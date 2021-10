LFF pārtrauc jaunatnes čempionātu, sieviešu pirmo līgu un veterānu sacensības

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 13. oktobra sēdē, izskatot jautājumu par LFF organizēto sacensību turpināšanu, pieņēma lēmumu no 15. oktobra apturēt tālāku "Evelatus" Jaunatnes futbola čempionāta, Sieviešu futbola 1. līgas un Latvijas atklātā veterānu čempionāta norisi, informēja organizācijas preses dienests.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem par ārkārtējās situācijas izsludināšanu epidemioloģiski daļēji drošā vidē turpināsies "Optibet" Virslīgas čempionāts, Sieviešu futbola līga un "Optibet" telpu futbola Virslīgas čempionāts, bet epidemioloģiski drošā vidē sezonu turpinās "Optibet" Nākotnes līga, 2. līga, 3. līgas finālturnīrs un Virslīgas dublieru čempionāts. Lēmumi par 3. līgas reģionālo turnīru atlikušajām spēlēm, ņemot vērā katrā reģionā atšķirīgo situāciju, jāpieņem attiecīgā LFF reģionālā futbola centra vadītājam.

Kā ziņots, saskaņā ar MK noteikumiem sacensības epidemioloģiski drošā vidē nozīmē, ka to dalībniekiem (spēlētājiem, treneriem, personālam) ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Izņēmuma kārtā, kā to paredz MK noteikumi, augstāko līgu ("Optibet" Virslīga, Sieviešu futbola līga un "Optibet" telpu futbola Virslīga) čempionātos var piedalīties spēlētāji arī ar sertifikātu, kas apliecina negatīvu Covid-19 testu, līdz ar to šīs sacensības drīkst norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē. Attiecībā uz skatītājiem noteikts, ka LFF organizētās sacensības drīkst apmeklēt tikai tad, ja personai ir vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts un skatītāju atrašanās stadionos no spēles organizatora (futbola kluba) puses atbilst MK rīkojumā noteiktajiem nosacījumiem.

Izvērtējot apkopoto informāciju par klubos esošo situāciju ar vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāta īpašnieku skaitu, kā arī izvērtējot iespējamos riskus dalībniekiem, trīs LFF organizētās sacensības netiks turpinātas. Komandu iegūtās vietas tiks noteiktas ar koeficienta palīdzību.

"Ar smagu sirdi esam spiesti apturēt vairāku sacensību norisi. Veselības un drošības faktoru likšana visaugstākajā vietā ir vienīgais veids, kā uz šiem izaicinājumiem skatīties, tāpēc aicinu iedziļināties situācijā un iemeslos turnīru apturēšanai," pauda LFF prezidents Vadims Ļašenko. "Arī sacensībās, kas turpinās sezonu, situācija nav vienkārša, jo klubos ir atšķirīgas situācijas ar vakcinēto skaitu. Iespējams, kādam sezonas beigas aizvadīt pilnvērtīgi būs ļoti sarežģīti. Klubos redzam to pašu ainu, kuru visā sabiedrībā, tāpēc vēlreiz vēršos pie Latvijas futbola saimes un LFF vārdā aicinu izdarīt izvēli par labu vakcinācijai. Tā ir vienīgā objektīvā un zinātniski pamatotā izeja no situācijas, kurā atrodas visa pasaule. LFF jau ir daudziem saviem biedriem palīdzējusi ar vakcinēšanās iespēju organizēšanu, un to esam gatavi darīt arī turpmāk. Dodiet mums ziņu, un mēs jums palīdzēsim."

Papildus LFF valde nolēmusi, ka tajās LFF organizētajās sacensībās, uz kurām tiek nozīmēts delegāts vai inspektors, kurš veic delegāta funkcijas, sadarbspējīgu sertifikātu pārbaudi veic šī persona. Tajos čempionātos, kuros netiek nozīmēts delegāts vai inspektors, minēto pienākumu veic spēles ceturtais tiesnesis. Ja uz spēli netiek nozīmēts ceturtais tiesnesis, minēto pārbaudi veic spēles galvenais tiesnesis.

Uz MK noteikumu Nr. 720 darbības laiku tiek apturēta LFF organizēto sacensību sanitāro protokolu darbība daļā, kas neatbilst aktuālajai MK noteikumu Nr. 720 redakcijai. Tāpat uz MK noteikumu Nr. 720 darbības laiku tiek apturēts LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma sekojošā daļā: "Komanda tiek izslēgta no attiecīgā čempionāta par atkārtotu neierašanos uz kalendārā paredzēto čempionāta spēli."