāls "Delfi" ziņoja, ka piektdien seši LFF valdes locekļi izteica neuzticību biedrības vadītājam Kasparam Gorkšam un aicināja viņu atkāpties no amata. Atbildot uz valdes locekļu aicinājumu, pati organizācija izplatījusi skaidrojumu par situāciju, bet šī informācija nosūtīta tikai masu medijiem. Informācija par notikumiem LFF – gan valdes locekļu aicinājums, gan LFF skaidrojums - sestdienas rītā vēl nebija atrodama federācijas oficiālajos informācijas avotos un futbola sabiedrība par notiekošo uzzināja tikai no masu medijiem. Vēlāk federācija publicēja visu informāciju savā mājaslapā internetā.

"Pašlaik Latvijas Futbola federācija (LFF) turpina aktīvi pildīt visas tai uzticētās funkcijas un pienākumus, neviens no LFF atbildības sfērā esošiem darba blokiem nav apturēts vai būtiski apgrūtināts. LFF prezidentam K. Gorkšam adresētajā vēstulē ar LFF Valdes locekļu atbalstu apgalvots, ka "Federācijā jau ilgāku laiku ir izveidojies krīzes stāvoklis, kas ir būtiski ierobežojis doto uzdevumu efektīvu izpildi", taču tas pilnībā neatbilst patiesībai, turklāt nav pamatots, līdz ar to varam secināt, ka spekulatīvais uzdots par realitāti," teikts LFF skaidrojumā. "LFF līdz šim brīdim un arī pašlaik turpina funkcionēt un pilnvērtīgi pildīt visus LFF statūtos noteiktos mērķus. Visas LFF sacensības notiek kā plānots, visu nacionālo vīriešu un sieviešu, kā arī visa vecuma jauniešu, meiteņu, telpu un pludmales futbola izlašu darbība turpina ritēt savu gaitu bez aizķeršanās. Neviena no LFF darbības sfērām nav apturēta vai apgrūtināta. LFF pašlaik strādā 56 algoti darbinieki, ir divas brīvas vakances. Vienai no tām jau atrasts darbinieks, kurš sāks darbu 23. augustā."

LFF paziņojumā norāda uz organizācijas statūtiem, kuros kā LFF izpildinstitūcija minēti LFF prezidents un ģenerālsekretārs. "Tātad apgalvojumam, ka tieši ģenerālsekretārs bija atbildīgs par Federācijas ikdienas darbu organizēšanu, nav pamata. Tāpat arī LFF statūtos nav noteikts, ka tieši ģenerālsekretārs būtu organizācijas faktiskais administratīvais vadītājs."

LFF uzsver, ka, saskaņā ar šī gada 15. jūlija LFF Valdes sēdes protokolu līdzšinējais organizācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks lēmumu atkāpties no amata pamatoja ar personīgiem motīviem. Pukinska kungs pauda vēlēšanos vairāk laika veltīt ģimenei, turklāt pauda nostāju, ka "būs atvērts un atsaucīgs gadījumā, ja kādam nepieciešams kāds padoms vai palīdzība". Tas faktiski nozīmē, ka E. Pukinsks pauda gatavību pildīt tikai ģenerālsekretāra amatam specifiski uzticētos pienākumus, kamēr organizācija ar tās patstāvīgi ievēlēto valdi priekšgalā vienosies par visas puses apmierinošu risinājumu ģenerālsekretāra prombūtnei.

LFF valdes locekļi vēstulē LFF prezidentam pauda bažas par finansējuma piesaisti no FIFA, taču federācija atspēko šos pārmetumus. "Pašreizējie finanšu rādītāji ir pozitīvi un – vēl vairāk – tiktāl ietaupīti 143 tūkstoši eiro, atsaucoties uz Futbola departamenta ekonomiju. Plus, sakarā ar LFF pozitīvu tiesas lēmumu tiesvedībā ar SIA "Arčers" ir atjaunota līdz šim bloķētajiem LFF līdzekļiem 452 tūkstošu eiro apmērā. Ar budžetu saistītie jautājumi ir tieša ģenerālsekretāra atbildība. Valde pieprasīja iepazīties ar projektu izmaksām tāmju līmenī. Tā visa sagatavošanai par pusgadu nepieciešams laiks."

LFF arī informē, ka šogad plānotie ieņēmumi no FIFA ir 2,13 miljoni eiro, no kuriem 1,24 miljoni eiro ir jau apstiprināti, un tas esot vairāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad no FIFA tika saņemts 0,72 miljoni eiro. Tiek gaidīts lēmums par iesniegtajām talantu un citām programmām 0,89 miljonu eiro apmērā, drošina LFF.

Valdes pārstāvju parakstītajā vēstulē apgalvots, ka LFF prezidents neesot atradis piemērotu kandidātu ģenerālsekretāra amatam. Tomēr LFF paziņojumā šajā jautājumā "akmeņi tiek mesti" arī valdes virzienā.

"Šī gada 24. jūlija Valdes sēdē gan K. Gorkšs Valdei norādīja, ka ir atrasti četri piemēroti kandidāti, kuri gan nebija gatavi uzsākt pienākumu izpildi jau tagad jeb deviņus mēnešus pirms LFF kongresa, kurā vēlēs organizācijas prezidentu, bet vēl trīs K. Gorkša ierosinātos priekšlikumus par ģenerālsekretāra neesamības problēmas risinājumu LFF Valde 24. jūlija sēdē patstāvīgi noraidīja bez vērā ņemamu argumentu minēšanas. Līdz ar to var secināt, ka vismaz daļa LFF Valdes pārstāvju lika šķēršļus problēmas risināšanai un, kā minimums, ir līdzatbildīga par jauna ģenerālsekretāra neesamību," teikts LFF paziņojumā.