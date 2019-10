LFF saņem UEFA 'Grassroots' balvu par projektu 'Karaļa asaras'

Latvijas Futbola federācija (LFF) saņēmusi UEFA Grassroots sudraba apbalvojumu nominācijā "Labākais Grassroots projekts" par darbu pie komiksu sērijas "Karaļa asaras". Šī ir pirmā reize vēsturē, kad LFF saņem starptautisko futbola federāciju apbalvojumu par pašu iniciētu un veidotu "Grassroots" projektu.

"Projekta mērķis bija pievērsties visā sportā, ne tikai futbolā aktuālajai problēmai par lamāšanos. Turklāt tā tas notiek ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Kad pabeidzām darbu pie Karaļa asarām, to sūtījām visām 55 UEFA nacionālajām federācijām, lai tās izmanto mūsu radīto saturu arī savās valstīs, tāpat nosūtījām arī katrai FIFA konfederācijai. Radījām rīku, ko pēc tam bez maksas varētu izmantot ikviens klubs pasaulē," sacīja idejas autors Renārs Krīgers.

"Bija klubi, kas izrādīja interesi, brauca pie mums pēc izdales materiāliem un izmantoja to ikdienā. Bet bija arī tādi, kuri neizmantoja iespēju. Tas radījis divējādas sajūtas. No vienas puses, daudzi runā par nepieciešamību izskaust lamāšanos no mūsu futbola, bet nebūt ne visi ir gatavi veltīt enerģiju un laiku tam, lai palīdzētu risināt šo problēmu. Visi Karaļa asaras komiksi aizvien ir aktuāli, joprojām aktuāli un derīgi izmantošanai, tā ka aicinu visus LFF biedrus un ar futbolu saistītos aktīvāk izmantot mūsu materiālus, kurus atzinīgi novērtēja arī UEFA."

"Ikdienā saskaramies ar daudziem precedentiem, kad mums trūkst cieņas vienam pret otru, pret tiesnešiem un reizēm pat pret mūsu pašu bērniem. Komikss Karaļa asaras ir radošs veids, kā ilustrēt pastāvošās problēmas un lai mēs visi kopā rūpētos par to, kā padarīt futbola vidi draudzīgāku visiem iesaistītajiem. Mums jāpanāk, lai ap futbolu valdošā atmosfēra būtu draudzīga un visiem pievilcīga. Mums jābūt par piemēru mūsu bērniem, citiem vecākiem un visiem, kuri kaut kādā veidā ir saistīti ar futbola saimi. Mums visiem jāparāda, ka cieņpilna attieksme pret pretiniekiem, tiesnešiem, treneriem un līdzjutējiem reizēm ir pat lielāka vērtība nekā rezultāts uz tablo," sacīja LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

Zelta jeb augstākā līmeņa apbalvojumu no UEFA šajā nominācijā saņēma Vācijas Futbola federācijas veidotais projekts "Kick off for a new life", kas paredzēts no ieslodzījuma atbrīvoto sociālajai rehabilitācijai. Šī projekta mērķis ir palīdzēt no ieslodzījuma atbrīvotajiem atrast darbu un samazināt riskus atgriezties cietumos, piedāvājot futbola, izglītības un sociālos integrācijas modeļus. Šis projekts tiek īstenots 22 cietumos Vācijā.

Pirms gada LFF saņēma prestižu UEFA balvu par #11vilki un nacionālās izlases identitātes projektu. Tā ka LFF jau divus gadus pēc kārtas saņēma UEFA apbalvojumus, kas iepriekš nekad nebija noticis.