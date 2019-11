LFF pērn 'dāvinājumos' izmaksāja 60 000 eiro

Latvijas Futbola federācijas (LFF) ieviestā prakse, slēdzot dāvinājuma līgumus, tagad biedrībai izmaksās vairākus tūkstošus eiro, jo Valsts ieņēmumu dienests (VID) aprēķinājis nodokļus par šiem darījumiem 60 000 eiro apmērā 2018. gadā. LFF gan jārēķinās vēl ar papildus izdevumiem, jo VID vēl nav aprēķinājis nodokļus par 2017. un 2016. gada dāvinājuma līgumiem, kā arī vēl dažās pozīcijās.

Dāvinājuma līgumu prakse ieviesta laikā, kad LFF prezidenta amatā bija Guntis Indriksons, ģenerālsekretārs bija Jānis Mežeckis, bet izpilddirektora amatu ieņēma Edgars Pukinsks. Šovasar Pukinsks aizgāja no LFF ģenerālsekretāra amata, bet pēc Kaspara Gorkša atstādināšanas no prezidenta amata nolēma atgriezties LFF ģeneraļsekretāra amatā, tādējādi atrisinot radušos problēmu saistībā ar paraksttiesīgo personu biedrībā.

Daudzie dāvinājumi radīja aizdomas Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kas sācis detalizētāk pētīt LFF un ap LFF notiekošo. Tāpat VID uzmanības lokā nonākuši, iespējams, fiktīvie līgumi, kas slēgti ar dažādiem uzņēmumiem, kuriem ir saikne ar LFF darbiniekiem. Piemēram, bijušā LFF valdes locekļa un nesen izpilddirektora amatā apstiprinātā Artura Gaidela sievai piedrošs uzņēmums "TG Sports Management" no 2015. gada aprīļa līdz pat 2018. gada aprīļa vidum no LFF saņēma maksājumus par konsultācijām tā saucamajos godīguma jeb "integrity" jautājumos, par ko tobrīd LFF viens no atbildīgajiem bija pats Gaidels. Ne Gaidela sievai, ne šim uzņēmumam tobrīd nebija atbilstošas licences vai rekomendācijas šajā jautājumā.

Šonedēļ LFF, informējot par Gaidela statusa maiņu biedrībā, ziņoja, ka izdevies vienoties ar VID par "par apmaksas grafiku nenokārtotajām saistībām nodokļu jomā un saņemot nepieciešamās rekomendācijas turpmākai federācijas maksājumu aprites nepilnību novēršanai". Tagad kļuvis zināms, ka šī informācija izskanējusi LFF valdes sēdē, kas "pa kluso" notikusi 4. novembrī. Ja līdz šim LFF regulāri informēja medijus un futbola sabiedrību par gaidāmajām valdes sēdēm un tur izskatāmajiem jautājumiem, tad pirmā LFF valdes sēde pēc Pukinska atgriešanās notikusi "klusi". Turklāt vairāk nekā nedēļu valdes locekļi nav spējuši vienoties par protokola apstiprināšanu, kas tagad beidzot noticis. Portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka viens no sēdes dalībniekiem protokolā nav vēlējies redzēt tekstu, ko pats sēdes laikā izteicis. Tāpat neoficiāla informācija liecina, ka vairs netiek saglabāti valdes sēdes audio ieraksti (šādu praksi LFF ieviesa Gorkšs).

Šajā 4. novembra valdes sēdē viens no svarīgākajiem jautājumiem bija "Informācija par VID pārbaudes virzību". Pukinsks informējis LFF valdi, ka VID ir veicis " nodokļu aprēķinu par dāvinājuma līgumiem 60 000 eiro apmērā par 2018.gadu". Tā kā LFF un VID sadarbojas aktīvi, tad VID nav uzlicis soda naudas, tomēr vēl būs papildus uzrēķins par 2016. un 2017. gada dāvinājuma līgumiem.

Tie nebūs vienīgie papildus izdevumi no LFF kabatas, lai norēķinātos ar valsti, liecina publiskotais protokols.

"Attiecībā uz VID ir vēl divas sadaļas – SIA "Futbola aģentūra" (FA) un jautājums par saistītajiem mikro uzņēmumiem. Par FA – esam vienojušies piesaistīt neatkarīgu auditoru šī jautājuma izskatīšanai, kas sniegs pilnīgu ainu darījumu analīzē, kā arī sniegs risinājuma piedāvājumu par mikro uzņēmumu jautājumu. Uzrunāta ir auditoru kompānija "Nexia"," LFF valdes sēdē skaidrojis Pukinsks.

SIA "Futbola aģentūra" ir parādā federācijai lielu naudas summu, turklāt, iespējams, ir konstatēti pārkāpumi, uzsākot šīs SIA likvidāciju, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošie materiāli.