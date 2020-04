LFF palielina futbola akdēmijām paredzētā finansējuma apjomu

Latvijas Futbola federācija (LFF), pamatojoties uz Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) dotāciju pieaugumu konkrētajā attīstības programmā, palielinājusi Latvijas futbola akadēmijām šogad pieejamā finansējuma apmēru un paplašinājusi iespējas akadēmijām esošajos ārkārtējās situācijas un dīkstāves apstākļos līdzekļus novirzīt treneru atalgošanai.

Katru gadu LFF īsteno jaunatnes klubu akreditēšanas procesu, vadošajām organizācijām, kuras jauno spēlētāju sagatavošanā strādā atbilstoši LFF prasībām, kā arī spēj uzrādīt prasītos kvalitātes un kvantitātes rādītājus, piešķirot akadēmijas statusu. Akadēmijas statuss ļauj organizācijām no LFF puses saņemt finansiālo un metodisko atbalstu. Šis process tiek īstenots paralēli Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas (KIAAP) darbībai, kas ir orientēta uz visiem LFF biedriem neatkarīgi no to lieluma un piedāvā finansiālu atbalstu savu mērķu sasniegšanā.

Šogad akadēmijas statuss piešķirts 13 organizācijām, no kurām četras ir A līmeņa akadēmijas (FS "Metta", BFC "Daugavpils", FK "Liepāja" un "Rīgas Futbola skola"), bet deviņas ir B līmeņa akadēmijas (FA "Ventspils", FK "Dinamo Rīga", FK "Jelgava", JDFS "Alberts", "Riga FC", SK "Super Nova", FK "Tukums 2000"/TSS, "Rēzeknes FA" un "Valmieras FK").

Šīm akadēmijām šogad pieejamais LFF atbalsts ir audzis par 103 000 eiro, sasniedzot kopsummā 505 000 eiro. Tādējādi katrai konkrētajai akadēmijai pieejamais šīgada atbalsts variējas no 22 000 līdz 57 000 eiro atkarībā no akadēmijas darba vērtējuma.

Ierasti akadēmijas sev pieejamo finansējumu gada griezumā saņem četros maksājumos, tomēr esošajā situācijā LFF ir operatīvi reaģējusi uz valstī noteikto ārkārtējo situāciju un, izvērtējot tās sekas uz futbola organizāciju dīkstāvi, šogad līdzekļu piešķiršanu organizē divos maksājumos. Šis process operatīvā kārtā jau ir sācies.

Tāpat, ņemot vērā kopējo situāciju ar dīkstāvi akadēmiju treniņprocesa organizēšanā, LFF ir papildinājusi akadēmiju finansēšanas nolikumu, dodot iespēju akadēmijām līdz 20 000 eiro no sev pieejamās summas novirzīt akadēmijas treneru un administrācijas darbinieku atalgojuma piemaksu veikšanai. Iepriekš līdzekļu novirze šādiem mērķiem bija paredzēta tikai specifiskos gadījumos, bet tagad akadēmijām esošajos apstākļos dota lielāka rīcības brīvība. Tādējādi, zinot arī par jauno futbolistu vecāku līdzmaksājumu apjoma samazināšanos, LFF cenšas atbalstīt akadēmijas un dot tām resursus, lai risinātu treneru apmaksas jautājumu un saglabātu šos speciālistus savās organizācijās.