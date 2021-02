LFF par partneri slēgto futbola haļļu būvniecībā izvēlējusies Eiropas tirgus līderi

Par Latvijas Futbola federācijas (LFF) partneri, realizējot slēgto futbola haļļu būvniecības programmu, kļuvis Slovēnijas uzņēmums "Duol", kas tiek uzskatīts par Eiropas tirgus līderi piepūšamo kupola konstrukciju ražošanā un uzstādīšanā. Pēc haļļu ražotāju izteikto piedāvājumu izvērtēšanas un pārrunu veikšanas "Duol" kā programmas partneri 9. februāra sēdē apstiprinājusi LFF valde, informēja LFF.

Saskaņā ar izstrādātajiem Latvijas futbola infrastruktūras attīstības virzieniem periodā no 2021. līdz 2024. gadam paredzēts realizēt septiņus slēgto futbola haļļu projektus dažādās Latvijas vietās. Kā zināms, šogad tiek uzsākta pirmo divu haļļu uzstādīšana – Liepājā un Rēzeknē.

"Duol" kā programmas realizēšanas partneris veiks nepieciešamo piepūšamo konstrukciju ražošanu un to uzstādīšanu saskaņā ar augstākajiem standartiem un labāko praksi, kā arī nodrošinās turpmāku halles uzturētāju konsultēšanu tehniskajos jautājumos. Līdz šim uzņēmums līdzīgus projektus realizējis vairāk nekā 40 valstīs, bet futbola haļļu ražošanā sadarbojies ar tādiem klubiem kā Maskavas "Lokomotiv" un Sanktpēterburgas "Zenit" no Krievijas, "Queens Park Rangers", "Watford" un "Cardiff City" no Lielbritānijas, Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas, Dubaijas "Al-Wasl" no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, "Udinese" no Itālijas un Turku "Inter" no Somijas, kā arī ar Luksemburgas Futbola federāciju.

"Mēs esam lepni un priecīgi, ka ilgās un rūpīgās pārrunas ir noslēgušās ar partnerības izveidošanu. Mums jau ir projektu realizēšanas pieredze Latvijā, tāpēc ar prieku šeit atgriežamies. Septiņu haļļu izveidošana dažādās Latvijas pilsētās vairos Latvijas futbola treniņu iespēju kvantitāti un kvalitāti. Esot Eiropas vadošais šāda tipa risinājumu ražotājs un piegādātājs, nodrošināsim LFF ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām, domājot arī par energoefektivitāti un ilgtspēju. Skandināvijā un Baltijas valstīs mums ir vairāk nekā 50 realizētu projektu, un esam vienīgais šīs industrijas uzņēmums, kas spēj saviem klientiem nodrošināt atbalsta servisu 24/7 režīmā", pauž "Duol" uzņēmuma dibinātājs un prezidents Dušans Olajs.

"Esam gandarīti, ka par mūsu partneri ir kļuvis pasaulē sevi pierādījis, apliecinājis un līdera lomu ieguvis uzņēmums. Varam būt droši par tehnisko risinājumu kvalitāti, profesionālu uzstādīšanu un nepārtrauktu atbalstu, ja haļļu apsaimniekotājiem radīsies kādi jautājumi. Šāda partnera piesaiste dara godu ne tikai mums, bet arī pašvaldībām un klubiem, kas piedalīsies šīs programmas realizēšanā," uzsver LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Slēgto futbola haļļu būvniecība šo četru gadu griezumā ir LFF prioritāte infrastruktūras jomā, lai pēc projektu realizēšanas mēs Latvijas futbola praktisko nodrošinājumu varētu saukt par daudz pilnvērtīgāku. Tajā pašā laikā mēs neaizmirstam arī par tādām vajadzībām kā laukumu uzstādīšana un atjaunošana, stadionu pilnveidošana un zālienu kvalitātes uzlabošana. Šogad dažādām Latvijas futbola infrastruktūras attīstības vajadzībām no LFF budžeta tiks atvēlēti ap 2,5 miljoniem eiro, kas ir aptuveni ceturtā daļa no pieejamajiem līdzekļiem."

LFF valde ir konceptuāli atbalstījusi LFF administrācijas sagatavoto 2021. gada budžetu un novirzījusi detalizētai izskatīšanai departamentu vadībai un LFF Finanšu komitejai.